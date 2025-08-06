https://crimea.ria.ru/20250806/zhara-v-krymu-chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-v-sredu-1148504200.html

Жара в Крыму: чего ждать от погоды в Крыму в среду

Жара в Крыму: чего ждать от погоды в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 05.08.2025

Жара в Крыму: чего ждать от погоды в Крыму в среду

В среду барический гребень Азорского антициклона принесет в Крым тропические воздушные массы. На полуострове ожидается до 36 градусов тепла, сообщили в... РИА Новости Крым, 05.08.2025

2025-08-06T00:01

2025-08-06T00:01

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крым

крымский гидрометцентр

погода в крыму

крымская погода

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. В среду барический гребень Азорского антициклона принесет в Крым тропические воздушные массы. На полуострове ожидается до 36 градусов тепла, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +19...21, днем +33...35.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +21...23, днем +29...31.Сухо и жарко будет и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров покажут от +20 до +24, днем воздух прогреется до +33 градусов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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