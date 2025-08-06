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В Севастополе остановили морской транспорт - РИА Новости Крым, 06.08.2025
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В Севастополе остановили морской транспорт
В Севастополе остановили морской транспорт - РИА Новости Крым, 06.08.2025
В Севастополе остановили морской транспорт
Паромы и катера в Севастополе приостановили выполнение рейсов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 06.08.2025
2025-08-06T18:24
2025-08-06T18:29
севастополь
транспорт
общественный транспорт
морской транспорт
паромы и катера в севастополе
новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Паромы и катера в Севастополе приостановили выполнение рейсов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.О причинах закрытия рейда не сообщается.Рейд в городе могут закрыть из-за погодных условий. Кроме того, работу морского пассажирского транспорта периодически приостанавливают в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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севастополь, транспорт, общественный транспорт, морской транспорт, паромы и катера в севастополе, новости севастополя, департамент транспорта севастополя, общество
В Севастополе остановили морской транспорт

В Севастополе закрыли рейд

18:24 06.08.2025 (обновлено: 18:29 06.08.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастопольский паром
Севастопольский паром - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Паромы и катера в Севастополе приостановили выполнение рейсов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
"Морской пассажирский транспорт приостановил движение", - сказано в сообщении.
О причинах закрытия рейда не сообщается.
Рейд в городе могут закрыть из-за погодных условий. Кроме того, работу морского пассажирского транспорта периодически приостанавливают в целях безопасности.
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СевастопольТранспортОбщественный транспортМорской транспортПаромы и катера в СевастополеНовости СевастополяДепартамент транспорта СевастополяОбщество
 
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