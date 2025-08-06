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Умер народный артист России Владимир Сафронов - РИА Новости Крым, 06.08.2025
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Умер народный артист России Владимир Сафронов
Умер народный артист России Владимир Сафронов - РИА Новости Крым, 06.08.2025
Умер народный артист России Владимир Сафронов
Народный артист России Владимир Сафронов ушел из жизни в возрасте 84 лет. Об этом сообщается на сайте Государственного академического Малого театра. РИА Новости Крым, 06.08.2025
2025-08-06T15:03
2025-08-06T15:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Народный артист России Владимир Сафронов ушел из жизни в возрасте 84 лет. Об этом сообщается на сайте Государственного академического Малого театра.О дате и месте прощания поклонникам артиста сообщат позже, добавили в театре.Владимир Алексеевич Сафронов родился 1 ноября 1940 года в Москве. В 1962 году он окончил ВТУ им. М.С. Щепкина и в течение трех лет работал в Первом Московском областном драматическом театре. С 1965 по 1972 годы артист выступал в театре им. А.С. Пушкина, где исполнил множество ведущих роле и стал сорежиссером спектакля "Драматическая песня". С 1972-го Сафронов стал артистом Государственного академического Малого театра. Всего на сцене этого театра артист создал около 60 ролей. Он был одним из лучших исполнителей ролей в пьесах Островского, причем как комедийных, так и драматических, отметили в театре.Долгие годы Владимир Алексеевич занимался педагогической деятельностью: преподавал мастерство актера в ВТУ им. М.С. Щепкина, заведовал кафедрой пластического воспитания актера. В 2012 году снова вернулся в Щепкинское училище, где до конца жизни был художественным руководителем собственной мастерской.Сафронов до 2005 года снимался в кино. На его счету роли в картинах "Осенние свадьбы", "Херувим", "Следствие ведут зантоки. Мафия", "Звезда эпохи".Также он работал на телевидении и вел общественную работу. Артист был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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96
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60
утраты, новости, культура, искусство , кино, театр
Умер народный артист России Владимир Сафронов

Народный артист России Владимир Сафронов умер в возрасте 84 лет

15:03 06.08.2025 (обновлено: 15:14 06.08.2025)
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАктер Владимир Сафронов
Актер Владимир Сафронов - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Народный артист России Владимир Сафронов ушел из жизни в возрасте 84 лет. Об этом сообщается на сайте Государственного академического Малого театра.

"В Малый театр пришла печальная новость – вчера, 5 августа, на 85-м году жизни не стало народного артиста России Владимира Алексеевича Сафронова. Большого мастера, уникального педагога", - сказано в сообщении.

О дате и месте прощания поклонникам артиста сообщат позже, добавили в театре.
Владимир Алексеевич Сафронов родился 1 ноября 1940 года в Москве. В 1962 году он окончил ВТУ им. М.С. Щепкина и в течение трех лет работал в Первом Московском областном драматическом театре.
С 1965 по 1972 годы артист выступал в театре им. А.С. Пушкина, где исполнил множество ведущих роле и стал сорежиссером спектакля "Драматическая песня".
С 1972-го Сафронов стал артистом Государственного академического Малого театра. Всего на сцене этого театра артист создал около 60 ролей. Он был одним из лучших исполнителей ролей в пьесах Островского, причем как комедийных, так и драматических, отметили в театре.
Долгие годы Владимир Алексеевич занимался педагогической деятельностью: преподавал мастерство актера в ВТУ им. М.С. Щепкина, заведовал кафедрой пластического воспитания актера. В 2012 году снова вернулся в Щепкинское училище, где до конца жизни был художественным руководителем собственной мастерской.
Сафронов до 2005 года снимался в кино. На его счету роли в картинах "Осенние свадьбы", "Херувим", "Следствие ведут зантоки. Мафия", "Звезда эпохи".
Также он работал на телевидении и вел общественную работу. Артист был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
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