Что происходит на Крымском мосту
Что происходит на Крымском мосту
07:31 07.08.2025 (обновлено: 08:19 07.08.2025)
© РИА Новости КрымОчередь на Крымский мост
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. В четверг в 2.08 мск Крымский мост перекрыли для движения транспорта. В этот момент в очереди находилось 95 автомобилей со стороны Тамани, со стороны Керчи очереди не было.
По данным Минобороны России, в ночь на 7 августа ВСУ предприняли очередную массированную атаку беспилотников на регионы РФ - из 82 дронов самолетного типа 50 атаковали Крым, Азовское и Черное море.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 82 украинских БПЛА: 31 – над акваторией Азовского моря, восемь – над акваторией Черного моря, 11 – над территорией Республики Крым, десять – над территорией Ростовской области, девять – над территорией Краснодарского края, семь – над территорией Волгоградской области, четыре – над территорией Белгородской области, один – над территорией Курской области и один – над территорией Орловской области", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате падения обломков БПЛА в Славянске-на-Кубани пострадал мужчина, его госпитализировали.
Атаку украинских беспилотников на объекты отражали и в Волгоградской области. Губернатор региона Андрей Бочаров утром сообщил, что пострадавших нет. В аэропорту Волгограда вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, на данный момент они сняты.
По данным на 7.30 утра Крымский мост остается закрытым для движения транспорта, данные по очереди на пропускные пункты ожидаются.
Крымский мост – стратегический объект, поэтому проезжающие транспортный переход должны пройти процедуру досмотра. Это необходимо в целях безопасности – боевики киевского режима могут попытаться атаковать объект. Мостовой переход через Керченский пролив могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: