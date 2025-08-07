https://crimea.ria.ru/20250807/muzhchina-postradal-v-rezultate-padeniya-oblomkov-bpla-na-kubani-1148544782.html

Мужчина пострадал в результате падения обломков БПЛА на Кубани

Мужчина пострадал в результате падения обломков БПЛА на Кубани - РИА Новости Крым, 07.08.2025

Мужчина пострадал в результате падения обломков БПЛА на Кубани

Мужчина пострадал в результате падения обломков БПЛА в Славянске-на-Кубани, его госпитализировали, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. РИА Новости Крым, 07.08.2025

2025-08-07T06:43

2025-08-07T06:43

2025-08-07T09:22

кубань

краснодарский край

вениамин кондратьев

обстрелы всу

беспилотник (бпла, дрон)

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110285/29/1102852958_0:446:2057:1603_1920x0_80_0_0_d7d43301bee8c93348ac2b09fcb5fe43.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Мужчина пострадал в результате падения обломков БПЛА в Славянске-на-Кубани, его госпитализировали, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.Ранее оперативный штаб региона сообщал, что обломки БПЛА вызвали возгорание в поле и на территории элеватора в Красноармейском районе Краснодарского края, также повреждено остекление в одном из домов. Кроме того, в акватории около Новороссийска отражена атака безэкипажных катеров, пострадавших и разрушений нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

кубань

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кубань, краснодарский край, вениамин кондратьев, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), новости