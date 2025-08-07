https://crimea.ria.ru/20250807/mariya-golubkina-vezet-v-krym-spektakl-pro-karlsona-1148560288.html

Дочь Андрея Миронова везет в Крым спектакль про Карлсона

Дочь Андрея Миронова везет в Крым спектакль про Карлсона

Дочь Андрея Миронова везет в Крым спектакль про Карлсона

Спектакль "Малыш и Карлсон" режиссера Марии Голубкиной покажут в Крыму в середине августа.

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Спектакль "Малыш и Карлсон" режиссера Марии Голубкиной покажут в Крыму в середине августа. Режиссер и актриса, дочь Андрея Миронова Мария Голубкина, рассказала о своем спектакле в ходе видеомоста Симферополь – Москва в пресс-центре РИА Новости Крым.Она также вспомнила о том, что, помимо сценария Маргариты Микаэлян, по которому работали в Театре сатиры, в СССР был снят одноименный мультфильм, озвученный Василием Ливановым."Этот наш спектакль, наверное, как старые песни о главном для детей", - сказала Мария Андреевна.В последние годы Мария Голубкина отошла от кинопроизводства и сконцентрировалась на преподавании в Институте театрального искусства им. Кобзона, студенты которого и выступают актерами в спектакле."Я вижу у них живой интерес. Это абсолютно отдающие себя профессии люди, и главное, что еще не нажившие никаких штампов", - сказала педагог.Она выразила уверенность, что именно театральная молодежь в век искусственного интеллекта и технологий "будет хранить живую культуру, которой нам сейчас так не хватает"."В театре всегда дается пространство для фантазий, потому что человеческая фантазия гораздо больше, чем любой искусственный интеллект, чем любые спецэффекты", - убеждена актриса и режиссер.В свою очередь представитель Колледжа цифрового кино и креативных индустрий в Республике Крым Олег Пеньков отметил, что, помимо спектаклей в Черноморском, Севастополе, Симферополе, Евпатории и Ялте благотворительный показ "Малыша и Карлсона" пройдет в двух детских санаториях в Евпатории.Мария Голубкина также проведет в городах полуострова ряд творческих встреч со зрителями.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым стал съемочной площадкой для нового фильма о вятском силачеМеждународный фестиваль оперы и балета "Херсонес" стартовал в СевастополеМессинг, Сталин, Троцкий – актер Князев рассказал о служении Отечеству

