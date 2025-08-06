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Цена бензина Аи-95 третий день подряд бьет исторический рекорд
Цена бензина Аи-95 третий день подряд бьет исторический рекорд - РИА Новости Крым, 06.08.2025
Цена бензина Аи-95 третий день подряд бьет исторический рекорд
Стоимость бензина Аи-95 на Петербургской бирже третий день подряд бьет исторический рекорд – сегодня она превысила 78 тысяч рублей за тонну, свидетельствуют... РИА Новости Крым, 06.08.2025
2025-08-06T14:27
2025-08-06T14:27
2025-08-06T15:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. Стоимость бензина Аи-95 на Петербургской бирже третий день подряд бьет исторический рекорд – сегодня она превысила 78 тысяч рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов. В то же время цена на Аи-92 перешагнула отметку, при которой демпфер обнуляется.Аи-95 подорожал по территориальному индексу Европейской части России на 1,09% – до 78 816 рублей за тонну.Цена на марку Аи-92 выросла на 0,45%, до 67 620 рублей за тонну, что выше максимальной отметки, при которой демпфер не выплачивается. Летнее дизельное топливо в среду тоже подорожало – на 0,25%, до 58 452 рублей за тонну. Мазут вырос в цене на 0,6%, до 23 139 рублей за тонну, сжиженные углеводородные газы (СУГи) – на 6,99%, до 19 799 рублей. При этом авиакеросин подешевел на незначительные 0,01% – до 70 981 рубля за тонну.Правительство России в конце июля распространило запрет на экспорт бензина на крупных производителей нефтепродуктов. Ограничения вводятся для сохранения стабильной ситуации в период высокого спроса и сельскохозяйственных работ и будут действовать до 31 августа включительно.Кроме того, с 1 марта действует эмбарго на экспорт бензина из России для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год).Накануне стоимость бензина Аи-95 по территориальному индексу Европейской части России поднималась до значений 77 967 рублей за тонну.В понедельник цена этой марки обновила ценовой максимум 7 сентября 2023 года, подорожав до 77 001 рубля за тонну.Ранее эксперты рассказали РИА Новости Крым, что рост цен на бензин в Крыму обусловлен сезонностью и сложной логистикой, уровнять стоимость топлива на полуострове с материковыми расценками поможет развитие в регионе предприятий полного цикла, занимающихся нефтепереработкой и транспортировкой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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бензин, новости, топливо, цены и тарифы
Цена бензина Аи-95 третий день подряд бьет исторический рекорд
Цена бензина Аи-95 третий день подряд бьет рекорд – стоимость уже выше 78 тысяч за тонну
14:27 06.08.2025 (обновлено: 15:06 06.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. Стоимость бензина Аи-95 на Петербургской бирже третий день подряд бьет исторический рекорд – сегодня она превысила 78 тысяч рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов. В то же время цена на Аи-92 перешагнула отметку, при которой демпфер обнуляется.
Аи-95 подорожал по территориальному индексу Европейской части России на 1,09% – до 78 816 рублей за тонну.
Цена на марку Аи-92 выросла на 0,45%, до 67 620 рублей за тонну, что выше максимальной отметки, при которой демпфер не выплачивается. Летнее дизельное топливо в среду тоже подорожало – на 0,25%, до 58 452 рублей за тонну. Мазут вырос в цене на 0,6%, до 23 139 рублей за тонну, сжиженные углеводородные газы (СУГи) – на 6,99%, до 19 799 рублей. При этом авиакеросин подешевел на незначительные 0,01% – до 70 981 рубля за тонну.
Правительство России в конце июля
распространило запрет на экспорт бензина на крупных производителей нефтепродуктов. Ограничения вводятся для сохранения стабильной ситуации в период высокого спроса и сельскохозяйственных работ и будут действовать до 31 августа включительно.
Кроме того, с 1 марта действует эмбарго на экспорт бензина из России для непроизводителей
(трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год).
Накануне
стоимость бензина Аи-95 по территориальному индексу Европейской части России поднималась до значений 77 967 рублей за тонну.
В понедельник
цена этой марки обновила ценовой максимум 7 сентября 2023 года, подорожав до 77 001 рубля за тонну.
Ранее эксперты рассказали РИА Новости Крым, что рост цен на бензин в Крыму
обусловлен сезонностью и сложной логистикой, уровнять стоимость топлива на полуострове с материковыми расценками поможет развитие в регионе предприятий полного цикла, занимающихся нефтепереработкой и транспортировкой.
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