Мощная магнитная буря обрушится на Землю в пятницу - РИА Новости Крым, 07.08.2025
Мощная магнитная буря обрушится на Землю в пятницу
Мощная магнитная буря обрушится на Землю в пятницу - РИА Новости Крым, 07.08.2025
Мощная магнитная буря обрушится на Землю в пятницу
В пятницу, 8 августа, на Землю обрушится самая сильная магнитная буря за последние два месяца. Об этом предупредили в Лаборатории солнечной астрономии Института
2025-08-07T09:51
2025-08-07T09:51
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/0f/1141084167_0:20:640:380_1920x0_80_0_0_843a45295440f2f486dfaa2bae218fb3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. В пятницу, 8 августа, на Землю обрушится самая сильная магнитная буря за последние два месяца. Об этом предупредили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.По данным ученых, крупная солнечная вспышка уровня M4.4, произошедшея 5 августа, вызовет на Земле сильные геомагнитные последствия. Последние расчеты показали, что планету заденет высокоскоростное ядро облака, и удар по магнитному полю может оказаться гораздо сильнее, чем ранее предполагалось."Приход плазмы к Земле ожидается уже завтра, 8 числа, около 7 утра по московскому времени. В момент удара прогнозируется рост геомагнитного индекса Kp до значения 6, что является самым большим значением, начиная с 13 июня, когда последний раз была зарегистрирована буря такого уровня", - отмечают в Лаборатории.Такие бури считаются средними, но они способны воздействовать на энергетические системы и влиять на распространения радиоволн.Ученые также предупредили, что ухудшаться геомагнитная обстановка начнет уже в ночь с четверга на пятницу, когда Земля войдет в зону действия очередной крупной корональной дыры. Геомагнитный фон резко ухудшится почти на неделю.Уточняющий прогноз будет сделан позже.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Полярные дыры появились на Солнце – с чем связано и что ждет ЗемлюДвойная атака – на Солнце растет число взрывовВ РФ делать снимки космоса будут с помощью искусственного интеллекта
магнитные бури, космос, земля, солнце, вспышки на солнце, стихия, новости, метеозависимость
Мощная магнитная буря обрушится на Землю в пятницу

На Землю 8 августа обрушится самая сильная магнитная буря за последние два месяца

09:51 07.08.2025
 
© xras.ruКомпозиция, показывающая вспышку на Слонце и магнитный шторм, вызванный на Земле
Композиция, показывающая вспышку на Слонце и магнитный шторм, вызванный на Земле
© xras.ru
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. В пятницу, 8 августа, на Землю обрушится самая сильная магнитная буря за последние два месяца. Об этом предупредили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.
По данным ученых, крупная солнечная вспышка уровня M4.4, произошедшея 5 августа, вызовет на Земле сильные геомагнитные последствия. Последние расчеты показали, что планету заденет высокоскоростное ядро облака, и удар по магнитному полю может оказаться гораздо сильнее, чем ранее предполагалось.
"Приход плазмы к Земле ожидается уже завтра, 8 числа, около 7 утра по московскому времени. В момент удара прогнозируется рост геомагнитного индекса Kp до значения 6, что является самым большим значением, начиная с 13 июня, когда последний раз была зарегистрирована буря такого уровня", - отмечают в Лаборатории.
Такие бури считаются средними, но они способны воздействовать на энергетические системы и влиять на распространения радиоволн.
Ученые также предупредили, что ухудшаться геомагнитная обстановка начнет уже в ночь с четверга на пятницу, когда Земля войдет в зону действия очередной крупной корональной дыры. Геомагнитный фон резко ухудшится почти на неделю.
Уточняющий прогноз будет сделан позже.
