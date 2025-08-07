https://crimea.ria.ru/20250807/8-raket-storm-shadow-i-bezekipazhnyy-kater-unichtozhili-sily-pvo-1148552397.html
8 ракет Storm Shadow и безэкипажный катер уничтожили силы ПВО
8 ракет Storm Shadow и безэкипажный катер уничтожили силы ПВО - РИА Новости Крым, 07.08.2025
8 ракет Storm Shadow и безэкипажный катер уничтожили силы ПВО
Российские силы ПВО за сутки сбили 8 ракет Storm Shadow. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 07.08.2025
2025-08-07T12:12
2025-08-07T12:12
2025-08-07T12:15
новости сво
черное море
атаки всу на крым
атаки всу
пво
министерство обороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/05/1146955720_0:0:3207:1804_1920x0_80_0_0_98417a601f179a2c888d278a04172518.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Российские силы ПВО за сутки сбили 8 ракет Storm Shadow. Об этом сообщили в Минобороны России. Также в северо-восточной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер противника.В ночь на 7 августа ВСУ предприняли очередную массированную атаку беспилотников на регионы РФ - из 82 дронов самолетного типа 50 были сбиты над Крымом, Азовским и Черным морями.Кроме того, утром в четверг средства ПВО уничтожили 43 украинских беспилотника, 18 из которых - над территорией Крыма.В 2.08 мск Крымский мост перекрыли для движения транспорта. Движение было возобновлено в 7.45. Затем в 8.20 мост снова закрыли более чем на час. По состоянию на 11.00 в очередях с обеих сторон стоят почти три тысячи автомобилей.В Севастополе в то же время объявляли воздушную тревогу.Из-за падения БПЛА в Краснодарском крае поезда в Крым и на Кубань задерживаются в пути. По данным компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс", семь поездов в Крым и четыре из Крыма идут с опозданием до 6 часов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
черное море
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/05/1146955720_478:0:3207:2047_1920x0_80_0_0_a64b798aace0d13f009cf81fc5c3d1f6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, черное море, атаки всу на крым, атаки всу, пво, министерство обороны рф
8 ракет Storm Shadow и безэкипажный катер уничтожили силы ПВО
Силы ПВО уничтожили 8 ракет Storm Shadow и безэкипажный катер в Черном море
12:12 07.08.2025 (обновлено: 12:15 07.08.2025)