https://crimea.ria.ru/20250806/tsena-benzina-ai-95-tretiy-den-podryad-bet-istoricheskiy-rekord-1148529349.html

Цена бензина Аи-95 третий день подряд бьет исторический рекорд

Цена бензина Аи-95 третий день подряд бьет исторический рекорд - РИА Новости Крым, 06.08.2025

Цена бензина Аи-95 третий день подряд бьет исторический рекорд

Стоимость бензина Аи-95 на Петербургской бирже третий день подряд бьет исторический рекорд – сегодня она превысила 78 тысяч рублей за тонну, свидетельствуют... РИА Новости Крым, 06.08.2025

2025-08-06T14:27

2025-08-06T14:27

2025-08-06T15:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. Стоимость бензина Аи-95 на Петербургской бирже третий день подряд бьет исторический рекорд – сегодня она превысила 78 тысяч рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов. В то же время цена на Аи-92 перешагнула отметку, при которой демпфер обнуляется.Аи-95 подорожал по территориальному индексу Европейской части России на 1,09% – до 78 816 рублей за тонну.Цена на марку Аи-92 выросла на 0,45%, до 67 620 рублей за тонну, что выше максимальной отметки, при которой демпфер не выплачивается. Летнее дизельное топливо в среду тоже подорожало – на 0,25%, до 58 452 рублей за тонну. Мазут вырос в цене на 0,6%, до 23 139 рублей за тонну, сжиженные углеводородные газы (СУГи) – на 6,99%, до 19 799 рублей. При этом авиакеросин подешевел на незначительные 0,01% – до 70 981 рубля за тонну.Правительство России в конце июля распространило запрет на экспорт бензина на крупных производителей нефтепродуктов. Ограничения вводятся для сохранения стабильной ситуации в период высокого спроса и сельскохозяйственных работ и будут действовать до 31 августа включительно.Кроме того, с 1 марта действует эмбарго на экспорт бензина из России для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год).Накануне стоимость бензина Аи-95 по территориальному индексу Европейской части России поднималась до значений 77 967 рублей за тонну.В понедельник цена этой марки обновила ценовой максимум 7 сентября 2023 года, подорожав до 77 001 рубля за тонну.Ранее эксперты рассказали РИА Новости Крым, что рост цен на бензин в Крыму обусловлен сезонностью и сложной логистикой, уровнять стоимость топлива на полуострове с материковыми расценками поможет развитие в регионе предприятий полного цикла, занимающихся нефтепереработкой и транспортировкой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бензин, новости, топливо, цены и тарифы