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В Крыму торговые точки в курортных зонах проверяет налоговая служба - РИА Новости Крым, 06.08.2025
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В Крыму торговые точки в курортных зонах проверяет налоговая служба
В Крыму торговые точки в курортных зонах проверяет налоговая служба - РИА Новости Крым, 06.08.2025
В Крыму торговые точки в курортных зонах проверяет налоговая служба
В Крыму организована проверка торговых точек в курортных зонах на предмет финансовой дисциплины, в частности по уклонению от уплаты налогов. Об этом... РИА Новости Крым, 06.08.2025
2025-08-06T14:17
2025-08-06T14:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. В Крыму организована проверка торговых точек в курортных зонах на предмет финансовой дисциплины, в частности по уклонению от уплаты налогов. Об этом предупредили в Управлении ФНС России по республике.В ведомстве подчеркнули, что проверка вызвана увеличением количества обращений крымчан и гостей полуострова, связанных с невыдачей кассовых чеков или иных нарушений законодательства в разгар курортного сезона.Сейчас наибольшее количество жалоб указывает на нарушения, совершенные в зонах пляжного отдыха, размещенных на них пунктов проката, общепита и торговли, уточнили в УФНС."Поэтому проводимые мероприятия нацелены на соблюдение законодательства именно на этих объектах и будут максимально незаметны для туристов и честного бизнеса", – добавили в сообщении.Ранее в материале РИА Новости Крым рассказали, что в 2025 году резиденты РФ традиционно могут рассчитывать на налоговый вычет. Мера работает для тех, кто получает официальный доход и уплачивает подоходный налог.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Семьи с детьми смогут получить до 156 тысяч рублей налогового вычетаПошлины за регистрацию маломерных судов выросли: для кого и на сколькоЧто будет с ключевой ставкой до конца года – мнение
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новости крыма, крым, торговля, фнс россии по республике крым, налоги
В Крыму торговые точки в курортных зонах проверяет налоговая служба

Крымских предпринимателей в курортных зонах проверяют на предмет финансовой дисциплины

14:17 06.08.2025 (обновлено: 14:23 06.08.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа набережной Ялты
На набережной Ялты - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. В Крыму организована проверка торговых точек в курортных зонах на предмет финансовой дисциплины, в частности по уклонению от уплаты налогов. Об этом предупредили в Управлении ФНС России по республике.
"Налоговые органы Крыма усиливают работу, направленную на повышение уровня финансовой дисциплины", – такое заявление сделал руководитель УФНС России по Республике Крым Роман Наздрачев.
В ведомстве подчеркнули, что проверка вызвана увеличением количества обращений крымчан и гостей полуострова, связанных с невыдачей кассовых чеков или иных нарушений законодательства в разгар курортного сезона.
Сейчас наибольшее количество жалоб указывает на нарушения, совершенные в зонах пляжного отдыха, размещенных на них пунктов проката, общепита и торговли, уточнили в УФНС.
"Поэтому проводимые мероприятия нацелены на соблюдение законодательства именно на этих объектах и будут максимально незаметны для туристов и честного бизнеса", – добавили в сообщении.
Ранее в материале РИА Новости Крым рассказали, что в 2025 году резиденты РФ традиционно могут рассчитывать на налоговый вычет. Мера работает для тех, кто получает официальный доход и уплачивает подоходный налог.
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