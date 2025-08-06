https://crimea.ria.ru/20250806/v-sevastopole-ostanovili-morskoy-transport-1148540330.html

В Севастополе остановили морской транспорт

В Севастополе остановили морской транспорт - РИА Новости Крым, 06.08.2025

В Севастополе остановили морской транспорт

Паромы и катера в Севастополе приостановили выполнение рейсов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 06.08.2025

2025-08-06T18:24

2025-08-06T18:24

2025-08-06T18:29

севастополь

транспорт

общественный транспорт

морской транспорт

паромы и катера в севастополе

новости севастополя

департамент транспорта севастополя

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0e/1144181626_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4b9f1f417cae14c87e4e9382db1d0ef5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Паромы и катера в Севастополе приостановили выполнение рейсов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.О причинах закрытия рейда не сообщается.Рейд в городе могут закрыть из-за погодных условий. Кроме того, работу морского пассажирского транспорта периодически приостанавливают в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, транспорт, общественный транспорт, морской транспорт, паромы и катера в севастополе, новости севастополя, департамент транспорта севастополя, общество