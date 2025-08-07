https://crimea.ria.ru/20250807/8-raket-storm-shadow-i-bezekipazhnyy-kater-unichtozhili-sily-pvo-1148552397.html

8 ракет Storm Shadow и безэкипажный катер уничтожили силы ПВО

Российские силы ПВО за сутки сбили 8 ракет Storm Shadow. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 07.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Российские силы ПВО за сутки сбили 8 ракет Storm Shadow. Об этом сообщили в Минобороны России. Также в северо-восточной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер противника.В ночь на 7 августа ВСУ предприняли очередную массированную атаку беспилотников на регионы РФ - из 82 дронов самолетного типа 50 были сбиты над Крымом, Азовским и Черным морями.Кроме того, утром в четверг средства ПВО уничтожили 43 украинских беспилотника, 18 из которых - над территорией Крыма.В 2.08 мск Крымский мост перекрыли для движения транспорта. Движение было возобновлено в 7.45. Затем в 8.20 мост снова закрыли более чем на час. По состоянию на 11.00 в очередях с обеих сторон стоят почти три тысячи автомобилей.В Севастополе в то же время объявляли воздушную тревогу.Из-за падения БПЛА в Краснодарском крае поезда в Крым и на Кубань задерживаются в пути. По данным компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс", семь поездов в Крым и четыре из Крыма идут с опозданием до 6 часов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

