Атака БПЛА на Волгоградскую область - возник пожар на ж/д станции
ПВО отразила атаку БПЛА на объекты в Волгоградской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Бочаров. РИА Новости Крым, 07.08.2025
2025-08-07T06:52
волгоградская область
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. ПВО отразила атаку БПЛА на объекты в Волгоградской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Бочаров.Он отметил, что на железнодорожной станции Максима Горького в настоящее время работают саперы с обломками ликвидированного БПЛА, повреждений объектов нет. Кроме того, движение железнодорожного транспорта осуществляется в штатном режиме.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
