https://crimea.ria.ru/20250806/v-chernom-more-unichtozhili-bezekipazhnye-katera-1148526379.html
В Черном море уничтожили безэкипажные катера
В Черном море уничтожили безэкипажные катера - РИА Новости Крым, 06.08.2025
В Черном море уничтожили безэкипажные катера
Черноморский флот в течение минувших суток уничтожил два безэкипажных катера ВСУ в акватории Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ в среду. РИА Новости Крым, 06.08.2025
2025-08-06T12:31
2025-08-06T12:31
2025-08-06T12:47
черное море
новости
вооруженные силы россии
безэкипажные катера
новости крыма
министерство обороны рф
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/12/1138977416_0:0:1820:1024_1920x0_80_0_0_69f6d83bdade2342335216ed58775091.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Черноморский флот в течение минувших суток уничтожил два безэкипажных катера ВСУ в акватории Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ в среду.Кроме того, утром в среду стало известно, что 12 украинских беспилотников ликвидировали над Крымом ночью. Также по 16 дронов ВСУ были нейтрализованы над Ростовской и Брянской областями, пять – над Воронежской, три – над Орловской: всего за ночь был ликвидирован 51 БПЛА.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ростовской области беспилотник упал на дорогуВСУ обстреляли Энергодар - погибла женщинаВСУ ударили по сельскому рынку в Херсонской области: шесть пострадавших
черное море
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/12/1138977416_296:0:1661:1024_1920x0_80_0_0_c1fb60c24e59ba7cccb4e58bf0a47e79.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
черное море, новости, вооруженные силы россии, безэкипажные катера, новости крыма, министерство обороны рф, новости сво
В Черном море уничтожили безэкипажные катера
В Черном море уничтожили два безэкипажных катера – Минобороны
12:31 06.08.2025 (обновлено: 12:47 06.08.2025)