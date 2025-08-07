https://crimea.ria.ru/20250807/muzhchina-postradal-v-rezultate-padeniya-oblomkov-bpla-na-kubani-1148544782.html
Мужчина пострадал в результате падения обломков БПЛА на Кубани
Мужчина пострадал в результате падения обломков БПЛА на Кубани - РИА Новости Крым, 07.08.2025
Мужчина пострадал в результате падения обломков БПЛА на Кубани
Мужчина пострадал в результате падения обломков БПЛА в Славянске-на-Кубани, его госпитализировали, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. РИА Новости Крым, 07.08.2025
2025-08-07T06:43
2025-08-07T06:43
2025-08-07T09:22
кубань
краснодарский край
вениамин кондратьев
обстрелы всу
беспилотник (бпла, дрон)
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110285/29/1102852958_0:446:2057:1603_1920x0_80_0_0_d7d43301bee8c93348ac2b09fcb5fe43.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Мужчина пострадал в результате падения обломков БПЛА в Славянске-на-Кубани, его госпитализировали, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.Ранее оперативный штаб региона сообщал, что обломки БПЛА вызвали возгорание в поле и на территории элеватора в Красноармейском районе Краснодарского края, также повреждено остекление в одном из домов. Кроме того, в акватории около Новороссийска отражена атака безэкипажных катеров, пострадавших и разрушений нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
кубань
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110285/29/1102852958_0:253:2057:1795_1920x0_80_0_0_4fca929ffa1abcf122f412e96e36cb7f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кубань, краснодарский край, вениамин кондратьев, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), новости
Мужчина пострадал в результате падения обломков БПЛА на Кубани
При падении обломков БПЛА на Кубани пострадал мужчина - губернатор
06:43 07.08.2025 (обновлено: 09:22 07.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Мужчина пострадал в результате падения обломков БПЛА в Славянске-на-Кубани, его госпитализировали, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Ранее оперативный штаб региона сообщал, что обломки БПЛА вызвали возгорание в поле и на территории элеватора в Красноармейском районе Краснодарского края, также повреждено остекление в одном из домов.
"В Славянске-на-Кубани в результате падения обломков БПЛА есть пострадавший. Мужчина находился на улице, получил травму, его оперативно госпитализировали, врачи оказывают всю необходимую помощь. В частном доме выбило окна, разрушило хозпостройку на участке. Поручил главе муниципалитета Роману Синяговскому оказать всю необходимую помощь", - написал Кондратьев в Telegram-канале.
Кроме того, в акватории около Новороссийска отражена атака безэкипажных катеров, пострадавших и разрушений нет.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.