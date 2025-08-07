https://crimea.ria.ru/20250807/doch-andreya-mironova-priedet-na-gastroli-v-krym-za-rulem-1148557332.html
Дочь Андрея Миронова приедет на гастроли в Крым за рулем
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Актриса, режиссер и педагог Мария Голубкина приедет в Крым на гастроли за рулем машины. Об этом она рассказала в ходе видеомоста в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым.В Крыму актриса и педагог хотела бы посетить новые туристические объекты."Открылся невероятный комплекс, Новый Херсонес. Я его видела еще на стадии проекта, только в макете, и сейчас мечтаю сходить посмотреть", - добавила актриса.Мария Голубкина приедет в Крым вместе с труппой студенческого театра Института театрального искусства им. Кобзона, где она ведет творческую мастерскую. В спектакле "Малыш и Карлсон" Мария Андреевна выступила в роли режиссера-постановщика. Также в четырех городах Голубкина даст свои творческие вечера. И детские спектакли, и встречи Голубкиной со зрителями пройдут в Севастополе, Евпатории, Симферополе и Ялте с 17 по 21 августа.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым стал съемочной площадкой для нового фильма о вятском силачеМеждународный фестиваль оперы и балета "Херсонес" стартовал в СевастополеМессинг, Сталин, Троцкий – актер Князев рассказал о служении Отечеству
