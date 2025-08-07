Крымский мост: после открытия движения в очереди 3,5 тысячи машин
Крымский мост сейчас - в очередях после открытия движения стоит почти 3,5 тысячи машин
10:06 07.08.2025 (обновлено: 11:14 07.08.2025)
Очередь перед Крымским мостом
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. На Крымском мосту после возобновления движения в очередях с обеих сторон стоят почти 3,5 тысячи транспортных средств. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
По состоянию на 10 утра на ручной досмотр со стороны Тамани стоят 2400 транспортных средства. Ждать проезда приходится более пяти часов.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 1050 транспортных средств. Время ожидания более трех часов", - говорится в сообщении.
В четверг, 7 августа в 2.08 мск Крымский мост перекрыли для движения транспорта. Движение было возобновлено в 7.45. Затем в 8.20 мост снова перекрыли более чем на час.
Мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров с материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
