https://crimea.ria.ru/20250806/v-sevastopole-15-ulits-i-bulvar-poluchili-imena-geroev-svo-1148539572.html

В Севастополе 15 улиц и бульвар получили имена героев СВО

В Севастополе 15 улиц и бульвар получили имена героев СВО - РИА Новости Крым, 06.08.2025

В Севастополе 15 улиц и бульвар получили имена героев СВО

В Севастополе увековечили имена бойцов специальной военной операции. 15 улиц, сквер и бульвар получили имена героев СВО. Об этом сообщает городское... РИА Новости Крым, 06.08.2025

2025-08-06T18:42

2025-08-06T18:42

2025-08-06T18:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе увековечили имена бойцов специальной военной операции. 15 улиц, сквер и бульвар получили имена героев СВО. Об этом сообщает городское правительство.Названия улиц предложены с учетом обращений командования Черноморского флота и родственников погибших, которые поступили через Фонд "Защитников Отечества", отмечается в сообщении. "Все погибшие участники, в честь которых принято решение назвать улицы, были удостоены Ордена Мужества за проявленные в ходе СВО героизм и самоотверженность. Улица Павла Клименко будет названа в честь Героя РФ", – добавили в тексте публикации.При этом вопрос о присвоении имени аллее вдоль Столетовского проспекта был отложен, поскольку семьи погибших предложили идею закрепить за ней собирательное название, которое бы символизировало память всех участников СВО из Севастополя, а не одного конкретного героя. "Новые названия появятся на картах, указателях и в официальных документах после утверждения соответствующего постановления правительства, а работа по увековечиванию памяти участников СВО будет продолжена", – подчеркнули в правительстве города-героя.Ранее сообщалось, что в Севастополе одной из новых улиц хотят присвоить имя бывшего сотрудника МЧС России, добровольно ушедшего воевать в зону СВО в рядах 810-й бригады морской пехоты ЧФ и погибшего в боях за освобождение села Работино в Запорожской области. Соответствующая инициатива ведомства уже нашла отклик и вынесена на Межведомственную топонимическую комиссию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:32 улицы в городах Крыма получили имена в честь героев СВОВ Крыму представили книгу памяти военкора Александра ФедорчакаИмени героев: улицы в селе под Севастополем названы в честь бойцов СВО

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, герои сво, городская среда, общество, новости севастополя, память, крым