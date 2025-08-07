Рейтинг@Mail.ru
Дочь Андрея Миронова приедет на гастроли в Крым за рулем - РИА Новости Крым, 07.08.2025
Дочь Андрея Миронова приедет на гастроли в Крым за рулем
Дочь Андрея Миронова приедет на гастроли в Крым за рулем - РИА Новости Крым, 07.08.2025
Дочь Андрея Миронова приедет на гастроли в Крым за рулем
Актриса, режиссер и педагог Мария Голубкина приедет в Крым на гастроли за рулем машины. Об этом она рассказала в ходе видеомоста в мультимедийном пресс-центре... РИА Новости Крым, 07.08.2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/07/1148557212_0:0:2847:1602_1920x0_80_0_0_41dad5311374a4c49e54bb7a456df7ae.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Актриса, режиссер и педагог Мария Голубкина приедет в Крым на гастроли за рулем машины. Об этом она рассказала в ходе видеомоста в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым.В Крыму актриса и педагог хотела бы посетить новые туристические объекты."Открылся невероятный комплекс, Новый Херсонес. Я его видела еще на стадии проекта, только в макете, и сейчас мечтаю сходить посмотреть", - добавила актриса.Мария Голубкина приедет в Крым вместе с труппой студенческого театра Института театрального искусства им. Кобзона, где она ведет творческую мастерскую. В спектакле "Малыш и Карлсон" Мария Андреевна выступила в роли режиссера-постановщика. Также в четырех городах Голубкина даст свои творческие вечера. И детские спектакли, и встречи Голубкиной со зрителями пройдут в Севастополе, Евпатории, Симферополе и Ялте с 17 по 21 августа.
крым, новости крыма, культура, театр, общество, новый херсонес
Дочь Андрея Миронова приедет на гастроли в Крым за рулем

Дочь Миронова приедет в Крым за рулем посмотреть Новый Херсонес

14:10 07.08.2025 (обновлено: 14:15 07.08.2025)
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Мария Голубкина
Актриса Мария Голубкина - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Актриса, режиссер и педагог Мария Голубкина приедет в Крым на гастроли за рулем машины. Об этом она рассказала в ходе видеомоста в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым.
"Мне совсем не страшно. У меня (в Крыму – прим. ред.) очень много друзей, есть священники. Я буду жить у друзей, это мои хорошие знакомые, хозяева гостиницы в Балаклаве, они - бывшие моряки. У меня друзья и в Мариуполе есть, есть план обратно ехать через Мариуполь, потому что там друзья, которые просто требуют, чтобы я к ним заехала", - сказала она.
В Крыму актриса и педагог хотела бы посетить новые туристические объекты.
"Открылся невероятный комплекс, Новый Херсонес. Я его видела еще на стадии проекта, только в макете, и сейчас мечтаю сходить посмотреть", - добавила актриса.
Мария Голубкина приедет в Крым вместе с труппой студенческого театра Института театрального искусства им. Кобзона, где она ведет творческую мастерскую. В спектакле "Малыш и Карлсон" Мария Андреевна выступила в роли режиссера-постановщика. Также в четырех городах Голубкина даст свои творческие вечера. И детские спектакли, и встречи Голубкиной со зрителями пройдут в Севастополе, Евпатории, Симферополе и Ялте с 17 по 21 августа.
Крым стал съемочной площадкой для нового фильма о вятском силаче
Международный фестиваль оперы и балета "Херсонес" стартовал в Севастополе
Мессинг, Сталин, Троцкий – актер Князев рассказал о служении Отечеству
 
