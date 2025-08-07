https://crimea.ria.ru/20250807/krymskiy-most-snova-zakryt-1148546109.html
Крымский мост снова закрыт
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Крымский мост снова перекрыли для движения транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив.В четверг в 2.08 мск Крымский мост перекрыли для движения транспорта. Движение было возобновлено в 7.45.В очереди перед досмотровыми пунктами на Крымский мост с двух сторон транспортного перехода находится 2320 автомобилей.Крымский мост – стратегический объект, поэтому проезжающие транспортный переход должны пройти процедуру досмотра. Это необходимо в целях безопасности – боевики киевского режима могут попытаться атаковать объект. Мостовой переход через Керченский пролив могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
