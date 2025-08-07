https://crimea.ria.ru/20250807/moschnaya-magnitnaya-burya-obrushitsya-na-zemlyu-v-pyatnitsu-1148549038.html

Мощная магнитная буря обрушится на Землю в пятницу

Мощная магнитная буря обрушится на Землю в пятницу - РИА Новости Крым, 07.08.2025

Мощная магнитная буря обрушится на Землю в пятницу

В пятницу, 8 августа, на Землю обрушится самая сильная магнитная буря за последние два месяца. Об этом предупредили в Лаборатории солнечной астрономии Института РИА Новости Крым, 07.08.2025

2025-08-07T09:51

2025-08-07T09:51

2025-08-07T09:51

магнитные бури

космос

земля

солнце

вспышки на солнце

стихия

новости

метеозависимость

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/0f/1141084167_0:20:640:380_1920x0_80_0_0_843a45295440f2f486dfaa2bae218fb3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. В пятницу, 8 августа, на Землю обрушится самая сильная магнитная буря за последние два месяца. Об этом предупредили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.По данным ученых, крупная солнечная вспышка уровня M4.4, произошедшея 5 августа, вызовет на Земле сильные геомагнитные последствия. Последние расчеты показали, что планету заденет высокоскоростное ядро облака, и удар по магнитному полю может оказаться гораздо сильнее, чем ранее предполагалось."Приход плазмы к Земле ожидается уже завтра, 8 числа, около 7 утра по московскому времени. В момент удара прогнозируется рост геомагнитного индекса Kp до значения 6, что является самым большим значением, начиная с 13 июня, когда последний раз была зарегистрирована буря такого уровня", - отмечают в Лаборатории.Такие бури считаются средними, но они способны воздействовать на энергетические системы и влиять на распространения радиоволн.Ученые также предупредили, что ухудшаться геомагнитная обстановка начнет уже в ночь с четверга на пятницу, когда Земля войдет в зону действия очередной крупной корональной дыры. Геомагнитный фон резко ухудшится почти на неделю.Уточняющий прогноз будет сделан позже.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Полярные дыры появились на Солнце – с чем связано и что ждет ЗемлюДвойная атака – на Солнце растет число взрывовВ РФ делать снимки космоса будут с помощью искусственного интеллекта

космос

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

магнитные бури, космос, земля, солнце, вспышки на солнце, стихия, новости, метеозависимость