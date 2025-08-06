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Умер народный артист России Владимир Сафронов

Умер народный артист России Владимир Сафронов - РИА Новости Крым, 06.08.2025

Умер народный артист России Владимир Сафронов

Народный артист России Владимир Сафронов ушел из жизни в возрасте 84 лет. Об этом сообщается на сайте Государственного академического Малого театра. РИА Новости Крым, 06.08.2025

2025-08-06T15:03

2025-08-06T15:03

2025-08-06T15:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Народный артист России Владимир Сафронов ушел из жизни в возрасте 84 лет. Об этом сообщается на сайте Государственного академического Малого театра.О дате и месте прощания поклонникам артиста сообщат позже, добавили в театре.Владимир Алексеевич Сафронов родился 1 ноября 1940 года в Москве. В 1962 году он окончил ВТУ им. М.С. Щепкина и в течение трех лет работал в Первом Московском областном драматическом театре. С 1965 по 1972 годы артист выступал в театре им. А.С. Пушкина, где исполнил множество ведущих роле и стал сорежиссером спектакля "Драматическая песня". С 1972-го Сафронов стал артистом Государственного академического Малого театра. Всего на сцене этого театра артист создал около 60 ролей. Он был одним из лучших исполнителей ролей в пьесах Островского, причем как комедийных, так и драматических, отметили в театре.Долгие годы Владимир Алексеевич занимался педагогической деятельностью: преподавал мастерство актера в ВТУ им. М.С. Щепкина, заведовал кафедрой пластического воспитания актера. В 2012 году снова вернулся в Щепкинское училище, где до конца жизни был художественным руководителем собственной мастерской.Сафронов до 2005 года снимался в кино. На его счету роли в картинах "Осенние свадьбы", "Херувим", "Следствие ведут зантоки. Мафия", "Звезда эпохи".Также он работал на телевидении и вел общественную работу. Артист был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

утраты, новости, культура, искусство , кино, театр