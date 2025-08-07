Рейтинг@Mail.ru
18 беспилотников сбили над Крымом - РИА Новости Крым, 07.08.2025
18 беспилотников сбили над Крымом
18 беспилотников сбили над Крымом - РИА Новости Крым, 07.08.2025
18 беспилотников сбили над Крымом
18 вражеских беспилотников сбили силы ПВО над Крымом утром в четверг. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 07.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. 18 вражеских беспилотников сбили силы ПВО над Крымом утром в четверг. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Из них 22 сбили над Брянской областью, 18 – над Крымом, два – над Смоленской областью, один – над Калужской.По данным Минобороны России, в ночь на 7 августа ВСУ предприняли очередную массированную атаку беспилотников на регионы РФ - из 82 дронов самолетного типа 50 были сбиты над Крымом, Азовским и Черным морями. В 2.08 мск Крымский мост перекрыли для движения транспорта. Движение было возобновлено в 7.45. Затем в 8.20 мост снова закрыли более чем на час. По состоянию на 11.00 в очередях с обеих сторон стоят почти три тысячи автомобилей.В Севастополе в то же время объявляли воздушную тревогу.Из-за падения БПЛА в Краснодарском крае поезда в Крым и на Кубань задерживаются в пути. По данным компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс", семь поездов в Крым и четыре из Крыма идут с опозданием до 6 часов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
18 беспилотников сбили над Крымом

Над Крымом сбили 18 беспилотников утром 7 августа

11:50 07.08.2025 (обновлено: 12:03 07.08.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. 18 вражеских беспилотников сбили силы ПВО над Крымом утром в четверг. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Средства ПВО с 6.20 до 10.35 мск уничтожили 43 украинских беспилотника над российскими регионами", - говорится в сообщении.
Из них 22 сбили над Брянской областью, 18 – над Крымом, два – над Смоленской областью, один – над Калужской.
По данным Минобороны России, в ночь на 7 августа ВСУ предприняли очередную массированную атаку беспилотников на регионы РФ - из 82 дронов самолетного типа 50 были сбиты над Крымом, Азовским и Черным морями.
В 2.08 мск Крымский мост перекрыли для движения транспорта. Движение было возобновлено в 7.45. Затем в 8.20 мост снова закрыли более чем на час. По состоянию на 11.00 в очередях с обеих сторон стоят почти три тысячи автомобилей.
В Севастополе в то же время объявляли воздушную тревогу.
Из-за падения БПЛА в Краснодарском крае поезда в Крым и на Кубань задерживаются в пути. По данным компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс", семь поездов в Крым и четыре из Крыма идут с опозданием до 6 часов.
