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Цены на овощи в Крыму - что почем - РИА Новости Крым, 06.08.2025
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Цены на овощи в Крыму - что почем
Цены на овощи в Крыму - что почем - РИА Новости Крым, 06.08.2025
Цены на овощи в Крыму - что почем
В Крыму капуста, картошка, свекла – то, без чего нельзя сварить классический борщ, падают в цене. Об этом говорят результаты регулярных мониторингов... РИА Новости Крым, 06.08.2025
2025-08-06T13:47
2025-08-06T13:55
цены в крыму
симферополь
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овощи
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. В Крыму капуста, картошка, свекла – то, без чего нельзя сварить классический борщ, падают в цене. Об этом говорят результаты регулярных мониторингов республиканского министерства промышленности и торговли. Очередную проверку представители ведомства провели на оптовом рынке Симферополя, передает корреспондент РИА Новости Крым.Как рассказал журналистам начальник управления ценовой политики на рынке продовольственных товаров минпромторга РК Анатолий Гук, овощи с начала лета подешевели в среднем на 30-40%."Больше всего подешевел картофель, его цена снизилась до 50% с начала июня", – сказал он.Помидоры и огурцы, по словам Анатолия Гука, тоже падают в цене. Это замечают и сами крымчане."Зимой было дороговато, сейчас цены ниже. Огурцы и помидоры действительно подешевели. Выбор неплохой, есть подешевле и подороже", – сказал один из покупателей на рынке.По словам представители министерства, как и в прошлые годы, цены будут снижаться вплоть до зимы."Сейчас видим тенденцию на снижение цен на сезонные товары и овощную группу. Пика (снижения - ред.) мы достигнем в сентябре-октябре", – добавил Гук.Он также отметил, что в Крыму цены на эти продукты ниже, чем в соседних регионах. По оценкам Минпромторга, примерно на 20%.Несмотря на погодные аномалии и введенный в ряде районов режим чрезвычайной ситуации, продовольственная безопасность Крыма находится под контролем, заявлял ранее министр сельского хозяйства РК Денис Кратюк. Особое внимание, по его словам, уделено мониторингу рынка и оперативной корректировке производства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе по четвергам рыбу будут продавать со скидкойВ Севастополе подешевели рыба и свежие овощиЦены на бензин в Крыму: почему они растут и как это остановить
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Цены на овощи в Крыму - что почем

Цены на овощи "борщевого набора" в Крыму стали ниже - минпромторг

13:47 06.08.2025 (обновлено: 13:55 06.08.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. В Крыму капуста, картошка, свекла – то, без чего нельзя сварить классический борщ, падают в цене. Об этом говорят результаты регулярных мониторингов республиканского министерства промышленности и торговли. Очередную проверку представители ведомства провели на оптовом рынке Симферополя, передает корреспондент РИА Новости Крым.
Как рассказал журналистам начальник управления ценовой политики на рынке продовольственных товаров минпромторга РК Анатолий Гук, овощи с начала лета подешевели в среднем на 30-40%.
"Больше всего подешевел картофель, его цена снизилась до 50% с начала июня", – сказал он.
Помидоры и огурцы, по словам Анатолия Гука, тоже падают в цене.
Это замечают и сами крымчане.
"Зимой было дороговато, сейчас цены ниже. Огурцы и помидоры действительно подешевели. Выбор неплохой, есть подешевле и подороже", – сказал один из покупателей на рынке.
Килограмм молодой капусты на рынке сейчас можно купить в среднем за 35 рублей, картошка обойдется примерно в 45 рублей, а морковь и лук - 25-45 рублей. Свеклу продают, в основном, за 25 рублей за кг. Что касается огурцов и помидоров, то их цена варьируется от 50 до 100 рублей в зависимости от сорта и происхождения.
По словам представители министерства, как и в прошлые годы, цены будут снижаться вплоть до зимы.
"Сейчас видим тенденцию на снижение цен на сезонные товары и овощную группу. Пика (снижения - ред.) мы достигнем в сентябре-октябре", – добавил Гук.
Он также отметил, что в Крыму цены на эти продукты ниже, чем в соседних регионах. По оценкам Минпромторга, примерно на 20%.
Несмотря на погодные аномалии и введенный в ряде районов режим чрезвычайной ситуации, продовольственная безопасность Крыма находится под контролем, заявлял ранее министр сельского хозяйства РК Денис Кратюк. Особое внимание, по его словам, уделено мониторингу рынка и оперативной корректировке производства.
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