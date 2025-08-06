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В Симферополе обесточены более 25 улиц
В Симферополе обесточены более 25 улиц - РИА Новости Крым, 06.08.2025
В Симферополе обесточены более 25 улиц
Крупный микрорайон в Симферополе обесточен из-за аварии на элеткросетях. Об этом сообщили в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 06.08.2025
2025-08-06T16:04
2025-08-06T16:04
2025-08-06T16:05
крым
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Крупный микрорайон в Симферополе обесточен из-за аварии на элеткросетях. Об этом сообщили в "Крымэнерго"."Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа", - добавили в пресс-службе предприятия.Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что веерных отключений и графиков подачи электроэнергии в Крыму не будет, энергодефицита в регионе нет. По его данным, на сегодняшний день летняя пиковая мощность потребления электроэнергии в крымской энергосистеме составила 1687 МВт с учетом Севастополя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым на пиковой мощности потребления электроэнергии – есть ли дефицитАномальная жара бьет по электросетям: как не остаться без светаОбъекты "Крымэнерго" передали в федеральную собственность
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РИА Новости Крым
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В Симферополе обесточены более 25 улиц
Часть Симферополя в среду осталась без света
16:04 06.08.2025 (обновлено: 16:05 06.08.2025)