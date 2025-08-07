Рейтинг@Mail.ru
Киев теряет боеприпасы и средства связи по всей линии фронта СВО - РИА Новости Крым, 07.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Киевский режим потерял 1335 боевиков, десятки единиц техники, средства связи и склады боеприпасов за минувшие сутки. Армия России продолжает теснить ВСУ по всей линии соприкосновения на фронтах специальной военной операции. Об этом сообщили в Минобороны РФ в четверг.Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Павловка, Юнаковка, Корчаковка и Искрисковщина Сумской области. На Харьковском направлении ударили по противнику в районах населенных пунктов Волчанск, Хатнее и Тихое. ВСУ потеряли до 210 военнослужащих.Группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение. Нанесено поражение ВСУ в районах населенных пунктов Купянск, Тамаргановка, Высшее Соленое, Дружелюбовка Харьковской области, Ямполь, Среднее и Ставки Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 240 военнослужащих.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено противнику в районах населенных пунктов Северск, Николаевка, Константиновка, Александро-Шультино и Иванополье ДНР. ВСУ потеряли до 165 военнослужащих.Бойцы группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции в районах населенных пунктов Димитров, Красноармейск, Суворово, Родинское, Чунишино, Рубежное, Удачное ДНР и Филия Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили более 420 военнослужащих.Группировка войск "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Новогеоргиевка, Сосновка, Алексеевка Днепропетровской области и Искра в ДНР. ВСУ потеряли более 240 военнослужащих.Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Новоандреевка, Новоданиловка, Степногорск Запорожской области, Садовое и Антоновка Херсонской области. Уничтожено более 60 военнослужащих, пять станций РЭБ, РЛС контрбатарейной борьбы, три склада боеприпасов и военно-технического имущества.Вооруженные силы РФ нанесли поражение железнодорожному узлу в Днепропетровской области, обеспечивавшему переброску вооружения и военной техники ВСУ на Донбасс, пунктам управления и местам хранения БПЛА большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 133 районах.Средствами ПВО сбиты восемь крылатых ракет Storm Shadow производства Великобритании, авиабомба, снаряд залпового огня HIMARS производства США и 240 БПЛА самолетного типа. Силами Черноморского флота в северо-восточной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер противника.
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Киевский режим потерял 1335 боевиков, десятки единиц техники, средства связи и склады боеприпасов за минувшие сутки. Армия России продолжает теснить ВСУ по всей линии соприкосновения на фронтах специальной военной операции. Об этом сообщили в Минобороны РФ в четверг.
Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Павловка, Юнаковка, Корчаковка и Искрисковщина Сумской области. На Харьковском направлении ударили по противнику в районах населенных пунктов Волчанск, Хатнее и Тихое. ВСУ потеряли до 210 военнослужащих.
Группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение. Нанесено поражение ВСУ в районах населенных пунктов Купянск, Тамаргановка, Высшее Соленое, Дружелюбовка Харьковской области, Ямполь, Среднее и Ставки Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 240 военнослужащих.
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено противнику в районах населенных пунктов Северск, Николаевка, Константиновка, Александро-Шультино и Иванополье ДНР. ВСУ потеряли до 165 военнослужащих.
Бойцы группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции в районах населенных пунктов Димитров, Красноармейск, Суворово, Родинское, Чунишино, Рубежное, Удачное ДНР и Филия Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили более 420 военнослужащих.
Группировка войск "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Новогеоргиевка, Сосновка, Алексеевка Днепропетровской области и Искра в ДНР. ВСУ потеряли более 240 военнослужащих.
Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Новоандреевка, Новоданиловка, Степногорск Запорожской области, Садовое и Антоновка Херсонской области. Уничтожено более 60 военнослужащих, пять станций РЭБ, РЛС контрбатарейной борьбы, три склада боеприпасов и военно-технического имущества.
Вооруженные силы РФ нанесли поражение железнодорожному узлу в Днепропетровской области, обеспечивавшему переброску вооружения и военной техники ВСУ на Донбасс, пунктам управления и местам хранения БПЛА большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 133 районах.
Средствами ПВО сбиты восемь крылатых ракет Storm Shadow производства Великобритании, авиабомба, снаряд залпового огня HIMARS производства США и 240 БПЛА самолетного типа. Силами Черноморского флота в северо-восточной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер противника.
