18 беспилотников сбили над Крымом

18 беспилотников сбили над Крымом - РИА Новости Крым, 07.08.2025

18 беспилотников сбили над Крымом

18 вражеских беспилотников сбили силы ПВО над Крымом утром в четверг. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. 18 вражеских беспилотников сбили силы ПВО над Крымом утром в четверг. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Из них 22 сбили над Брянской областью, 18 – над Крымом, два – над Смоленской областью, один – над Калужской.По данным Минобороны России, в ночь на 7 августа ВСУ предприняли очередную массированную атаку беспилотников на регионы РФ - из 82 дронов самолетного типа 50 были сбиты над Крымом, Азовским и Черным морями. В 2.08 мск Крымский мост перекрыли для движения транспорта. Движение было возобновлено в 7.45. Затем в 8.20 мост снова закрыли более чем на час. По состоянию на 11.00 в очередях с обеих сторон стоят почти три тысячи автомобилей.В Севастополе в то же время объявляли воздушную тревогу.Из-за падения БПЛА в Краснодарском крае поезда в Крым и на Кубань задерживаются в пути. По данным компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс", семь поездов в Крым и четыре из Крыма идут с опозданием до 6 часов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

