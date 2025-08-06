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Жара в Крыму: чего ждать от погоды в Крыму в среду
Жара в Крыму: чего ждать от погоды в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 05.08.2025
Жара в Крыму: чего ждать от погоды в Крыму в среду
В среду барический гребень Азорского антициклона принесет в Крым тропические воздушные массы. На полуострове ожидается до 36 градусов тепла, сообщили в... РИА Новости Крым, 05.08.2025
2025-08-06T00:01
2025-08-06T00:01
2025-08-05T23:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. В среду барический гребень Азорского антициклона принесет в Крым тропические воздушные массы. На полуострове ожидается до 36 градусов тепла, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +19...21, днем +33...35.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +21...23, днем +29...31.Сухо и жарко будет и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров покажут от +20 до +24, днем воздух прогреется до +33 градусов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Жара в Крыму: чего ждать от погоды в Крыму в среду
В Крыму в среду ожидается 36-градусная жара
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. В среду барический гребень Азорского антициклона принесет в Крым тропические воздушные массы. На полуострове ожидается до 36 градусов тепла, сообщили в республиканском гидрометцентре.
"В Крыму сохранится сухая и жаркая погода, благодаря влиянию барического гребня Азорского антициклона, тропической воздушной массы. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17…22, на южном и восточном побережье до +25; днем +31…36, в горах +25…30.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +19...21, днем +33...35.
В Севастополе малооблачно. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +21...23, днем +29...31.
Сухо и жарко будет и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров покажут от +20 до +24, днем воздух прогреется до +33 градусов.
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