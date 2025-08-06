https://crimea.ria.ru/20250806/russkiy-dukh-i-nemetskiy-gaz-ataka-mertvetsov-u-kreposti-osovets-1148510591.html

Русский дух и немецкий газ: "Атака мертвецов" у крепости Осовец

Русский дух и немецкий газ: "Атака мертвецов" у крепости Осовец - РИА Новости Крым, 06.08.2025

Русский дух и немецкий газ: "Атака мертвецов" у крепости Осовец

110 лет назад произошло одно из самых известных сражений Первой мировой войны, вошедшее в историю под названием "Атака мертвецов". Это событие стало очередным... РИА Новости Крым, 06.08.2025

2025-08-06T10:16

2025-08-06T10:16

2025-08-06T10:16

защитники земли русской

история

россия

память

первая мировая война

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. 110 лет назад произошло одно из самых известных сражений Первой мировой войны, вошедшее в историю под названием "Атака мертвецов". Это событие стало очередным символом беспредельной стойкости героизма, мужества и силы духа русского солдата. Менее сотни бойцов 13-й роты 226-го Землянского полка при обороне крепости Осовец под газовой атакой немцев перешли в контрнаступление и обратили в бегство почти семь тысяч солдат противника.Спецпроект сайта РИА Новости Крым "Защитники земли русской" посвящен героическим подвигам воинов, защищавших русскую землю и ее народ на протяжении многовековой истории нашей страны. Их доблесть, отвага и смелость навсегда вписаны в летопись воинской славы России. Проект приурочен к Году защитника Отечества.Два штурма русского форпостаКрепость Осовец была основана в 1795 году, после третьего и окончательного раздела Речи Посполитой, в результате которого часть польских земель перешла в состав Российской империи. Расположенная в 50 километрах от Белостока, крепость была важным форпостом обороны между реками Неман и Висла – Нарев – Буг, с важнейшими стратегическими направлениями Петербург – Берлин и Петербург – Вена. Именно здесь пролегал кратчайший путь из Восточной Пруссии в Россию. Осовец закрывал железнодорожный и шоссейный пути на Белосток, то есть была преградой на пути противника к Вильнюсу, Гродно, Минску и Бресту. Фортификационные сооружения в самой крепости и вокруг нее строились на протяжении более ста лет.С началом Первой мировой войны Осовец находился в тылу Северо-западного фронта. 1915 год был крайне тяжелым для русской армии. В ходе Великого отступления императорских войск противник занял всю русскую Польшу, часть Литвы, часть Западной Белоруссии и Западной Украины. Также оказалась потеряна почти вся завоеванная в 1914 году территория Галиции. Только пленными армия России потеряла 1,5 миллиона человек, а общие потери за 1915 год насчитывали около 3 миллионов убитых, раненых и пленных.Первые бои за Осовец начались еще раньше – в сентябре 1914-го. Однако подступившие к крепости части 8-й германской армии, несмотря на многочисленный перевес в живой силе и мощные артиллерийские обстрелы, на смогли взять русский форпост. Немцы стремились захватить Осовец во что бы то ни стало, поскольку обойти его было невозможно – вокруг находились непроходимые болота.Второй штурм начался уже в начале февраля 1915 года. Немцам удалось занять первый рубеж русской обороны, что дало возможность подтянуть тяжелую артиллерию и осадные орудия. В их числе знаменитые осадные орудия "Большая Берта" 420-милиммитровго калибра. Их 800-килограммовые снаряды проламывали двухметровые стальные и бетонные перекрытия.Однако русские защитники Осовца не только продержались и не отступили, но и отбили все вражеские атаки, подбив при этом две "Берты", а также одержали победу в Праснышском сражении и отбросили немцев назад. Начались позиционные бои, и эта передышка была использована для укрепления Осовца.Отравители под стенами крепостиНа третий штурм русского форпоста немцы пошли в начале августа. Поняв, что даже с тяжелыми мортирами ее не взять, они решили применить свою новинку, запрещенную Гаагской конвенцией – отравляющие газы, в частности, хлор, который они ранее с успехом применили на Западном фронте на реке Ипр. Для атаки Сосненской позиции крепости они сосредоточили 30 газовых батарей и ждали попутного ветра, чтобы выпускаемый газ пошел на крепость, а не на собственные войска.Этот день наступил 6 августа. Около 4 часов утра было выпущено целое облако удушливых газов – смеси хлора и брома. Поднялась газовая волна высотой 12-15 метров и шириной порядка 8 километров. Все живое на открытом воздухе на плацдарме крепости было отравлено. Вся зелень в крепости и в ближайшем районе по пути движения газов была уничтожена, листья на деревьях пожелтели, свернулись и опали, трава почернела и легла на землю, лепестки цветов облетели. Все медные предметы на плацдарме крепости – части орудий и снарядов, умывальники, баки и прочее – покрылись толстым зеленым слоем окиси хлора, а продукты, хранящиеся без герметической укупорки, оказались отравленными.Газ в итоге проник на общую глубину до 20 километров. Эффективных средств защиты, таких как противогазы, у русских частей в Осовце не было. Имелись лишь противогазовые повязки и маски, но они оказались бесполезными.Державший оборону 226-й Землянский полк в результате газовой атаки понес тяжелейшие потери. Оказавшиеся в низине три роты русских пехотинцев полностью погибли. Еще в одной роте остались около 40 человек, еще от трех рот, находившихся на правом фланге, – около 60 бойцов.При этом немцы обстреляли позиции русских из артиллерии и затем пошли в атаку силами 7 тысяч солдат. В центре, где воздействие газа было наиболее сильным, враги ворвались в окопы и добивали отравленных солдат штыками и прикладами. На левом фланге оставшиеся в живых русские защитники приняли бой. Один из пулеметчиков, перед тем как погибнуть, выпустил по немцам две ленты. Однако противнику удалось занять первую линию обороны и ринуться на штурм второй.Контратака "живых мертвецов"Комендант крепости генерал Николай Бржозовский приказал открыть огонь по занятым немцами окопам и подходящим резервам, а гарнизону крепости готовиться к отражению штурма. Огонь крепостных орудий замедлил наступление немцев и отрезал передовые отряды от резервов. Тем временем 8-я, 13-я и 14-я роты Землянского полка перешли в контратаку, которую возглавил командующий 13-й ротой подпоручик Владимир Котлинский. Точное количество шедших в контратаку защитников Осовца неизвестно, но речь идет о не более чем сотне бойцов.К немцам из отравленного облака газов выбежали измученные русские солдаты с лицами, обмотанными тряпками, и кашляя кровью. Криков "Ура!" не звучало – не было ни сил, ни возможностей из-за отравления газами. Но в каждом защитнике Осовца была благородная ярость и твердая решимость отомстить подлым отравителям, пусть даже при этом им придется погибнуть.Уже в конце русской контратаки смертельное ранение получил подпоручик Владимир Котлинский. Он передал командование подпоручику 2-й Осовецкой саперной роты Стрежеминскому.К 8 часам утра русские бойцы отбили передовую позицию, а к 11 утра враг был полностью выбит со всех ранее захваченных им позиций.В ходе немецкого штурма погибли 660 защитников крепости. Но Осовец выстоял, показав всему миру героизм, мужество и стойкость русского солдата.Хотя к концу августа удержание крепости потеряло военный смысл, и нужно было ее оставить, врагу не досталось никаких трофеев. Все орудия, вооружение, боеприпасы и продовольствие были полностью вывезены в ходе эвакуации, а остатки оборонительных сооружений русские солдаты подорвали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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защитники земли русской, история, россия, память, первая мировая война