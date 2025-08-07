https://crimea.ria.ru/20250807/indiya-demonstriruet-priverzhennost-otkrytym-otnosheniyam-s-rf--kiselev-1148555772.html
Индия демонстрирует приверженность открытым отношениям с РФ – Киселев
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Индия демонстрирует стабильность и приверженность честным и открытым отношениям с Россией, несмотря на внешнее давление. Об этом заявил генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на пресс-конференции, посвященной Х юбилейному фестивалю индийской культуры "День Индии" в Москве.По его словам, отношения между Россией и Индией гораздо глубже, чем персональные отношения "кого бы то ни было". Говоря о фестивале "День Индии", который пройдет в Москве в августе, Киселев подчеркнул, что данный праздник - не про бизнес и политику, а про "открытое сердце Индии навстречу России".Гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" отметил, что фестиваль не носит никакого политического значения для организаторов, по его словам, он "гораздо больше политики".Фестиваль "День Индии" пройдет в парке "Остров мечты" в Москве с 14 по 17 августа. Темы этого года - история сохранения индийского наследия в России и 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Организатор: Индийский культурно-национальный центр "Сита" при поддержке правительства Москвы, Фонда "Росконгресс" и международной медиагруппы "Россия сегодня".Ранее президент США Дональд Трамп ранее подписал указ о введении дополнительных пошлин в размере 25% на импорт товаров из Индии за то, что Дели закупает российскую нефть. В МИД Индии заявили, что это решение Белого дома является несправедливым, необоснованным и неразумным шагом, и Дели примет все необходимые меры для защиты своих национальных интересов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Индии ответили на новые пошлины ТрампаОткажется ли Индия от нефти из России из-за угроз Трампа – мнение"Плечом к плечу": к чему ведут Китай антироссийские санкции
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Индия демонстрирует стабильность и приверженность честным и открытым отношениям с Россией, несмотря на внешнее давление. Об этом заявил генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на пресс-конференции, посвященной Х юбилейному фестивалю индийской культуры "День Индии" в Москве.
"Отношения с Индией очень важны для России и для Индии, и для всего человечества. И вот последние события, это очень твердая позиция, разумная, взвешенная позиция Индии в отношении американского ультиматума - она это показала. То есть Индия продемонстрировала стабильность, приверженность нормальной торговле, честным, открытым отношениям, прозрачным связям с Россией и прозрачности своих устремлений. И, собственно, это отражение отношений наших народов", - цитирует Киселева РИА Новости.
По его словам, отношения между Россией и Индией гораздо глубже, чем персональные отношения "кого бы то ни было". Говоря о фестивале "День Индии", который пройдет в Москве в августе, Киселев подчеркнул, что данный праздник - не про бизнес и политику, а про "открытое сердце Индии навстречу России".
Гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" отметил, что фестиваль не носит никакого политического значения для организаторов, по его словам, он "гораздо больше политики".
Фестиваль "День Индии" пройдет в парке "Остров мечты" в Москве с 14 по 17 августа. Темы этого года - история сохранения индийского наследия в России и 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Организатор: Индийский культурно-национальный центр "Сита" при поддержке правительства Москвы, Фонда "Росконгресс" и международной медиагруппы "Россия сегодня".
Ранее президент США Дональд Трамп ранее подписал указ о введении дополнительных пошлин в размере 25% на импорт товаров из Индии за то, что Дели закупает российскую нефть. В МИД Индии заявили, что это решение Белого дома является несправедливым, необоснованным и неразумным шагом, и Дели примет все необходимые меры для защиты своих национальных интересов.
