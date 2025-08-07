Рейтинг@Mail.ru
50 украинских беспилотников сбиты над Крымом и Черным и Азовским морями - РИА Новости Крым, 07.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250807/82-ukrainskikh-bespilotnika-atakovali-regiony-rossii---minoborony-1148545281.html
50 украинских беспилотников сбиты над Крымом и Черным и Азовским морями
50 украинских беспилотников сбиты над Крымом и Черным и Азовским морями - РИА Новости Крым, 07.08.2025
50 украинских беспилотников сбиты над Крымом и Черным и Азовским морями
Российская противовоздушная оборона в течение прошедшей ночи уничтожила 82 украинских беспилотника, 31 - над акваторией Азовского моря и 11 - над Крымом,... РИА Новости Крым, 07.08.2025
2025-08-07T07:15
2025-08-07T07:39
министерство обороны рф
пво
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/01/1140033401_0:350:3017:2047_1920x0_80_0_0_d316596509ee3091a416489a1a7dbd77.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Российская противовоздушная оборона в течение прошедшей ночи уничтожила 82 украинских беспилотника, 31 - над акваторией Азовского моря и 11 - над Крымом, сообщило минобороны РФ в четверг."В течение прошедшей ночи с 23.30 мск 6 августа до 06.10 мск 7 августа дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 82 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 31 – над акваторией Азовского моря, 11 – над территорией Республики Крым, десять – над территорией Ростовской области, девять – над территорией Краснодарского края, восемь – над акваторией Черного моря, семь – над территорией Волгоградской области, четыре – над территорией Белгородской области, один – над территорией Курской области и один – над территорией Орловской области", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее сообщил, что в результате падения обломков БПЛА в Славянске-на-Кубани пострадал мужчина, его госпитализировали.Атаку украинских беспилотников на объекты отражали и в Волгоградской области. Губернатор региона Андрей Бочаров утром сообщил, что пострадавших нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250807/chto-proiskhodit-na-krymskom-mostu-posle-nochnoy-ataki-bespilotnikov-1148545715.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/01/1140033401_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e38f1dfc10a15ba2d3bbd40817092a6e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, пво, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), новости
50 украинских беспилотников сбиты над Крымом и Черным и Азовским морями

50 украинских беспилотников сбиты над Крымом и Черным и Азовским морями - Минобороны

07:15 07.08.2025 (обновлено: 07:39 07.08.2025)
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВойска ПВО
Войска ПВО - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Российская противовоздушная оборона в течение прошедшей ночи уничтожила 82 украинских беспилотника, 31 - над акваторией Азовского моря и 11 - над Крымом, сообщило минобороны РФ в четверг.
"В течение прошедшей ночи с 23.30 мск 6 августа до 06.10 мск 7 августа дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 82 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 31 – над акваторией Азовского моря, 11 – над территорией Республики Крым, десять – над территорией Ростовской области, девять – над территорией Краснодарского края, восемь – над акваторией Черного моря, семь – над территорией Волгоградской области, четыре – над территорией Белгородской области, один – над территорией Курской области и один – над территорией Орловской области", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее сообщил, что в результате падения обломков БПЛА в Славянске-на-Кубани пострадал мужчина, его госпитализировали.
Атаку украинских беспилотников на объекты отражали и в Волгоградской области. Губернатор региона Андрей Бочаров утром сообщил, что пострадавших нет.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Очередь на Крымский мост - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
07:31Ситуация на дорогах Крыма
Что происходит на Крымском мосту
 
Министерство обороны РФПВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Беспилотник (БПЛА, дрон)Новости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:38Крымский мост снова открыт для движения транспорта
09:37Взялись за умерших: мошенники начали создавать сайты моргов
09:26Семь поездов в Крым идут с опозданием
09:12В Севастополе отбой воздушной тревоги
09:04Поезда в Крым задерживаются в пути из-за падения БПЛА на Кубани
09:02В Алуште и пригороде более 3,5 тысяч абонентов остались без света
08:35Воздушная тревога в Севастополе
08:30В Новосибирской области предотвратили покушение на российского военного
08:20Крымский мост снова закрыт
08:12Ситуация с питьевым водоснабжением в Крыму - информация властей
08:01Крымский мост сейчас: ситуация после шестичасового перекрытия движения
07:46Крымский мост открыли для движения
07:31Что происходит на Крымском мосту
07:1550 украинских беспилотников сбиты над Крымом и Черным и Азовским морями
07:02Трамп призвал быстрее планировать встречи с Путиным и Зеленским - СМИ
06:52Атака БПЛА на Волгоградскую область - возник пожар на ж/д станции
06:43Мужчина пострадал в результате падения обломков БПЛА на Кубани
06:04Заповедники Крыма: как попасть и что меняют для туристов
05:55Крымский мост закрыт с 2 часов ночи
01:19Введут ли США новые санкции против РФ – ответ Трампа
Лента новостейМолния