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В Севастополе выделили 400 участков для бойцов СВО и многодетных семей - РИА Новости Крым, 06.08.2025
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В Севастополе выделили 400 участков для бойцов СВО и многодетных семей
В Севастополе выделили 400 участков для бойцов СВО и многодетных семей - РИА Новости Крым, 06.08.2025
В Севастополе выделили 400 участков для бойцов СВО и многодетных семей
В Качинском муниципальном округе Севастополя выделены 400 земельных участков для участников специальной военной операции и многодетных семей, на территории... РИА Новости Крым, 06.08.2025
2025-08-06T17:25
2025-08-06T17:25
земля в крыму для участников сво
севастополь
новости севастополя
помощь бойцам сво
крым
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. В Качинском муниципальном округе Севастополя выделены 400 земельных участков для участников специальной военной операции и многодетных семей, на территории массива уже смонтирована газораспределительная станция. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.По словам губернатора, строительство распределительных газовых сетей должно идти синхронно с формированием дорожной сети."Газовые магистральные сети проложим сразу по улицам, чтобы избежать повторных "раскопок". После этого уже можно будет по заявкам делать отводы к конкретным участкам. Участники СВО получат льготы по программе догазификации", - добавил Развожаев.Он отметил, что дороги на массиве пока асфальтировать не будут, поскольку здесь могут прокладывать еще какие-то коммуникации. При этом формирование дорог и подсыпку щебня произведут в ближайшее время.В Севастополе и Республике Крым по решению властей регионов участникам СВО и членам их семей выдаются бесплатно в собственность земельные участки. Желающие могут отказаться от участка и получить денежную компенсацию в размере 1 млн рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как участникам СВО в Крыму получить денежную выплату вместо участка земли Выдача земли участникам СВО - когда в Крыму начнется новый этап В Крыму участникам СВО быстрее и проще получить миллион вместо земли
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60
земля в крыму для участников сво, севастополь, новости севастополя, помощь бойцам сво, крым, михаил развожаев
В Севастополе выделили 400 участков для бойцов СВО и многодетных семей

В севастопольской Каче выделили 400 земельных участков для бойцов СВО и многодетных семей

17:25 06.08.2025
 
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе выделили 400 участков для бойцов СВО и многодетных семей
В Севастополе выделили 400 участков для бойцов СВО и многодетных семей
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. В Качинском муниципальном округе Севастополя выделены 400 земельных участков для участников специальной военной операции и многодетных семей, на территории массива уже смонтирована газораспределительная станция. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Село Полюшко: здесь мы выделили первые 400 участков для участников СВО и многодетных семей… "Севастопольгаз" уже смонтировал здесь газовую распределительную станцию", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, строительство распределительных газовых сетей должно идти синхронно с формированием дорожной сети.
"Газовые магистральные сети проложим сразу по улицам, чтобы избежать повторных "раскопок". После этого уже можно будет по заявкам делать отводы к конкретным участкам. Участники СВО получат льготы по программе догазификации", - добавил Развожаев.
Он отметил, что дороги на массиве пока асфальтировать не будут, поскольку здесь могут прокладывать еще какие-то коммуникации. При этом формирование дорог и подсыпку щебня произведут в ближайшее время.
В Севастополе и Республике Крым по решению властей регионов участникам СВО и членам их семей выдаются бесплатно в собственность земельные участки. Желающие могут отказаться от участка и получить денежную компенсацию в размере 1 млн рублей.
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Земля в Крыму для участников СВОСевастопольНовости СевастополяПомощь бойцам СВОКрымМихаил Развожаев
 
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