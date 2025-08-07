Рейтинг@Mail.ru
Часть ЮБК обесточена из-за аварии - РИА Новости Крым, 07.08.2025
Часть ЮБК обесточена из-за аварии
Часть ЮБК обесточена из-за аварии - РИА Новости Крым, 07.08.2025
Часть ЮБК обесточена из-за аварии
Несколько населенных пунктов на Южном берегу Крыма остались без электроснабжения из-за аварии. Об этом сообщили в компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 07.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Несколько населенных пунктов на Южном берегу Крыма остались без электроснабжения из-за аварии. Об этом сообщили в компании "Крымэнерго".Восстановить электроснабжение планируют в течение трех часов.В четверг утром из-за аварии на линии без света остались больше 3,5 тысяч абонентов Алушты и окрестных сел, сообщала глава администрации города Галина Огнева. Также обесточены село Изобильное и поселок Розовый.Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что веерных отключений и графиков подачи электроэнергии в Крыму не будет, энергодефицита в регионе нет. По его данным, на сегодняшний день летняя пиковая мощность потребления электроэнергии в крымской энергосистеме составила 1687 МВт с учетом Севастополя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
отключение электроэнергии в крыму, крым, новости крыма, гуп рк "крымэнерго", энергосистема крыма, юбк, алушта, ялта
Часть ЮБК обесточена из-за аварии

На Южном берегу Крыма несколько населенных пунктов обесточены из-за аварии

10:56 07.08.2025 (обновлено: 10:58 07.08.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Несколько населенных пунктов на Южном берегу Крыма остались без электроснабжения из-за аварии. Об этом сообщили в компании "Крымэнерго".
Так, без света на данный момент поселки Кореиз и Гаспра в Большой Ялте. Кроме того, в Алуште отключены от электричества улицы Красноармейская, Судакская, Коллективная, пепеулки Заводской и Пищевой и прилегающие к ним.
Восстановить электроснабжение планируют в течение трех часов.
В четверг утром из-за аварии на линии без света остались больше 3,5 тысяч абонентов Алушты и окрестных сел, сообщала глава администрации города Галина Огнева. Также обесточены село Изобильное и поселок Розовый.
Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что веерных отключений и графиков подачи электроэнергии в Крыму не будет, энергодефицита в регионе нет. По его данным, на сегодняшний день летняя пиковая мощность потребления электроэнергии в крымской энергосистеме составила 1687 МВт с учетом Севастополя.
