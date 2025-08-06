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В Севастополе 15 улиц и бульвар получили имена героев СВО - РИА Новости Крым, 06.08.2025
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В Севастополе 15 улиц и бульвар получили имена героев СВО
В Севастополе 15 улиц и бульвар получили имена героев СВО - РИА Новости Крым, 06.08.2025
В Севастополе 15 улиц и бульвар получили имена героев СВО
В Севастополе увековечили имена бойцов специальной военной операции. 15 улиц, сквер и бульвар получили имена героев СВО. Об этом сообщает городское... РИА Новости Крым, 06.08.2025
2025-08-06T18:42
2025-08-06T18:35
севастополь
герои сво
городская среда
общество
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память
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе увековечили имена бойцов специальной военной операции. 15 улиц, сквер и бульвар получили имена героев СВО. Об этом сообщает городское правительство.Названия улиц предложены с учетом обращений командования Черноморского флота и родственников погибших, которые поступили через Фонд "Защитников Отечества", отмечается в сообщении. "Все погибшие участники, в честь которых принято решение назвать улицы, были удостоены Ордена Мужества за проявленные в ходе СВО героизм и самоотверженность. Улица Павла Клименко будет названа в честь Героя РФ", – добавили в тексте публикации.При этом вопрос о присвоении имени аллее вдоль Столетовского проспекта был отложен, поскольку семьи погибших предложили идею закрепить за ней собирательное название, которое бы символизировало память всех участников СВО из Севастополя, а не одного конкретного героя. "Новые названия появятся на картах, указателях и в официальных документах после утверждения соответствующего постановления правительства, а работа по увековечиванию памяти участников СВО будет продолжена", – подчеркнули в правительстве города-героя.Ранее сообщалось, что в Севастополе одной из новых улиц хотят присвоить имя бывшего сотрудника МЧС России, добровольно ушедшего воевать в зону СВО в рядах 810-й бригады морской пехоты ЧФ и погибшего в боях за освобождение села Работино в Запорожской области. Соответствующая инициатива ведомства уже нашла отклик и вынесена на Межведомственную топонимическую комиссию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:32 улицы в городах Крыма получили имена в честь героев СВОВ Крыму представили книгу памяти военкора Александра ФедорчакаИмени героев: улицы в селе под Севастополем названы в честь бойцов СВО
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РИА Новости Крым
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севастополь, герои сво, городская среда, общество, новости севастополя, память, крым
В Севастополе 15 улиц и бульвар получили имена героев СВО

В Севастополя бульвар и 15 улиц назвали в честь героев спецоперации

18:42 06.08.2025
 
© РИА Новости Крым . Анна ПетроваЖилые дома в Севастополе
Жилые дома в Севастополе - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости Крым . Анна Петрова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе увековечили имена бойцов специальной военной операции. 15 улиц, сквер и бульвар получили имена героев СВО. Об этом сообщает городское правительство.
Названия улиц предложены с учетом обращений командования Черноморского флота и родственников погибших, которые поступили через Фонд "Защитников Отечества", отмечается в сообщении.
Теперь сквер с аллеей будет носить имя погибшего заместителя командующего Черноморским флотом – героя СВО – Андрея Николаевича Палия. Кроме того, в городе-герое появятся улицы Максима Алиева, Дмитрия Вострикова, Игоря Коноваленко, Дмитрия Котова, Владимира Николенко, Дмитрия Островского, Алексея Охоты, Юрия Павлова, Романа Пасынкова, Александра Пирожкова, Егора Толмачева, Андрея Гавриленко, Андрея Хижнякова и Александра Чирвы.
"Все погибшие участники, в честь которых принято решение назвать улицы, были удостоены Ордена Мужества за проявленные в ходе СВО героизм и самоотверженность. Улица Павла Клименко будет названа в честь Героя РФ", – добавили в тексте публикации.
При этом вопрос о присвоении имени аллее вдоль Столетовского проспекта был отложен, поскольку семьи погибших предложили идею закрепить за ней собирательное название, которое бы символизировало память всех участников СВО из Севастополя, а не одного конкретного героя.
"Новые названия появятся на картах, указателях и в официальных документах после утверждения соответствующего постановления правительства, а работа по увековечиванию памяти участников СВО будет продолжена", – подчеркнули в правительстве города-героя.
Ранее сообщалось, что в Севастополе одной из новых улиц хотят присвоить имя бывшего сотрудника МЧС России, добровольно ушедшего воевать в зону СВО в рядах 810-й бригады морской пехоты ЧФ и погибшего в боях за освобождение села Работино в Запорожской области. Соответствующая инициатива ведомства уже нашла отклик и вынесена на Межведомственную топонимическую комиссию.
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