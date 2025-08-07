https://crimea.ria.ru/20250807/indiya-demonstriruet-priverzhennost-otkrytym-otnosheniyam-s-rf--kiselev-1148555772.html

Индия демонстрирует приверженность открытым отношениям с РФ – Киселев

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Индия демонстрирует стабильность и приверженность честным и открытым отношениям с Россией, несмотря на внешнее давление. Об этом заявил генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на пресс-конференции, посвященной Х юбилейному фестивалю индийской культуры "День Индии" в Москве.По его словам, отношения между Россией и Индией гораздо глубже, чем персональные отношения "кого бы то ни было". Говоря о фестивале "День Индии", который пройдет в Москве в августе, Киселев подчеркнул, что данный праздник - не про бизнес и политику, а про "открытое сердце Индии навстречу России".Гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" отметил, что фестиваль не носит никакого политического значения для организаторов, по его словам, он "гораздо больше политики".Фестиваль "День Индии" пройдет в парке "Остров мечты" в Москве с 14 по 17 августа. Темы этого года - история сохранения индийского наследия в России и 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Организатор: Индийский культурно-национальный центр "Сита" при поддержке правительства Москвы, Фонда "Росконгресс" и международной медиагруппы "Россия сегодня".Ранее президент США Дональд Трамп ранее подписал указ о введении дополнительных пошлин в размере 25% на импорт товаров из Индии за то, что Дели закупает российскую нефть. В МИД Индии заявили, что это решение Белого дома является несправедливым, необоснованным и неразумным шагом, и Дели примет все необходимые меры для защиты своих национальных интересов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Индии ответили на новые пошлины ТрампаОткажется ли Индия от нефти из России из-за угроз Трампа – мнение"Плечом к плечу": к чему ведут Китай антироссийские санкции

