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В Симферополе обесточены более 25 улиц - РИА Новости Крым, 06.08.2025
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В Симферополе обесточены более 25 улиц
В Симферополе обесточены более 25 улиц - РИА Новости Крым, 06.08.2025
В Симферополе обесточены более 25 улиц
Крупный микрорайон в Симферополе обесточен из-за аварии на элеткросетях. Об этом сообщили в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 06.08.2025
2025-08-06T16:04
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крым
симферополь
гуп рк "крымэнерго"
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отключение электроэнергии в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Крупный микрорайон в Симферополе обесточен из-за аварии на элеткросетях. Об этом сообщили в "Крымэнерго"."Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа", - добавили в пресс-службе предприятия.Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что веерных отключений и графиков подачи электроэнергии в Крыму не будет, энергодефицита в регионе нет. По его данным, на сегодняшний день летняя пиковая мощность потребления электроэнергии в крымской энергосистеме составила 1687 МВт с учетом Севастополя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым на пиковой мощности потребления электроэнергии – есть ли дефицитАномальная жара бьет по электросетям: как не остаться без светаОбъекты "Крымэнерго" передали в федеральную собственность
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В Симферополе обесточены более 25 улиц

Часть Симферополя в среду осталась без света

16:04 06.08.2025 (обновлено: 16:05 06.08.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкЭнергетические объекты Крыма
Энергетические объекты Крыма - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Крупный микрорайон в Симферополе обесточен из-за аварии на элеткросетях. Об этом сообщили в "Крымэнерго".
Отмечается, что без электроснабжения остались жители улиц Долинная, Маршала Жукова, Героев Сталинграда, Уркуста, Кок-Козь, Долинная, Таврическая, Спартанская, Буюк-Яшлав, Дертколь, Къарагъач, Буюк-Яшлав, Армутлыкъ, Тав-Даир, Къалымтай, Дерекой, Аджы-Эли, Чешмеджи, Алма-Тамак, Акъ-Меджит, Фотисала, Орталан, Нузета, Хайри Эмир-заде, переулок Дертколь.
"Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа", - добавили в пресс-службе предприятия.
Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что веерных отключений и графиков подачи электроэнергии в Крыму не будет, энергодефицита в регионе нет. По его данным, на сегодняшний день летняя пиковая мощность потребления электроэнергии в крымской энергосистеме составила 1687 МВт с учетом Севастополя.
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КрымСимферопольГУП РК "Крымэнерго"Энергосистема КрымаОтключение электроэнергии в КрымуЭлектросетиЖКХЖКХ Крыма и СевастополяНовости Крыма
 
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