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В Индии ответили на новые пошлины Трампа
В Индии ответили на новые пошлины Трампа - РИА Новости Крым, 06.08.2025
В Индии ответили на новые пошлины Трампа
Решение США ввести дополнительные пошлины в отношении Дели является несправедливым, необоснованным и неразумным шагом, власти страны примут все необходимые меры РИА Новости Крым, 06.08.2025
2025-08-06T21:11
2025-08-06T21:11
2025-08-06T21:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Решение США ввести дополнительные пошлины в отношении Дели является несправедливым, необоснованным и неразумным шагом, власти страны примут все необходимые меры для защиты своих национальных интересов. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД Индии Рандхира Джайсвала.Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ введении дополнительных пошлин в размере 25% на импорт товаров из Индии за то, что Дели закупает российскую нефть.По его словам, "крайне прискорбно, что США решили ввести дополнительные пошлины в отношении Индии за действия, которые ряд других стран также предпринимают в своих национальных интересах".Джайсвал отметил, что индийский импорт основан на рыночных факторах и осуществляется с общей целью обеспечения энергетической безопасности 1,4 миллиарда жителей страны.Ранее Трамп заявлял, что намерен существенно повысить пошлины на ввозимые из Индии товары, поскольку, как считают в Белом доме, покупка Дели российской нефти способствует продолжению конфликта на Украине.Политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал мнение, что Индия продолжит взаимодействие с российским нефтегазовым комплексом и закупать нефть из России, несмотря на угрозы США и противоречивые сведения по этому вопросу в информационном полеСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров ответил на угрозы Трампа о введении пошлин на российские товары Обострение между Индией и Пакистаном – кому выгоден конфликт"Плечом к плечу": к чему ведут Китай антироссийские санкции
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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индия, в мире, пошлина, сша, политика, внешняя политика, экономика, нефть, новости
В Индии ответили на новые пошлины Трампа
В МИД Индии назвали неблагоразумным шагом введение США дополнительных пошлин
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Решение США ввести дополнительные пошлины в отношении Дели является несправедливым, необоснованным и неразумным шагом, власти страны примут все необходимые меры для защиты своих национальных интересов. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД Индии Рандхира Джайсвала.
Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ введении дополнительных пошлин в размере 25% на импорт товаров из Индии за то, что Дели закупает российскую нефть.
"Мы вновь заявляем, что эти действия несправедливы, необоснованны и неразумны. Индия примет все необходимые меры для защиты своих национальных интересов", - цитирует дипломата РИА Новости.
По его словам, "крайне прискорбно, что США решили ввести дополнительные пошлины в отношении Индии за действия, которые ряд других стран также предпринимают в своих национальных интересах".
Джайсвал отметил, что индийский импорт основан на рыночных факторах и осуществляется с общей целью обеспечения энергетической безопасности 1,4 миллиарда жителей страны.
Ранее Трамп заявлял, что намерен существенно повысить пошлины на ввозимые из Индии товары, поскольку, как считают в Белом доме, покупка Дели российской нефти способствует продолжению конфликта на Украине.
Политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал мнение
, что Индия продолжит взаимодействие с российским нефтегазовым комплексом и закупать нефть из России, несмотря на угрозы США и противоречивые сведения по этому вопросу в информационном поле
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