Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру четверга
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру четверга
Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру четверга
Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру четверга
У Крымского моста сейчас в очередях перед пунктами досмотра стоят больше двух тысяч машин со стороны Керчи и Тамани. Время ожидания проезда достигает трех...
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. У Крымского моста сейчас в очередях перед пунктами досмотра стоят больше двух тысяч машин со стороны Керчи и Тамани. Время ожидания проезда достигает трех часов. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Очереди на мосту начали формироваться с утра в четверг, после того, как ночью его перекрыли в целях безопасности. Движение было возобновлено в 7.45. Затем в 8.20 мост снова закрыли более чем на час. Волонтеры раздают водителям и пассажирам воду, сотрудники ГАИ регулируют транспортный поток и направляют машины по нужным полосам, передает с места корреспондент РИА Новости Крым.Мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.В дни пиковых нагрузок, особенно в высокий сезон, перед досмотровыми комплексами выстраиваются большие очереди. Согласно прогнозам на сентябрь, до четырех часов придется ожидать проезда по Крымскому мосту тем, кто планирует путешествие 1 и 2, 12 и 13 сентября. При этом в первые дни месяца пробки ожидаются со стороны Тамани, а 12 и 13 - на выезд из Крыма.Добраться в Крым с материка можно также по сухопутному коридору через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой. Там так же установлены пункты пропуска, где багаж и транспорт обязательно проверят.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;&gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру четверга

У Крымского моста сейчас проезда ждут больше двух тысяч машин со стороны Керчи и Тамани

18:10 07.08.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. У Крымского моста сейчас в очередях перед пунктами досмотра стоят больше двух тысяч машин со стороны Керчи и Тамани. Время ожидания проезда достигает трех часов. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"К 18:00 в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1050 транспортных средств. Время ожидания около трех часов. Ручной досмотр со стороны Керчи ожидают 1020 транспортных средств. Время – около трех часов", - говорится в сообщении.
Очереди на мосту начали формироваться с утра в четверг, после того, как ночью его перекрыли в целях безопасности. Движение было возобновлено в 7.45. Затем в 8.20 мост снова закрыли более чем на час. Волонтеры раздают водителям и пассажирам воду, сотрудники ГАИ регулируют транспортный поток и направляют машины по нужным полосам, передает с места корреспондент РИА Новости Крым.
Мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.
В дни пиковых нагрузок, особенно в высокий сезон, перед досмотровыми комплексами выстраиваются большие очереди. Согласно прогнозам на сентябрь, до четырех часов придется ожидать проезда по Крымскому мосту тем, кто планирует путешествие 1 и 2, 12 и 13 сентября. При этом в первые дни месяца пробки ожидаются со стороны Тамани, а 12 и 13 - на выезд из Крыма.
Добраться в Крым с материка можно также по сухопутному коридору через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой. Там так же установлены пункты пропуска, где багаж и транспорт обязательно проверят.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
