https://crimea.ria.ru/20250807/kiev-teryaet-boepripasy-i-sredstva-svyazi-po-vsey-linii-fronta-svo-1148556420.html

Киев теряет боеприпасы и средства связи по всей линии фронта СВО

Киев теряет боеприпасы и средства связи по всей линии фронта СВО - РИА Новости Крым, 07.08.2025

Киев теряет боеприпасы и средства связи по всей линии фронта СВО

Киевский режим потерял 1335 боевиков, десятки единиц техники, средства связи и склады боеприпасов за минувшие сутки. Армия России продолжает теснить ВСУ по всей РИА Новости Крым, 07.08.2025

2025-08-07T13:41

2025-08-07T13:41

2025-08-07T13:41

новости сво

министерство обороны рф

армия и флот

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/1a/1147508037_0:0:3082:1734_1920x0_80_0_0_c0d7d7d6c557a97a43e77b10245cdf01.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Киевский режим потерял 1335 боевиков, десятки единиц техники, средства связи и склады боеприпасов за минувшие сутки. Армия России продолжает теснить ВСУ по всей линии соприкосновения на фронтах специальной военной операции. Об этом сообщили в Минобороны РФ в четверг.Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Павловка, Юнаковка, Корчаковка и Искрисковщина Сумской области. На Харьковском направлении ударили по противнику в районах населенных пунктов Волчанск, Хатнее и Тихое. ВСУ потеряли до 210 военнослужащих.Группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение. Нанесено поражение ВСУ в районах населенных пунктов Купянск, Тамаргановка, Высшее Соленое, Дружелюбовка Харьковской области, Ямполь, Среднее и Ставки Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 240 военнослужащих.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено противнику в районах населенных пунктов Северск, Николаевка, Константиновка, Александро-Шультино и Иванополье ДНР. ВСУ потеряли до 165 военнослужащих.Бойцы группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции в районах населенных пунктов Димитров, Красноармейск, Суворово, Родинское, Чунишино, Рубежное, Удачное ДНР и Филия Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили более 420 военнослужащих.Группировка войск "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Новогеоргиевка, Сосновка, Алексеевка Днепропетровской области и Искра в ДНР. ВСУ потеряли более 240 военнослужащих.Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Новоандреевка, Новоданиловка, Степногорск Запорожской области, Садовое и Антоновка Херсонской области. Уничтожено более 60 военнослужащих, пять станций РЭБ, РЛС контрбатарейной борьбы, три склада боеприпасов и военно-технического имущества.Вооруженные силы РФ нанесли поражение железнодорожному узлу в Днепропетровской области, обеспечивавшему переброску вооружения и военной техники ВСУ на Донбасс, пунктам управления и местам хранения БПЛА большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 133 районах.Средствами ПВО сбиты восемь крылатых ракет Storm Shadow производства Великобритании, авиабомба, снаряд залпового огня HIMARS производства США и 240 БПЛА самолетного типа. Силами Черноморского флота в северо-восточной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер противника.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:18 беспилотников сбили над Крымом50 украинских беспилотников сбиты над Крымом и Черным и Азовским морямиНа Украине западное оружие назвали металлоломом

https://crimea.ria.ru/20250807/8-raket-storm-shadow-i-bezekipazhnyy-kater-unichtozhili-sily-pvo-1148552397.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, армия и флот, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости