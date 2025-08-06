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В Черном море уничтожили безэкипажные катера - РИА Новости Крым, 06.08.2025
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В Черном море уничтожили безэкипажные катера
В Черном море уничтожили безэкипажные катера - РИА Новости Крым, 06.08.2025
В Черном море уничтожили безэкипажные катера
Черноморский флот в течение минувших суток уничтожил два безэкипажных катера ВСУ в акватории Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ в среду. РИА Новости Крым, 06.08.2025
2025-08-06T12:31
2025-08-06T12:47
черное море
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вооруженные силы россии
безэкипажные катера
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Черноморский флот в течение минувших суток уничтожил два безэкипажных катера ВСУ в акватории Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ в среду.Кроме того, утром в среду стало известно, что 12 украинских беспилотников ликвидировали над Крымом ночью. Также по 16 дронов ВСУ были нейтрализованы над Ростовской и Брянской областями, пять – над Воронежской, три – над Орловской: всего за ночь был ликвидирован 51 БПЛА.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ростовской области беспилотник упал на дорогуВСУ обстреляли Энергодар - погибла женщинаВСУ ударили по сельскому рынку в Херсонской области: шесть пострадавших
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черное море, новости, вооруженные силы россии, безэкипажные катера, новости крыма, министерство обороны рф, новости сво
В Черном море уничтожили безэкипажные катера

В Черном море уничтожили два безэкипажных катера – Минобороны

12:31 06.08.2025 (обновлено: 12:47 06.08.2025)
 
© Министерство обороны РФУничтожение безэкипажных катеров ВСУ
Уничтожение безэкипажных катеров ВСУ
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Черноморский флот в течение минувших суток уничтожил два безэкипажных катера ВСУ в акватории Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ в среду.

"Силами Черноморского флота в юго-западной части Черного моря уничтожены два безэкипажных катера противника", – сказано в сообщении.

Кроме того, утром в среду стало известно, что 12 украинских беспилотников ликвидировали над Крымом ночью. Также по 16 дронов ВСУ были нейтрализованы над Ростовской и Брянской областями, пять – над Воронежской, три – над Орловской: всего за ночь был ликвидирован 51 БПЛА.
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Черное мореНовостиВооруженные силы РоссииБезэкипажные катераНовости КрымаМинистерство обороны РФНовости СВО
 
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