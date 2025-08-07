Что происходит на Крымском мосту

https://crimea.ria.ru/20250807/chto-proiskhodit-na-krymskom-mostu-posle-nochnoy-ataki-bespilotnikov-1148545715.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. В четверг в 2.08 мск Крымский мост перекрыли для движения транспорта. В этот момент в очереди находилось 95 автомобилей со стороны Тамани, со стороны Керчи очереди не было.По данным Минобороны России, в ночь на 7 августа ВСУ предприняли очередную массированную атаку беспилотников на регионы РФ - из 82 дронов самолетного типа 50 атаковали Крым, Азовское и Черное море."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 82 украинских БПЛА: 31 – над акваторией Азовского моря, восемь – над акваторией Черного моря, 11 – над территорией Республики Крым, десять – над территорией Ростовской области, девять – над территорией Краснодарского края, семь – над территорией Волгоградской области, четыре – над территорией Белгородской области, один – над территорией Курской области и один – над территорией Орловской области", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате падения обломков БПЛА в Славянске-на-Кубани пострадал мужчина, его госпитализировали.Атаку украинских беспилотников на объекты отражали и в Волгоградской области. Губернатор региона Андрей Бочаров утром сообщил, что пострадавших нет. В аэропорту Волгограда вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, на данный момент они сняты.Крымский мост – стратегический объект, поэтому проезжающие транспортный переход должны пройти процедуру досмотра. Это необходимо в целях безопасности – боевики киевского режима могут попытаться атаковать объект. Мостовой переход через Керченский пролив могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост: как люди ждут проезда в километровых пробкахВысокий сезон в Крыму: эксперты заявляют о рекордном турпотоке5 млн пассажиров перевезла за полгода Крымская железная дорога

