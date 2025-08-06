https://crimea.ria.ru/20250806/v-krymu-desheveyut-ovoschi-borschevogo-nabora-1148527693.html
Цены на овощи в Крыму - что почем
Цены на овощи в Крыму - что почем - РИА Новости Крым, 06.08.2025
Цены на овощи в Крыму - что почем
В Крыму капуста, картошка, свекла – то, без чего нельзя сварить классический борщ, падают в цене. Об этом говорят результаты регулярных мониторингов... РИА Новости Крым, 06.08.2025
2025-08-06T13:47
2025-08-06T13:47
2025-08-06T13:55
цены в крыму
симферополь
минпромполитики крыма
овощи
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/06/1148528372_0:108:1170:766_1920x0_80_0_0_46522246b041d4179dec1492da212987.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. В Крыму капуста, картошка, свекла – то, без чего нельзя сварить классический борщ, падают в цене. Об этом говорят результаты регулярных мониторингов республиканского министерства промышленности и торговли. Очередную проверку представители ведомства провели на оптовом рынке Симферополя, передает корреспондент РИА Новости Крым.Как рассказал журналистам начальник управления ценовой политики на рынке продовольственных товаров минпромторга РК Анатолий Гук, овощи с начала лета подешевели в среднем на 30-40%."Больше всего подешевел картофель, его цена снизилась до 50% с начала июня", – сказал он.Помидоры и огурцы, по словам Анатолия Гука, тоже падают в цене. Это замечают и сами крымчане."Зимой было дороговато, сейчас цены ниже. Огурцы и помидоры действительно подешевели. Выбор неплохой, есть подешевле и подороже", – сказал один из покупателей на рынке.По словам представители министерства, как и в прошлые годы, цены будут снижаться вплоть до зимы."Сейчас видим тенденцию на снижение цен на сезонные товары и овощную группу. Пика (снижения - ред.) мы достигнем в сентябре-октябре", – добавил Гук.Он также отметил, что в Крыму цены на эти продукты ниже, чем в соседних регионах. По оценкам Минпромторга, примерно на 20%.Несмотря на погодные аномалии и введенный в ряде районов режим чрезвычайной ситуации, продовольственная безопасность Крыма находится под контролем, заявлял ранее министр сельского хозяйства РК Денис Кратюк. Особое внимание, по его словам, уделено мониторингу рынка и оперативной корректировке производства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе по четвергам рыбу будут продавать со скидкойВ Севастополе подешевели рыба и свежие овощиЦены на бензин в Крыму: почему они растут и как это остановить
симферополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/06/1148528372_4:0:1167:872_1920x0_80_0_0_1cc47b05d4340317437f263e151d2362.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены в крыму, симферополь, минпромполитики крыма, овощи, крым, новости крыма, видео
Цены на овощи в Крыму - что почем
Цены на овощи "борщевого набора" в Крыму стали ниже - минпромторг
13:47 06.08.2025 (обновлено: 13:55 06.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. В Крыму капуста, картошка, свекла – то, без чего нельзя сварить классический борщ, падают в цене. Об этом говорят результаты регулярных мониторингов республиканского министерства промышленности и торговли. Очередную проверку представители ведомства провели на оптовом рынке Симферополя, передает корреспондент РИА Новости Крым.
Как рассказал журналистам начальник управления ценовой политики на рынке продовольственных товаров минпромторга РК Анатолий Гук, овощи с начала лета подешевели в среднем на 30-40%.
"Больше всего подешевел картофель, его цена снизилась до 50% с начала июня", – сказал он.
Помидоры и огурцы, по словам Анатолия Гука, тоже падают в цене.
Это замечают и сами крымчане.
"Зимой было дороговато, сейчас цены ниже. Огурцы и помидоры действительно подешевели. Выбор неплохой, есть подешевле и подороже", – сказал один из покупателей на рынке.
Килограмм молодой капусты на рынке сейчас можно купить в среднем за 35 рублей, картошка обойдется примерно в 45 рублей, а морковь и лук - 25-45 рублей. Свеклу продают, в основном, за 25 рублей за кг. Что касается огурцов и помидоров, то их цена варьируется от 50 до 100 рублей в зависимости от сорта и происхождения.
По словам представители министерства, как и в прошлые годы, цены будут снижаться вплоть до зимы.
"Сейчас видим тенденцию на снижение цен на сезонные товары и овощную группу. Пика (снижения - ред.) мы достигнем в сентябре-октябре", – добавил Гук.
Он также отметил, что в Крыму цены на эти продукты ниже, чем в соседних регионах. По оценкам Минпромторга, примерно на 20%.
Несмотря на погодные аномалии и введенный в ряде районов режим чрезвычайной ситуации, продовольственная безопасность Крыма находится под контролем, заявлял
ранее министр сельского хозяйства РК Денис Кратюк. Особое внимание, по его словам, уделено мониторингу рынка и оперативной корректировке производства.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: