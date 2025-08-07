Рейтинг@Mail.ru
К чему может привести подписание меморандума Еревана и Баку – мнение - РИА Новости Крым, 07.08.2025
К чему может привести подписание меморандума Еревана и Баку – мнение
К чему может привести подписание меморандума Еревана и Баку – мнение - РИА Новости Крым, 07.08.2025
К чему может привести подписание меморандума Еревана и Баку – мнение
Возможное заключение меморандума о взаимопонимании между Ереваном и Баку очень быстро рискует перейти в фазу национального предательства интересов армянского... РИА Новости Крым, 07.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Возможное заключение меморандума о взаимопонимании между Ереваном и Баку очень быстро рискует перейти в фазу национального предательства интересов армянского народа из-за так называемого "Зангезурского коридора". Такое мнение в комментарии "Sputnik Ближнее Зарубежье" высказал российский журналист и телеведущий, член Общественной палаты РФ Армен Гаспарян.Ранее СМИ сообщили, что 8 августа в Вашингтоне планируется встреча президента США Дональда Трампа с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым. По ее итогам может быть объявлено о подписании "меморандума о взаимопонимании" и стремлении к миру.Весной этого года Армения и Азербайджан достигли консенсуса по проекту мирного соглашения. Однако Баку продолжает настаивать на ряде дополнительных условий. В их числе внесение в армянскую конституцию изменений в отношении Карабаха, а также так называемый "Зангезурский коридор" через территорию Армении.По словам Гаспаряна, главная интрига предстоящего переговорного трека Трампа с Алиевым и Пашиняном – это "не то, что именно подпишут, а что будет дальше".Эксперт отметил, что формально Армения никогда не признавала Нагорный Карабах, и эвакуацию армянского населения оттуда условно всегда можно было списать на то, что это не часть государства. Однако вопрос с жителями Сюникской области Армении, через которую пролегает "Зангезурский коридор", – это, как отметил Гаспарян, "более серьезная история". Проживающие там граждане Армении и в целом население республики, по его словам, "отреагируют, вежливо говоря, не очень положительно"."Зангезурский коридор" – это планируемый 40-километровый транспортный маршрут, который должен соединить основную территорию Азербайджана с Нахичеванской Автономной Республикой через Сюникскую область на юге Армении (азербайджанское название — Зангезур). Баку при поддержке Турции рассматривает "Зангезурский коридор" как стратегический проект и настаивает на том, что эта территория является "историческими землями" Азербайджана. В Армении опасаются, что этот транспортный маршрут отрежет страну от границы с Ираном и приведет к потере Сюникской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
азербайджан
армения
К чему может привести подписание меморандума Еревана и Баку – мнение

Заключение меморандума Еревана и Баку в Армении воспримут как предательство – Гаспарян

16:21 07.08.2025
 
© РИА Новости
Начальник отдела производства радиоконтента Дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах Ближнего Зарубежья и Балтии Армен Гаспарян
© РИА Новости
Читать в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Возможное заключение меморандума о взаимопонимании между Ереваном и Баку очень быстро рискует перейти в фазу национального предательства интересов армянского народа из-за так называемого "Зангезурского коридора". Такое мнение в комментарии "Sputnik Ближнее Зарубежье" высказал российский журналист и телеведущий, член Общественной палаты РФ Армен Гаспарян.
Ранее СМИ сообщили, что 8 августа в Вашингтоне планируется встреча президента США Дональда Трампа с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым. По ее итогам может быть объявлено о подписании "меморандума о взаимопонимании" и стремлении к миру.
Весной этого года Армения и Азербайджан достигли консенсуса по проекту мирного соглашения. Однако Баку продолжает настаивать на ряде дополнительных условий. В их числе внесение в армянскую конституцию изменений в отношении Карабаха, а также так называемый "Зангезурский коридор" через территорию Армении.
По словам Гаспаряна, главная интрига предстоящего переговорного трека Трампа с Алиевым и Пашиняном – это "не то, что именно подпишут, а что будет дальше".
"У Баку на правах победителя существуют определенные запросы. И если внести изменения в конституцию легко, то вопрос "Зангезурского коридора" очень быстро рискует перейти в фазу национального предательства, гораздо более серьезного, чем в Нагорном Карабахе", - сказал он.
Эксперт отметил, что формально Армения никогда не признавала Нагорный Карабах, и эвакуацию армянского населения оттуда условно всегда можно было списать на то, что это не часть государства. Однако вопрос с жителями Сюникской области Армении, через которую пролегает "Зангезурский коридор", – это, как отметил Гаспарян, "более серьезная история". Проживающие там граждане Армении и в целом население республики, по его словам, "отреагируют, вежливо говоря, не очень положительно".
"Зангезурский коридор" – это планируемый 40-километровый транспортный маршрут, который должен соединить основную территорию Азербайджана с Нахичеванской Автономной Республикой через Сюникскую область на юге Армении (азербайджанское название — Зангезур). Баку при поддержке Турции рассматривает "Зангезурский коридор" как стратегический проект и настаивает на том, что эта территория является "историческими землями" Азербайджана. В Армении опасаются, что этот транспортный маршрут отрежет страну от границы с Ираном и приведет к потере Сюникской области.
