https://crimea.ria.ru/20250806/v-sevastopole-troe-zastroyschikov-obmanuli-vkladchikov-na-90-mln-rubley-1148522537.html

В Севастополе трое застройщиков обманули вкладчиков на 90 млн рублей

В Севастополе трое застройщиков обманули вкладчиков на 90 млн рублей - РИА Новости Крым, 06.08.2025

В Севастополе трое застройщиков обманули вкладчиков на 90 млн рублей

Трое аферистов обманули вкладчиков на 90 миллионов рублей при строительстве многоквартирного дома в Севастополе. Злоумышленники пойдут под суд по обвинению в... РИА Новости Крым, 06.08.2025

2025-08-06T11:08

2025-08-06T11:08

2025-08-06T11:08

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мошенничество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Трое аферистов обманули вкладчиков на 90 миллионов рублей при строительстве многоквартирного дома в Севастополе. Злоумышленники пойдут под суд по обвинению в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере, сообщили в городской прокуратуре.По информации надзорного ведомства, в 2016 и 2017 годах злоумышленники приобрели в Севастополе земельные участки, предназначенные для индивидуального жилищного строительства, и построили "дома с признаками многоквартирности"."Обвиняемые путем обмана и злоупотребления доверием убеждали покупателей в возможности надлежащего оформления имущественных прав на жилые помещения", – сказано в сообщении.Кроме того, один из участников организованной группы одалживал у потерпевших деньги якобы для приобретения стройматериалов, не намереваясь возвращать заемные средства.Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд города Севастополя для рассмотрения.Ранее стало известно, что житель Омской области отдал севастопольцу 1,1 миллиона рублей за квартиру в жилом доме, который так и не был построен. Фигурант уже находится в местах лишения свободы и теперь еще раз предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе застройщик обманул пайщиков на 21 миллион рублейТрое жителей Ялты обманули 78 граждан при долевом строительствеЗастройщик украл миллионы у дольщиков в Севастополе

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, закон и право, прокуратура города севастополя, мошенничество