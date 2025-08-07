https://crimea.ria.ru/20250807/k-chemu-mozhet-privesti-podpisanie-memoranduma-erevana-i-baku--mnenie-1148558617.html

К чему может привести подписание меморандума Еревана и Баку – мнение

К чему может привести подписание меморандума Еревана и Баку – мнение - РИА Новости Крым, 07.08.2025

К чему может привести подписание меморандума Еревана и Баку – мнение

Возможное заключение меморандума о взаимопонимании между Ереваном и Баку очень быстро рискует перейти в фазу национального предательства интересов армянского... РИА Новости Крым, 07.08.2025

2025-08-07T16:21

2025-08-07T16:21

2025-08-07T16:21

азербайджан

армения

армен гаспарян

мнения

новости

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/01/1118683419_0:52:1024:628_1920x0_80_0_0_d730d93a8f8bc833e07fcc3ddca6ddeb.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Возможное заключение меморандума о взаимопонимании между Ереваном и Баку очень быстро рискует перейти в фазу национального предательства интересов армянского народа из-за так называемого "Зангезурского коридора". Такое мнение в комментарии "Sputnik Ближнее Зарубежье" высказал российский журналист и телеведущий, член Общественной палаты РФ Армен Гаспарян.Ранее СМИ сообщили, что 8 августа в Вашингтоне планируется встреча президента США Дональда Трампа с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым. По ее итогам может быть объявлено о подписании "меморандума о взаимопонимании" и стремлении к миру.Весной этого года Армения и Азербайджан достигли консенсуса по проекту мирного соглашения. Однако Баку продолжает настаивать на ряде дополнительных условий. В их числе внесение в армянскую конституцию изменений в отношении Карабаха, а также так называемый "Зангезурский коридор" через территорию Армении.По словам Гаспаряна, главная интрига предстоящего переговорного трека Трампа с Алиевым и Пашиняном – это "не то, что именно подпишут, а что будет дальше".Эксперт отметил, что формально Армения никогда не признавала Нагорный Карабах, и эвакуацию армянского населения оттуда условно всегда можно было списать на то, что это не часть государства. Однако вопрос с жителями Сюникской области Армении, через которую пролегает "Зангезурский коридор", – это, как отметил Гаспарян, "более серьезная история". Проживающие там граждане Армении и в целом население республики, по его словам, "отреагируют, вежливо говоря, не очень положительно"."Зангезурский коридор" – это планируемый 40-километровый транспортный маршрут, который должен соединить основную территорию Азербайджана с Нахичеванской Автономной Республикой через Сюникскую область на юге Армении (азербайджанское название — Зангезур). Баку при поддержке Турции рассматривает "Зангезурский коридор" как стратегический проект и настаивает на том, что эта территория является "историческими землями" Азербайджана. В Армении опасаются, что этот транспортный маршрут отрежет страну от границы с Ираном и приведет к потере Сюникской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

азербайджан

армения

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

азербайджан, армения, армен гаспарян, мнения, новости, политика