Атака БПЛА на Волгоградскую область - возник пожар на ж/д станции - РИА Новости Крым, 07.08.2025
Атака БПЛА на Волгоградскую область - возник пожар на ж/д станции
Атака БПЛА на Волгоградскую область - возник пожар на ж/д станции - РИА Новости Крым, 07.08.2025
Атака БПЛА на Волгоградскую область - возник пожар на ж/д станции
ПВО отразила атаку БПЛА на объекты в Волгоградской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Бочаров. РИА Новости Крым, 07.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. ПВО отразила атаку БПЛА на объекты в Волгоградской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Бочаров.Он отметил, что на железнодорожной станции Максима Горького в настоящее время работают саперы с обломками ликвидированного БПЛА, повреждений объектов нет. Кроме того, движение железнодорожного транспорта осуществляется в штатном режиме.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Атака БПЛА на Волгоградскую область - возник пожар на ж/д станции

ПВО отразила атаку БПЛА на объекты в Волгоградской области - возник пожар на ж/д станции

06:52 07.08.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. ПВО отразила атаку БПЛА на объекты в Волгоградской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Бочаров.
"Сегодня ночью силами ПВО Минобороны России отражена атака БПЛА на объекты на территории Волгоградской области. Пострадавших нет. На железнодорожной станции Суровикино возник пожар в административном здании, который оперативно устраняется пожарными службами", - заявил Бочаров, чьи слова приводятся в сообщении в Telegram-канале администрации региона.
Он отметил, что на железнодорожной станции Максима Горького в настоящее время работают саперы с обломками ликвидированного БПЛА, повреждений объектов нет. Кроме того, движение железнодорожного транспорта осуществляется в штатном режиме.
