Минстрой России оценил готовность набережной в Коктебеле

Минстрой России оценил готовность набережной в Коктебеле - РИА Новости Крым, 07.08.2025

Минстрой России оценил готовность набережной в Коктебеле

Замминистра строительства и ЖКХ России Алмаз Хусаинов, прибыв в Крым, осмотрел ряд строящихся в регионе крупных инфраструктурных объектов, в том числе и...

2025-08-07

2025-08-07T15:02

2025-08-07T15:02

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства росссии (минстрой рф)

коктебель

крым

набережная

новости крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Замминистра строительства и ЖКХ России Алмаз Хусаинов, прибыв в Крым, осмотрел ряд строящихся в регионе крупных инфраструктурных объектов, в том числе и набережную в Коктебеле. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя России.В ведомстве напомнили, что набережную в Коктебеле реконструируют в рамках развития обеспечивающей инфраструктуры одноименного туристско-рекреационного кластера.Также в Минстрое уточнили, что прогулочную зону набережной расширят до 30 метров, а пляжную на 30-50 метров, протяженность набережной составит около двух километров.Кроме того, делегация осмотрела реконструкцию корпуса Института экономики и управления на 720 учащихся в Симферополе, а также оценила строительство автодороги "Бахчисарай – Ялта" на участке км 26+100 – км 42+700, протяженностью 13 км. Сейчас на объекте идут подготовительные работы.Ранее глава Коктебельского территориального отдела управления территорий администрации Феодосии Александр Белин рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму", что работы по строительству новой набережной в Коктебеле ведутся без отставания, готовый объект планируется сдать в ноябре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ремонт набережных после "шторма века": как идут работы в СевастополеВ России построят более 100 млн "квадратов" жилья в этом году – ХуснуллинСколько денег в Крым готовы вкладывать инвесторы прямо сейчас

коктебель

крым

