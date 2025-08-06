https://crimea.ria.ru/20250806/zelenskiy-zayavil-o-razgovore-s-trampom-posle-vizita-uitkoffa-v-rossiyu-1148543320.html
Зеленский заявил о разговоре с Трампом после визита Уиткоффа в Россию
Зеленский заявил о разговоре с Трампом после визита Уиткоффа в Россию - РИА Новости Крым, 06.08.2025
Зеленский заявил о разговоре с Трампом после визита Уиткоффа в Россию
Владимир Зеленский заявил, что провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом по итогам встречи президента России Владимира Путина и... РИА Новости Крым, 06.08.2025
2025-08-06T21:41
2025-08-06T21:41
2025-08-06T21:41
владимир зеленский
украина
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сша
дональд трамп
европейский союз (ес)
стивен уиткофф
переговоры
политика
внешняя политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский заявил, что провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом по итогам встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа в Москве.Кроме того, глава киевского режима добавил, что в беседе принимали участие европейские лидеры. Они обсуждали итоги переговоров в Москве.Президент РФ Владимир Путин в среду в Кремле встретился со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. На переговорах также присутствовали помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.Встреча длилась около трех часов. Ушаков сообщил, что Путин и Уиткофф обсудили украинский кризис и перспективы сотрудничества РФ и США. Помощник российского лидера отметил, что разговор был полезным и конструктивным.По итогам переговоров президент США Дональд Трамп заявил, что был достигнут "большой прогресс" по вопросу украинского урегулирования.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский заявил о разговоре с Трампом – что обсуждалосьНа Украине призвали готовить детей к войне с детского садаБритания готовит крупную диверсию в международных водах – СВР
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Зеленский заявил о разговоре с Трампом после визита Уиткоффа в Россию
Зеленский заявил о разговоре с Трампом и лидерами Европы после визита Уиткоффа в Россию