https://crimea.ria.ru/20250806/v-chernom-more-unichtozhili-bezekipazhnye-katera-1148526379.html

В Черном море уничтожили безэкипажные катера

В Черном море уничтожили безэкипажные катера - РИА Новости Крым, 06.08.2025

В Черном море уничтожили безэкипажные катера

Черноморский флот в течение минувших суток уничтожил два безэкипажных катера ВСУ в акватории Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ в среду. РИА Новости Крым, 06.08.2025

2025-08-06T12:31

2025-08-06T12:31

2025-08-06T12:47

черное море

новости

вооруженные силы россии

безэкипажные катера

новости крыма

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Черноморский флот в течение минувших суток уничтожил два безэкипажных катера ВСУ в акватории Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ в среду.Кроме того, утром в среду стало известно, что 12 украинских беспилотников ликвидировали над Крымом ночью. Также по 16 дронов ВСУ были нейтрализованы над Ростовской и Брянской областями, пять – над Воронежской, три – над Орловской: всего за ночь был ликвидирован 51 БПЛА.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ростовской области беспилотник упал на дорогуВСУ обстреляли Энергодар - погибла женщинаВСУ ударили по сельскому рынку в Херсонской области: шесть пострадавших

черное море

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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