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В Севастополе трое застройщиков обманули вкладчиков на 90 млн рублей - РИА Новости Крым, 06.08.2025
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В Севастополе трое застройщиков обманули вкладчиков на 90 млн рублей
В Севастополе трое застройщиков обманули вкладчиков на 90 млн рублей - РИА Новости Крым, 06.08.2025
В Севастополе трое застройщиков обманули вкладчиков на 90 млн рублей
Трое аферистов обманули вкладчиков на 90 миллионов рублей при строительстве многоквартирного дома в Севастополе. Злоумышленники пойдут под суд по обвинению в... РИА Новости Крым, 06.08.2025
2025-08-06T11:08
2025-08-06T11:08
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прокуратура города севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Трое аферистов обманули вкладчиков на 90 миллионов рублей при строительстве многоквартирного дома в Севастополе. Злоумышленники пойдут под суд по обвинению в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере, сообщили в городской прокуратуре.По информации надзорного ведомства, в 2016 и 2017 годах злоумышленники приобрели в Севастополе земельные участки, предназначенные для индивидуального жилищного строительства, и построили "дома с признаками многоквартирности"."Обвиняемые путем обмана и злоупотребления доверием убеждали покупателей в возможности надлежащего оформления имущественных прав на жилые помещения", – сказано в сообщении.Кроме того, один из участников организованной группы одалживал у потерпевших деньги якобы для приобретения стройматериалов, не намереваясь возвращать заемные средства.Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд города Севастополя для рассмотрения.Ранее стало известно, что житель Омской области отдал севастопольцу 1,1 миллиона рублей за квартиру в жилом доме, который так и не был построен. Фигурант уже находится в местах лишения свободы и теперь еще раз предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе застройщик обманул пайщиков на 21 миллион рублейТрое жителей Ялты обманули 78 граждан при долевом строительствеЗастройщик украл миллионы у дольщиков в Севастополе
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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севастополь, новости севастополя, закон и право, прокуратура города севастополя, мошенничество
В Севастополе трое застройщиков обманули вкладчиков на 90 млн рублей

В Севастополе будут судить застройщиков за обман вкладчиков на 90 миллионов рублей

11:08 06.08.2025
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоСуд
Суд
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Трое аферистов обманули вкладчиков на 90 миллионов рублей при строительстве многоквартирного дома в Севастополе. Злоумышленники пойдут под суд по обвинению в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере, сообщили в городской прокуратуре.
По информации надзорного ведомства, в 2016 и 2017 годах злоумышленники приобрели в Севастополе земельные участки, предназначенные для индивидуального жилищного строительства, и построили "дома с признаками многоквартирности".
"Обвиняемые путем обмана и злоупотребления доверием убеждали покупателей в возможности надлежащего оформления имущественных прав на жилые помещения", – сказано в сообщении.
Кроме того, один из участников организованной группы одалживал у потерпевших деньги якобы для приобретения стройматериалов, не намереваясь возвращать заемные средства.
"Таким образом, в период с февраля 2016 года по сентябрь 2019 года участники преступной группы похитили у 43 граждан более 90 миллионов рублей", – добавили в прокуратуре.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд города Севастополя для рассмотрения.
Ранее стало известно, что житель Омской области отдал севастопольцу 1,1 миллиона рублей за квартиру в жилом доме, который так и не был построен. Фигурант уже находится в местах лишения свободы и теперь еще раз предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве.
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СевастопольНовости СевастополяЗакон и правоПрокуратура города СевастополяМошенничество
 
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