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Цены на овощи в Крыму - что почем

Цены на овощи в Крыму - что почем - РИА Новости Крым, 06.08.2025

Цены на овощи в Крыму - что почем

В Крыму капуста, картошка, свекла – то, без чего нельзя сварить классический борщ, падают в цене. Об этом говорят результаты регулярных мониторингов... РИА Новости Крым, 06.08.2025

2025-08-06T13:47

2025-08-06T13:47

2025-08-06T13:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. В Крыму капуста, картошка, свекла – то, без чего нельзя сварить классический борщ, падают в цене. Об этом говорят результаты регулярных мониторингов республиканского министерства промышленности и торговли. Очередную проверку представители ведомства провели на оптовом рынке Симферополя, передает корреспондент РИА Новости Крым.Как рассказал журналистам начальник управления ценовой политики на рынке продовольственных товаров минпромторга РК Анатолий Гук, овощи с начала лета подешевели в среднем на 30-40%."Больше всего подешевел картофель, его цена снизилась до 50% с начала июня", – сказал он.Помидоры и огурцы, по словам Анатолия Гука, тоже падают в цене. Это замечают и сами крымчане."Зимой было дороговато, сейчас цены ниже. Огурцы и помидоры действительно подешевели. Выбор неплохой, есть подешевле и подороже", – сказал один из покупателей на рынке.По словам представители министерства, как и в прошлые годы, цены будут снижаться вплоть до зимы."Сейчас видим тенденцию на снижение цен на сезонные товары и овощную группу. Пика (снижения - ред.) мы достигнем в сентябре-октябре", – добавил Гук.Он также отметил, что в Крыму цены на эти продукты ниже, чем в соседних регионах. По оценкам Минпромторга, примерно на 20%.Несмотря на погодные аномалии и введенный в ряде районов режим чрезвычайной ситуации, продовольственная безопасность Крыма находится под контролем, заявлял ранее министр сельского хозяйства РК Денис Кратюк. Особое внимание, по его словам, уделено мониторингу рынка и оперативной корректировке производства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе по четвергам рыбу будут продавать со скидкойВ Севастополе подешевели рыба и свежие овощиЦены на бензин в Крыму: почему они растут и как это остановить

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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