Рейтинг@Mail.ru
Что происходит на Крымском мосту - РИА Новости Крым, 07.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20250807/chto-proiskhodit-na-krymskom-mostu-posle-nochnoy-ataki-bespilotnikov-1148545715.html
Что происходит на Крымском мосту
Что происходит на Крымском мосту - РИА Новости Крым, 07.08.2025
Что происходит на Крымском мосту
В четверг в 2.08 мск Крымский мост перекрыли для движения транспорта. В этот момент в очереди находилось 95 автомобилей со стороны Тамани, со стороны Керчи... РИА Новости Крым, 07.08.2025
2025-08-07T07:31
2025-08-07T08:19
ситуация на дорогах крыма
очереди на крымском мосту
крымский мост
новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
атаки всу на крым
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/1e/1138472454_129:0:1151:575_1920x0_80_0_0_acb99afb8e8e05f47e0d3625876058ac.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. В четверг в 2.08 мск Крымский мост перекрыли для движения транспорта. В этот момент в очереди находилось 95 автомобилей со стороны Тамани, со стороны Керчи очереди не было.По данным Минобороны России, в ночь на 7 августа ВСУ предприняли очередную массированную атаку беспилотников на регионы РФ - из 82 дронов самолетного типа 50 атаковали Крым, Азовское и Черное море."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 82 украинских БПЛА: 31 – над акваторией Азовского моря, восемь – над акваторией Черного моря, 11 – над территорией Республики Крым, десять – над территорией Ростовской области, девять – над территорией Краснодарского края, семь – над территорией Волгоградской области, четыре – над территорией Белгородской области, один – над территорией Курской области и один – над территорией Орловской области", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате падения обломков БПЛА в Славянске-на-Кубани пострадал мужчина, его госпитализировали.Атаку украинских беспилотников на объекты отражали и в Волгоградской области. Губернатор региона Андрей Бочаров утром сообщил, что пострадавших нет. В аэропорту Волгограда вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, на данный момент они сняты.Крымский мост – стратегический объект, поэтому проезжающие транспортный переход должны пройти процедуру досмотра. Это необходимо в целях безопасности – боевики киевского режима могут попытаться атаковать объект. Мостовой переход через Керченский пролив могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост: как люди ждут проезда в километровых пробкахВысокий сезон в Крыму: эксперты заявляют о рекордном турпотоке5 млн пассажиров перевезла за полгода Крымская железная дорога
https://crimea.ria.ru/20250807/ataka-bpla-na-volgogradskuyu-oblast---voznik-pozhar-na-zhd-stantsii-1148544924.html
крымский мост
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/1e/1138472454_256:0:1023:575_1920x0_80_0_0_a94d1cf466302d5ea1647699bf8167f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
очереди на крымском мосту, крымский мост, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, крым
Что происходит на Крымском мосту

Что происходит на Крымском мосту

07:31 07.08.2025 (обновлено: 08:19 07.08.2025)
 
© РИА Новости КрымОчередь на Крымский мост
Очередь на Крымский мост - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. В четверг в 2.08 мск Крымский мост перекрыли для движения транспорта. В этот момент в очереди находилось 95 автомобилей со стороны Тамани, со стороны Керчи очереди не было.
По данным Минобороны России, в ночь на 7 августа ВСУ предприняли очередную массированную атаку беспилотников на регионы РФ - из 82 дронов самолетного типа 50 атаковали Крым, Азовское и Черное море.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 82 украинских БПЛА: 31 – над акваторией Азовского моря, восемь – над акваторией Черного моря, 11 – над территорией Республики Крым, десять – над территорией Ростовской области, девять – над территорией Краснодарского края, семь – над территорией Волгоградской области, четыре – над территорией Белгородской области, один – над территорией Курской области и один – над территорией Орловской области", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате падения обломков БПЛА в Славянске-на-Кубани пострадал мужчина, его госпитализировали.
Атаку украинских беспилотников на объекты отражали и в Волгоградской области. Губернатор региона Андрей Бочаров утром сообщил, что пострадавших нет. В аэропорту Волгограда вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, на данный момент они сняты.
По данным на 7.30 утра Крымский мост остается закрытым для движения транспорта, данные по очереди на пропускные пункты ожидаются.
Крымский мост – стратегический объект, поэтому проезжающие транспортный переход должны пройти процедуру досмотра. Это необходимо в целях безопасности – боевики киевского режима могут попытаться атаковать объект. Мостовой переход через Керченский пролив могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крымский мост: как люди ждут проезда в километровых пробках
Высокий сезон в Крыму: эксперты заявляют о рекордном турпотоке
5 млн пассажиров перевезла за полгода Крымская железная дорога
МЧС - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
06:52
Атака БПЛА на Волгоградскую область - возник пожар на ж/д станции
Ситуация на дорогах КрымаОчереди на Крымском мостуКрымский мостНовости КрымаБезопасность Республики Крым и СевастополяАтаки ВСУ на КрымКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:38Крымский мост снова открыт для движения транспорта
09:37Взялись за умерших: мошенники начали создавать сайты моргов
09:26Семь поездов в Крым идут с опозданием
09:12В Севастополе отбой воздушной тревоги
09:04Поезда в Крым задерживаются в пути из-за падения БПЛА на Кубани
09:02В Алуште и пригороде более 3,5 тысяч абонентов остались без света
08:35Воздушная тревога в Севастополе
08:30В Новосибирской области предотвратили покушение на российского военного
08:20Крымский мост снова закрыт
08:12Ситуация с питьевым водоснабжением в Крыму - информация властей
08:01Крымский мост сейчас: ситуация после шестичасового перекрытия движения
07:46Крымский мост открыли для движения
07:31Что происходит на Крымском мосту
07:1550 украинских беспилотников сбиты над Крымом и Черным и Азовским морями
07:02Трамп призвал быстрее планировать встречи с Путиным и Зеленским - СМИ
06:52Атака БПЛА на Волгоградскую область - возник пожар на ж/д станции
06:43Мужчина пострадал в результате падения обломков БПЛА на Кубани
06:04Заповедники Крыма: как попасть и что меняют для туристов
05:55Крымский мост закрыт с 2 часов ночи
01:19Введут ли США новые санкции против РФ – ответ Трампа
Лента новостейМолния