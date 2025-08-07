https://crimea.ria.ru/20250807/mesto-vstrechi-putina-i-trampa-i-seminaristy-rf-v-krymu--glavnoe-za-den-1148571599.html

Место встречи Путина и Трампа и задержка поездов в Крым – главное за день

Президент РФ Владимир Путин назвал подходящее место для встречи с американским лидером Дональдом Трампом, которую согласовали Россия и США. Многочасовые очереди РИА Новости Крым, 08.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин назвал подходящее место для встречи с американским лидером Дональдом Трампом, которую согласовали Россия и США. Многочасовые очереди на Крымском мосту и задержки поездов в Крым. Американские социологи опубликовали данные опроса на Украине относительно переговоров и мира с Россией. Минцифры и операторы связи подготовили схему для доступа к массовым сервисам в условиях ограничения в России мобильного интернета.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Путин назвал место для встречи с ТрампомПрезидент России Владимир Путин назвал ОАЭ одним из подходящих мест для его встречи с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом российский лидер заявил журналистам по итогам встречи с лидером страны Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.Я думаю, что мы решим, но это было бы одним из подходящих, вполне подходящих мест", – сказал Путин, оценив при этом отношения РФ и ОАЭ.Также российский лидер высказался относительно возможности встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским.Мнение о том, чего ждать от встречи президентов РФ и США в ближайшие дни, высказали эксперты.Задержки поездов и пробки на Крымском мостуВ четверг ночью движение транспорта по Крымскому мосту дважды приостанавливали в целях безопасности. В результате у автомобильных пунктов досмотра выросли многокилометровые очереди, а также образовались задержки в графике следования поездов в Крым и из Крыма.Россиянам дадут доступ к сервисам без интернетаМинцифры России и операторы связи подготовили техническую схему для доступа россиян к сервисам в условиях ограничения мобильного интернета, заявил журналистам глава ведомства Максут Шадаев. В список, по его словам, попадут сервисы массового использования, в том числе маркетплейсы, такси, сервисы доставок. ФСБ изучает инициативу.Американцы провели на Украине опрос о мире с РоссиейБолее 2/3 жителей Украины хотят урегулирования конфликта с Россией путем переговоров, при этом число сторонников продолжения борьбы до "победного конца" обновило исторический минимум. Такие данные социологического опроса, получили исследователи американского Института Гэллапа.Пожар под Феодосией угрожал прибрежному поселкуВ поселке городского типа Орджоникидзе в четверг вечером вспыхнул сухостой. Изначально огонь охватил 4 гектара сухой растительности. Существовала угроза распространения пожара на населенный пункт.Возгорание локализовали на площади 15 Га. Полностью ликвидировать пожар удалось после увеличения группировки для недопущения распространения огня.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

