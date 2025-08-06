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В Севастополе остановили морской транспорт
В Севастополе остановили морской транспорт - РИА Новости Крым, 06.08.2025
В Севастополе остановили морской транспорт
Паромы и катера в Севастополе приостановили выполнение рейсов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 06.08.2025
2025-08-06T18:24
2025-08-06T18:24
2025-08-06T18:29
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морской транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Паромы и катера в Севастополе приостановили выполнение рейсов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.О причинах закрытия рейда не сообщается.Рейд в городе могут закрыть из-за погодных условий. Кроме того, работу морского пассажирского транспорта периодически приостанавливают в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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В Севастополе остановили морской транспорт
В Севастополе закрыли рейд
18:24 06.08.2025 (обновлено: 18:29 06.08.2025)