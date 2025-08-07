Рейтинг@Mail.ru
Дочь Андрея Миронова везет в Крым спектакль про Карлсона - РИА Новости Крым, 07.08.2025
Дочь Андрея Миронова везет в Крым спектакль про Карлсона
Дочь Андрея Миронова везет в Крым спектакль про Карлсона - РИА Новости Крым, 07.08.2025
Дочь Андрея Миронова везет в Крым спектакль про Карлсона
Спектакль "Малыш и Карлсон" режиссера Марии Голубкиной покажут в Крыму в середине августа. Режиссер и актриса, дочь Андрея Миронова Мария Голубкина, рассказала... РИА Новости Крым, 07.08.2025
2025-08-07T20:52
2025-08-07T20:52
крым
общество
дети
театр
искусство
культура
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/07/1148569714_0:0:3068:1725_1920x0_80_0_0_e449768170c33ae5813e161a1159e1b4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Спектакль "Малыш и Карлсон" режиссера Марии Голубкиной покажут в Крыму в середине августа. Режиссер и актриса, дочь Андрея Миронова Мария Голубкина, рассказала о своем спектакле в ходе видеомоста Симферополь – Москва в пресс-центре РИА Новости Крым.Она также вспомнила о том, что, помимо сценария Маргариты Микаэлян, по которому работали в Театре сатиры, в СССР был снят одноименный мультфильм, озвученный Василием Ливановым."Этот наш спектакль, наверное, как старые песни о главном для детей", - сказала Мария Андреевна.В последние годы Мария Голубкина отошла от кинопроизводства и сконцентрировалась на преподавании в Институте театрального искусства им. Кобзона, студенты которого и выступают актерами в спектакле."Я вижу у них живой интерес. Это абсолютно отдающие себя профессии люди, и главное, что еще не нажившие никаких штампов", - сказала педагог.Она выразила уверенность, что именно театральная молодежь в век искусственного интеллекта и технологий "будет хранить живую культуру, которой нам сейчас так не хватает"."В театре всегда дается пространство для фантазий, потому что человеческая фантазия гораздо больше, чем любой искусственный интеллект, чем любые спецэффекты", - убеждена актриса и режиссер.В свою очередь представитель Колледжа цифрового кино и креативных индустрий в Республике Крым Олег Пеньков отметил, что, помимо спектаклей в Черноморском, Севастополе, Симферополе, Евпатории и Ялте благотворительный показ "Малыша и Карлсона" пройдет в двух детских санаториях в Евпатории.Мария Голубкина также проведет в городах полуострова ряд творческих встреч со зрителями.
крым, общество, дети, театр, искусство , культура, новости крыма
Дочь Андрея Миронова везет в Крым спектакль про Карлсона

Дочь Андрея Миронова покажет свой спектакль для детей в Крыму

20:52 07.08.2025
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкАктриса Мария Голубкина
Актриса Мария Голубкина - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Спектакль "Малыш и Карлсон" режиссера Марии Голубкиной покажут в Крыму в середине августа. Режиссер и актриса, дочь Андрея Миронова Мария Голубкина, рассказала о своем спектакле в ходе видеомоста Симферополь – Москва в пресс-центре РИА Новости Крым.
"Изюминка этого спектакля, наверное, в простоте. Он очень простой, он для малышей, детей можно проводить с трех лет. Мы его делали абсолютно канонично. Я была много лет актрисой Театра сатиры и сама играла в этом спектакле, он идет на сцене Театра сатиры с 1963-64 гг. до сих пор. И я старалась не отходить от первоисточника", - сказала Голубкина, которая играла этот спектакль с легендарным исполнителем Карлсона Спартаком Мишулиным.
Она также вспомнила о том, что, помимо сценария Маргариты Микаэлян, по которому работали в Театре сатиры, в СССР был снят одноименный мультфильм, озвученный Василием Ливановым.
"Этот наш спектакль, наверное, как старые песни о главном для детей", - сказала Мария Андреевна.
В последние годы Мария Голубкина отошла от кинопроизводства и сконцентрировалась на преподавании в Институте театрального искусства им. Кобзона, студенты которого и выступают актерами в спектакле.
"Я вижу у них живой интерес. Это абсолютно отдающие себя профессии люди, и главное, что еще не нажившие никаких штампов", - сказала педагог.
Она выразила уверенность, что именно театральная молодежь в век искусственного интеллекта и технологий "будет хранить живую культуру, которой нам сейчас так не хватает".
"В театре всегда дается пространство для фантазий, потому что человеческая фантазия гораздо больше, чем любой искусственный интеллект, чем любые спецэффекты", - убеждена актриса и режиссер.
В свою очередь представитель Колледжа цифрового кино и креативных индустрий в Республике Крым Олег Пеньков отметил, что, помимо спектаклей в Черноморском, Севастополе, Симферополе, Евпатории и Ялте благотворительный показ "Малыша и Карлсона" пройдет в двух детских санаториях в Евпатории.
Мария Голубкина также проведет в городах полуострова ряд творческих встреч со зрителями.
КрымОбществодетиТеатрИскусствоКультураНовости Крыма
 
