https://crimea.ria.ru/20250806/v-sevastopole-vydelili-400-uchastkov-dlya-boytsov-svo-i-mnogodetnykh-semey-1148538963.html

В Севастополе выделили 400 участков для бойцов СВО и многодетных семей

В Севастополе выделили 400 участков для бойцов СВО и многодетных семей - РИА Новости Крым, 06.08.2025

В Севастополе выделили 400 участков для бойцов СВО и многодетных семей

В Качинском муниципальном округе Севастополя выделены 400 земельных участков для участников специальной военной операции и многодетных семей, на территории... РИА Новости Крым, 06.08.2025

2025-08-06T17:25

2025-08-06T17:25

2025-08-06T17:25

земля в крыму для участников сво

севастополь

новости севастополя

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крым

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. В Качинском муниципальном округе Севастополя выделены 400 земельных участков для участников специальной военной операции и многодетных семей, на территории массива уже смонтирована газораспределительная станция. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.По словам губернатора, строительство распределительных газовых сетей должно идти синхронно с формированием дорожной сети."Газовые магистральные сети проложим сразу по улицам, чтобы избежать повторных "раскопок". После этого уже можно будет по заявкам делать отводы к конкретным участкам. Участники СВО получат льготы по программе догазификации", - добавил Развожаев.Он отметил, что дороги на массиве пока асфальтировать не будут, поскольку здесь могут прокладывать еще какие-то коммуникации. При этом формирование дорог и подсыпку щебня произведут в ближайшее время.В Севастополе и Республике Крым по решению властей регионов участникам СВО и членам их семей выдаются бесплатно в собственность земельные участки. Желающие могут отказаться от участка и получить денежную компенсацию в размере 1 млн рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как участникам СВО в Крыму получить денежную выплату вместо участка земли Выдача земли участникам СВО - когда в Крыму начнется новый этап В Крыму участникам СВО быстрее и проще получить миллион вместо земли

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

земля в крыму для участников сво, севастополь, новости севастополя, помощь бойцам сво, крым, михаил развожаев