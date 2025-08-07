Рейтинг@Mail.ru
Еще два села газифицированы в Севастополе - РИА Новости Крым, 07.08.2025
https://crimea.ria.ru/20250807/dva-sela-gazifitsirovany-v-sevastopole-1148560908.html
Еще два села газифицированы в Севастополе
Еще два села газифицированы в Севастополе - РИА Новости Крым, 07.08.2025
Еще два села газифицированы в Севастополе
В Севастополе завершена газификация двух населенных пунктов - Андреевки и Солнечного, об этом по итогам рабочий поездки в Андреевский муниципальный округ... РИА Новости Крым, 07.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе завершена газификация двух населенных пунктов - Андреевки и Солнечного, об этом по итогам рабочий поездки в Андреевский муниципальный округ сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Кроме того, необходимо решить вопросы, касающиеся развития коммунальной инфраструктуры и благоустройства.Также Развожаев оценил ход работ на набережной: территорию благоустраивают по программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Здесь уже установили теневые навесы, кабинки для переодевания."Единственные в муниципалитете школа и детский сад находятся в Андреевке. Их нужно ремонтировать — оба объекта будем включать в президентскую программу. Еще один крупный объект — это дворец культуры, который совмещен со спортивным объектом. Тоже следует заложить деньги на проектирование и дальнейший ремонт", - обозначил руководитель.В Солнечном недавно был отремонтирован клуб, на очереди - строительство библиотеки, которая пока размещена в приспособленном помещении, сообщил Развожаев, пообещав, что на эти цели власти постараются заложить средства на следующий год.Ранее директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя Станислав Таматаев сообщал, что в городе до конца сентября отремонтируют оставшиеся участки 18 дорог из 100, работы на которых были запланированы на этот год.
Еще два села газифицированы в Севастополе

В Севастополе завершена газификация Андреевки и Солнечного - Развожаев

15:55 07.08.2025 (обновлено: 16:44 07.08.2025)
 
© РИА Новости . Дмитрий Лельчук
Газопровод
© РИА Новости . Дмитрий Лельчук
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе завершена газификация двух населенных пунктов - Андреевки и Солнечного, об этом по итогам рабочий поездки в Андреевский муниципальный округ сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Один из важных для муниципалитета вопросов: в Андреевке и Солнечном газификация завершена, но теперь нужно вместо старых угольных котельных строить газовые. В рамках инвестиционной программы "Севтеплоэнерго" сейчас идет проектирование новых объектов", - написал он в своем Telegram-канале.
Кроме того, необходимо решить вопросы, касающиеся развития коммунальной инфраструктуры и благоустройства.
Также Развожаев оценил ход работ на набережной: территорию благоустраивают по программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Здесь уже установили теневые навесы, кабинки для переодевания.
"Единственные в муниципалитете школа и детский сад находятся в Андреевке. Их нужно ремонтировать — оба объекта будем включать в президентскую программу. Еще один крупный объект — это дворец культуры, который совмещен со спортивным объектом. Тоже следует заложить деньги на проектирование и дальнейший ремонт", - обозначил руководитель.
В Солнечном недавно был отремонтирован клуб, на очереди - строительство библиотеки, которая пока размещена в приспособленном помещении, сообщил Развожаев, пообещав, что на эти цели власти постараются заложить средства на следующий год.
Ранее директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя Станислав Таматаев сообщал, что в городе до конца сентября отремонтируют оставшиеся участки 18 дорог из 100, работы на которых были запланированы на этот год.
