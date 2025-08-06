https://crimea.ria.ru/20250806/v-simferopole-obestocheny-bolee-25-ulits-1148536016.html

В Симферополе обесточены более 25 улиц

В Симферополе обесточены более 25 улиц - РИА Новости Крым, 06.08.2025

В Симферополе обесточены более 25 улиц

Крупный микрорайон в Симферополе обесточен из-за аварии на элеткросетях. Об этом сообщили в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 06.08.2025

2025-08-06T16:04

2025-08-06T16:04

2025-08-06T16:05

крым

симферополь

гуп рк "крымэнерго"

энергосистема крыма

отключение электроэнергии в крыму

электросети

жкх

жкх крыма и севастополя

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110443/54/1104435452_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_17bbe5347bc79d12c43184c57d4220cc.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Крупный микрорайон в Симферополе обесточен из-за аварии на элеткросетях. Об этом сообщили в "Крымэнерго"."Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа", - добавили в пресс-службе предприятия.Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что веерных отключений и графиков подачи электроэнергии в Крыму не будет, энергодефицита в регионе нет. По его данным, на сегодняшний день летняя пиковая мощность потребления электроэнергии в крымской энергосистеме составила 1687 МВт с учетом Севастополя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым на пиковой мощности потребления электроэнергии – есть ли дефицитАномальная жара бьет по электросетям: как не остаться без светаОбъекты "Крымэнерго" передали в федеральную собственность

крым

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферополь, гуп рк "крымэнерго", энергосистема крыма, отключение электроэнергии в крыму, электросети, жкх, жкх крыма и севастополя, новости крыма