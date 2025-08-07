https://crimea.ria.ru/20250807/krymskiy-most-seychas-v-ocheredi-35-tysyachi-mashin-1148549602.html

Крымский мост: после открытия движения в очереди 3,5 тысячи машин

Крымский мост: после открытия движения в очереди 3,5 тысячи машин - РИА Новости Крым, 07.08.2025

Крымский мост: после открытия движения в очереди 3,5 тысячи машин

На Крымском мосту после возобновления движения в очередях с обеих сторон стоят почти 3,5 тысячи транспортных средств. Об этом сообщает Telegram-канал... РИА Новости Крым, 07.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. На Крымском мосту после возобновления движения в очередях с обеих сторон стоят почти 3,5 тысячи транспортных средств. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.По состоянию на 10 утра на ручной досмотр со стороны Тамани стоят 2400 транспортных средства. Ждать проезда приходится более пяти часов. В четверг, 7 августа в 2.08 мск Крымский мост перекрыли для движения транспорта. Движение было возобновлено в 7.45. Затем в 8.20 мост снова перекрыли более чем на час. Мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров с материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

