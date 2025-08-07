Рейтинг@Mail.ru
Минстрой России оценил готовность набережной в Коктебеле - РИА Новости Крым, 07.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250807/minstroy-rossii-otsenil-gotovnost-naberezhnoy-v-koktebele-1148559122.html
Минстрой России оценил готовность набережной в Коктебеле
Минстрой России оценил готовность набережной в Коктебеле - РИА Новости Крым, 07.08.2025
Минстрой России оценил готовность набережной в Коктебеле
Замминистра строительства и ЖКХ России Алмаз Хусаинов, прибыв в Крым, осмотрел ряд строящихся в регионе крупных инфраструктурных объектов, в том числе и... РИА Новости Крым, 07.08.2025
2025-08-07T15:02
2025-08-07T15:02
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства росссии (минстрой рф)
коктебель
крым
набережная
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/07/1148558951_0:310:1280:1030_1920x0_80_0_0_f028ef537a66f5090adb6f97dc3f1792.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Замминистра строительства и ЖКХ России Алмаз Хусаинов, прибыв в Крым, осмотрел ряд строящихся в регионе крупных инфраструктурных объектов, в том числе и набережную в Коктебеле. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя России.В ведомстве напомнили, что набережную в Коктебеле реконструируют в рамках развития обеспечивающей инфраструктуры одноименного туристско-рекреационного кластера.Также в Минстрое уточнили, что прогулочную зону набережной расширят до 30 метров, а пляжную на 30-50 метров, протяженность набережной составит около двух километров.Кроме того, делегация осмотрела реконструкцию корпуса Института экономики и управления на 720 учащихся в Симферополе, а также оценила строительство автодороги "Бахчисарай – Ялта" на участке км 26+100 – км 42+700, протяженностью 13 км. Сейчас на объекте идут подготовительные работы.Ранее глава Коктебельского территориального отдела управления территорий администрации Феодосии Александр Белин рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму", что работы по строительству новой набережной в Коктебеле ведутся без отставания, готовый объект планируется сдать в ноябре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ремонт набережных после "шторма века": как идут работы в СевастополеВ России построят более 100 млн "квадратов" жилья в этом году – ХуснуллинСколько денег в Крым готовы вкладывать инвесторы прямо сейчас
коктебель
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/07/1148558951_0:258:1280:1218_1920x0_80_0_0_0af43434a3e9781fa63b50f215063377.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства росссии (минстрой рф), коктебель, крым, набережная, новости крыма
Минстрой России оценил готовность набережной в Коктебеле

Строительная готовность набережной в Коктебеле составляет 45 процентов - Минстрой России

15:02 07.08.2025
 
© Минстрой РоссииМинстрой России оценил готовность набережной в Коктебеле
Минстрой России оценил готовность набережной в Коктебеле
© Минстрой России
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Замминистра строительства и ЖКХ России Алмаз Хусаинов, прибыв в Крым, осмотрел ряд строящихся в регионе крупных инфраструктурных объектов, в том числе и набережную в Коктебеле. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя России.
В ведомстве напомнили, что набережную в Коктебеле реконструируют в рамках развития обеспечивающей инфраструктуры одноименного туристско-рекреационного кластера.

"Строительная готовность составляет 45%, ведутся работы по устройству глубоководного выпуска, ливневой канализации, лестниц, монолитных водопропусков, бетонированию массивов бун, подготовке променада, отсыпке пляжа гравием", - говорится в сообщении.

Также в Минстрое уточнили, что прогулочную зону набережной расширят до 30 метров, а пляжную на 30-50 метров, протяженность набережной составит около двух километров.
Кроме того, делегация осмотрела реконструкцию корпуса Института экономики и управления на 720 учащихся в Симферополе, а также оценила строительство автодороги "Бахчисарай – Ялта" на участке км 26+100 – км 42+700, протяженностью 13 км. Сейчас на объекте идут подготовительные работы.
Ранее глава Коктебельского территориального отдела управления территорий администрации Феодосии Александр Белин рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму", что работы по строительству новой набережной в Коктебеле ведутся без отставания, готовый объект планируется сдать в ноябре.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Ремонт набережных после "шторма века": как идут работы в Севастополе
В России построят более 100 млн "квадратов" жилья в этом году – Хуснуллин
Сколько денег в Крым готовы вкладывать инвесторы прямо сейчас
 
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Росссии (Минстрой РФ)КоктебельКрымНабережнаяНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:19"Ничего не имею против": Путин о перспективах встречи с Зеленским
15:07Путин рассказал о предстоящей встрече с Трампом
15:02Минстрой России оценил готовность набережной в Коктебеле
14:56Пашинян обменяет Армению на виллу в Калифорнии – Симоньян
14:52Жертвами отравления кустарным алкоголем на Кубани стали 10 человек
14:44В Севастополе грузовик не уступил дорогу и сбил мотоциклистку
14:41Взаимные инвестиции между Россией и ОАЭ растут - Путин
14:34Житель Сакского района Крыма предстанет перед судом за госизмену
14:20В Крыму подросток избил ребенка и снял это на камеру – завели дело
14:10Дочь Андрея Миронова приедет на гастроли в Крым за рулем
13:41Киев теряет боеприпасы и средства связи по всей линии фронта СВО
13:35В Крыму предупредили о риске крупных пожаров из-за усиления ветра
13:29Индия демонстрирует приверженность открытым отношениям с РФ – Киселев
13:06Встреча Путина и Трампа – чего от нее ждать
12:49Обстановка на Крымском мосту - что с очередями и как организован проезд
12:42Задерживаются 13 пассажирских поездов в сообщении с Крымом
12:37Российские банки предотвратили хищение 3,4 трлн рублей клиентов
12:32В Севастополе прокуратура взыскала долги по госконтрактам на 27 млн
12:23На Крым идет непогода - объявлено штормовое предупреждение
12:128 ракет Storm Shadow и безэкипажный катер уничтожили силы ПВО
Лента новостейМолния