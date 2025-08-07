https://crimea.ria.ru/20250807/82-ukrainskikh-bespilotnika-atakovali-regiony-rossii---minoborony-1148545281.html

50 украинских беспилотников сбиты над Крымом и Черным и Азовским морями

министерство обороны рф

пво

всу (вооруженные силы украины)

беспилотник (бпла, дрон)

новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Российская противовоздушная оборона в течение прошедшей ночи уничтожила 82 украинских беспилотника, 31 - над акваторией Азовского моря и 11 - над Крымом, сообщило минобороны РФ в четверг."В течение прошедшей ночи с 23.30 мск 6 августа до 06.10 мск 7 августа дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 82 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 31 – над акваторией Азовского моря, 11 – над территорией Республики Крым, десять – над территорией Ростовской области, девять – над территорией Краснодарского края, восемь – над акваторией Черного моря, семь – над территорией Волгоградской области, четыре – над территорией Белгородской области, один – над территорией Курской области и один – над территорией Орловской области", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее сообщил, что в результате падения обломков БПЛА в Славянске-на-Кубани пострадал мужчина, его госпитализировали.Атаку украинских беспилотников на объекты отражали и в Волгоградской области. Губернатор региона Андрей Бочаров утром сообщил, что пострадавших нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2025

Новости

