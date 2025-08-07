Часть ЮБК обесточена из-за аварии

https://crimea.ria.ru/20250807/chast-yubk-obestochena-iz-za-avarii-1148550629.html
Несколько населенных пунктов на Южном берегу Крыма остались без электроснабжения из-за аварии. Об этом сообщили в компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 07.08.2025
2025-08-07T10:56
2025-08-07T10:56
2025-08-07T10:58
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Несколько населенных пунктов на Южном берегу Крыма остались без электроснабжения из-за аварии. Об этом сообщили в компании "Крымэнерго".Восстановить электроснабжение планируют в течение трех часов.В четверг утром из-за аварии на линии без света остались больше 3,5 тысяч абонентов Алушты и окрестных сел, сообщала глава администрации города Галина Огнева. Также обесточены село Изобильное и поселок Розовый.Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что веерных отключений и графиков подачи электроэнергии в Крыму не будет, энергодефицита в регионе нет. По его данным, на сегодняшний день летняя пиковая мощность потребления электроэнергии в крымской энергосистеме составила 1687 МВт с учетом Севастополя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
10:56 07.08.2025 (обновлено: 10:58 07.08.2025)