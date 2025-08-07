Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост: после открытия движения в очереди 3,5 тысячи машин - РИА Новости Крым, 07.08.2025
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост: после открытия движения в очереди 3,5 тысячи машин
Крымский мост: после открытия движения в очереди 3,5 тысячи машин - РИА Новости Крым, 07.08.2025
Крымский мост: после открытия движения в очереди 3,5 тысячи машин
На Крымском мосту после возобновления движения в очередях с обеих сторон стоят почти 3,5 тысячи транспортных средств. Об этом сообщает Telegram-канал... РИА Новости Крым, 07.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. На Крымском мосту после возобновления движения в очередях с обеих сторон стоят почти 3,5 тысячи транспортных средств. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.По состоянию на 10 утра на ручной досмотр со стороны Тамани стоят 2400 транспортных средства. Ждать проезда приходится более пяти часов. В четверг, 7 августа в 2.08 мск Крымский мост перекрыли для движения транспорта. Движение было возобновлено в 7.45. Затем в 8.20 мост снова перекрыли более чем на час. Мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров с материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
крымский мост
керчь
тамань
крым
РИА Новости Крым
Новости
крымский мост, очереди на крымском мосту, керчь, тамань, транспорт, логистика, новости крыма, крым
Крымский мост: после открытия движения в очереди 3,5 тысячи машин

Крымский мост сейчас - в очередях после открытия движения стоит почти 3,5 тысячи машин

10:06 07.08.2025 (обновлено: 11:14 07.08.2025)
 
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега КаторгинаОчередь перед Крымским мостом
Очередь перед Крымским мостом
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. На Крымском мосту после возобновления движения в очередях с обеих сторон стоят почти 3,5 тысячи транспортных средств. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
По состоянию на 10 утра на ручной досмотр со стороны Тамани стоят 2400 транспортных средства. Ждать проезда приходится более пяти часов.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 1050 транспортных средств. Время ожидания более трех часов", - говорится в сообщении.
В четверг, 7 августа в 2.08 мск Крымский мост перекрыли для движения транспорта. Движение было возобновлено в 7.45. Затем в 8.20 мост снова перекрыли более чем на час.
Мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров с материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостОчереди на Крымском мостуКерчьТаманьТранспортЛогистикаНовости КрымаКрым
 
