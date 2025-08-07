https://crimea.ria.ru/20250807/minstroy-rossii-otsenil-gotovnost-naberezhnoy-v-koktebele-1148559122.html
Минстрой России оценил готовность набережной в Коктебеле
Минстрой России оценил готовность набережной в Коктебеле
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Замминистра строительства и ЖКХ России Алмаз Хусаинов, прибыв в Крым, осмотрел ряд строящихся в регионе крупных инфраструктурных объектов, в том числе и набережную в Коктебеле. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя России.В ведомстве напомнили, что набережную в Коктебеле реконструируют в рамках развития обеспечивающей инфраструктуры одноименного туристско-рекреационного кластера.Также в Минстрое уточнили, что прогулочную зону набережной расширят до 30 метров, а пляжную на 30-50 метров, протяженность набережной составит около двух километров.Кроме того, делегация осмотрела реконструкцию корпуса Института экономики и управления на 720 учащихся в Симферополе, а также оценила строительство автодороги "Бахчисарай – Ялта" на участке км 26+100 – км 42+700, протяженностью 13 км. Сейчас на объекте идут подготовительные работы.Ранее глава Коктебельского территориального отдела управления территорий администрации Феодосии Александр Белин рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму", что работы по строительству новой набережной в Коктебеле ведутся без отставания, готовый объект планируется сдать в ноябре.
Строительная готовность набережной в Коктебеле составляет 45 процентов - Минстрой России
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Замминистра строительства и ЖКХ России Алмаз Хусаинов, прибыв в Крым, осмотрел ряд строящихся в регионе крупных инфраструктурных объектов, в том числе и набережную в Коктебеле. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя России.
В ведомстве напомнили, что набережную в Коктебеле реконструируют в рамках развития обеспечивающей инфраструктуры одноименного туристско-рекреационного кластера.
"Строительная готовность составляет 45%, ведутся работы по устройству глубоководного выпуска, ливневой канализации, лестниц, монолитных водопропусков, бетонированию массивов бун, подготовке променада, отсыпке пляжа гравием", - говорится в сообщении.
Также в Минстрое уточнили, что прогулочную зону набережной расширят до 30 метров, а пляжную на 30-50 метров, протяженность набережной составит около двух километров.
Кроме того, делегация осмотрела реконструкцию корпуса Института экономики и управления на 720 учащихся в Симферополе, а также оценила строительство автодороги "Бахчисарай – Ялта" на участке км 26+100 – км 42+700, протяженностью 13 км. Сейчас на объекте идут подготовительные работы.
Ранее глава Коктебельского территориального отдела управления территорий администрации Феодосии Александр Белин рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму", что работы по строительству новой набережной в Коктебеле ведутся без отставания, готовый объект планируется сдать
в ноябре.
