Мужчина пострадал в результате падения обломков БПЛА на Кубани - РИА Новости Крым, 07.08.2025
Мужчина пострадал в результате падения обломков БПЛА на Кубани
Мужчина пострадал в результате падения обломков БПЛА на Кубани - РИА Новости Крым, 07.08.2025
Мужчина пострадал в результате падения обломков БПЛА на Кубани
Мужчина пострадал в результате падения обломков БПЛА в Славянске-на-Кубани, его госпитализировали, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. РИА Новости Крым, 07.08.2025
2025-08-07T06:43
2025-08-07T09:22
кубань
краснодарский край
вениамин кондратьев
обстрелы всу
беспилотник (бпла, дрон)
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Мужчина пострадал в результате падения обломков БПЛА в Славянске-на-Кубани, его госпитализировали, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.Ранее оперативный штаб региона сообщал, что обломки БПЛА вызвали возгорание в поле и на территории элеватора в Красноармейском районе Краснодарского края, также повреждено остекление в одном из домов. Кроме того, в акватории около Новороссийска отражена атака безэкипажных катеров, пострадавших и разрушений нет.
кубань
краснодарский край
Мужчина пострадал в результате падения обломков БПЛА на Кубани

При падении обломков БПЛА на Кубани пострадал мужчина - губернатор

06:43 07.08.2025 (обновлено: 09:22 07.08.2025)
 
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанкКапельница
Капельница - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Мужчина пострадал в результате падения обломков БПЛА в Славянске-на-Кубани, его госпитализировали, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Ранее оперативный штаб региона сообщал, что обломки БПЛА вызвали возгорание в поле и на территории элеватора в Красноармейском районе Краснодарского края, также повреждено остекление в одном из домов.
"В Славянске-на-Кубани в результате падения обломков БПЛА есть пострадавший. Мужчина находился на улице, получил травму, его оперативно госпитализировали, врачи оказывают всю необходимую помощь. В частном доме выбило окна, разрушило хозпостройку на участке. Поручил главе муниципалитета Роману Синяговскому оказать всю необходимую помощь", - написал Кондратьев в Telegram-канале.
Кроме того, в акватории около Новороссийска отражена атака безэкипажных катеров, пострадавших и разрушений нет.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Лента новостейМолния