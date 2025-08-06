https://crimea.ria.ru/20250806/russkiy-dukh-i-nemetskiy-gaz-ataka-mertvetsov-u-kreposti-osovets-1148510591.html
Русский дух и немецкий газ: "Атака мертвецов" у крепости Осовец
Русский дух и немецкий газ: "Атака мертвецов" у крепости Осовец - РИА Новости Крым, 06.08.2025
Русский дух и немецкий газ: "Атака мертвецов" у крепости Осовец
110 лет назад произошло одно из самых известных сражений Первой мировой войны, вошедшее в историю под названием "Атака мертвецов". Это событие стало очередным... РИА Новости Крым, 06.08.2025
2025-08-06T10:16
2025-08-06T10:16
2025-08-06T10:16
защитники земли русской
история
россия
память
первая мировая война
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. 110 лет назад произошло одно из самых известных сражений Первой мировой войны, вошедшее в историю под названием "Атака мертвецов". Это событие стало очередным символом беспредельной стойкости героизма, мужества и силы духа русского солдата. Менее сотни бойцов 13-й роты 226-го Землянского полка при обороне крепости Осовец под газовой атакой немцев перешли в контрнаступление и обратили в бегство почти семь тысяч солдат противника.Спецпроект сайта РИА Новости Крым "Защитники земли русской" посвящен героическим подвигам воинов, защищавших русскую землю и ее народ на протяжении многовековой истории нашей страны. Их доблесть, отвага и смелость навсегда вписаны в летопись воинской славы России. Проект приурочен к Году защитника Отечества.Два штурма русского форпостаКрепость Осовец была основана в 1795 году, после третьего и окончательного раздела Речи Посполитой, в результате которого часть польских земель перешла в состав Российской империи. Расположенная в 50 километрах от Белостока, крепость была важным форпостом обороны между реками Неман и Висла – Нарев – Буг, с важнейшими стратегическими направлениями Петербург – Берлин и Петербург – Вена. Именно здесь пролегал кратчайший путь из Восточной Пруссии в Россию. Осовец закрывал железнодорожный и шоссейный пути на Белосток, то есть была преградой на пути противника к Вильнюсу, Гродно, Минску и Бресту. Фортификационные сооружения в самой крепости и вокруг нее строились на протяжении более ста лет.С началом Первой мировой войны Осовец находился в тылу Северо-западного фронта. 1915 год был крайне тяжелым для русской армии. В ходе Великого отступления императорских войск противник занял всю русскую Польшу, часть Литвы, часть Западной Белоруссии и Западной Украины. Также оказалась потеряна почти вся завоеванная в 1914 году территория Галиции. Только пленными армия России потеряла 1,5 миллиона человек, а общие потери за 1915 год насчитывали около 3 миллионов убитых, раненых и пленных.Первые бои за Осовец начались еще раньше – в сентябре 1914-го. Однако подступившие к крепости части 8-й германской армии, несмотря на многочисленный перевес в живой силе и мощные артиллерийские обстрелы, на смогли взять русский форпост. Немцы стремились захватить Осовец во что бы то ни стало, поскольку обойти его было невозможно – вокруг находились непроходимые болота.Второй штурм начался уже в начале февраля 1915 года. Немцам удалось занять первый рубеж русской обороны, что дало возможность подтянуть тяжелую артиллерию и осадные орудия. В их числе знаменитые осадные орудия "Большая Берта" 420-милиммитровго калибра. Их 800-килограммовые снаряды проламывали двухметровые стальные и бетонные перекрытия.Однако русские защитники Осовца не только продержались и не отступили, но и отбили все вражеские атаки, подбив при этом две "Берты", а также одержали победу в Праснышском сражении и отбросили немцев назад. Начались позиционные бои, и эта передышка была использована для укрепления Осовца.Отравители под стенами крепостиНа третий штурм русского форпоста немцы пошли в начале августа. Поняв, что даже с тяжелыми мортирами ее не взять, они решили применить свою новинку, запрещенную Гаагской конвенцией – отравляющие газы, в частности, хлор, который они ранее с успехом применили на Западном фронте на реке Ипр. Для атаки Сосненской позиции крепости они сосредоточили 30 газовых батарей и ждали попутного ветра, чтобы выпускаемый газ пошел на крепость, а не на собственные войска.Этот день наступил 6 августа. Около 4 часов утра было выпущено целое облако удушливых газов – смеси хлора и брома. Поднялась газовая волна высотой 12-15 метров и шириной порядка 8 километров. Все живое на открытом воздухе на плацдарме крепости было отравлено. Вся зелень в крепости и в ближайшем районе по пути движения газов была уничтожена, листья на деревьях пожелтели, свернулись и опали, трава почернела и легла на землю, лепестки цветов облетели. Все медные предметы на плацдарме крепости – части орудий и снарядов, умывальники, баки и прочее – покрылись толстым зеленым слоем окиси хлора, а продукты, хранящиеся без герметической укупорки, оказались отравленными.Газ в итоге проник на общую глубину до 20 километров. Эффективных средств защиты, таких как противогазы, у русских частей в Осовце не было. Имелись лишь противогазовые повязки и маски, но они оказались бесполезными.Державший оборону 226-й Землянский полк в результате газовой атаки понес тяжелейшие потери. Оказавшиеся в низине три роты русских пехотинцев полностью погибли. Еще в одной роте остались около 40 человек, еще от трех рот, находившихся на правом фланге, – около 60 бойцов.При этом немцы обстреляли позиции русских из артиллерии и затем пошли в атаку силами 7 тысяч солдат. В центре, где воздействие газа было наиболее сильным, враги ворвались в окопы и добивали отравленных солдат штыками и прикладами. На левом фланге оставшиеся в живых русские защитники приняли бой. Один из пулеметчиков, перед тем как погибнуть, выпустил по немцам две ленты. Однако противнику удалось занять первую линию обороны и ринуться на штурм второй.Контратака "живых мертвецов"Комендант крепости генерал Николай Бржозовский приказал открыть огонь по занятым немцами окопам и подходящим резервам, а гарнизону крепости готовиться к отражению штурма. Огонь крепостных орудий замедлил наступление немцев и отрезал передовые отряды от резервов. Тем временем 8-я, 13-я и 14-я роты Землянского полка перешли в контратаку, которую возглавил командующий 13-й ротой подпоручик Владимир Котлинский. Точное количество шедших в контратаку защитников Осовца неизвестно, но речь идет о не более чем сотне бойцов.К немцам из отравленного облака газов выбежали измученные русские солдаты с лицами, обмотанными тряпками, и кашляя кровью. Криков "Ура!" не звучало – не было ни сил, ни возможностей из-за отравления газами. Но в каждом защитнике Осовца была благородная ярость и твердая решимость отомстить подлым отравителям, пусть даже при этом им придется погибнуть.Уже в конце русской контратаки смертельное ранение получил подпоручик Владимир Котлинский. Он передал командование подпоручику 2-й Осовецкой саперной роты Стрежеминскому.К 8 часам утра русские бойцы отбили передовую позицию, а к 11 утра враг был полностью выбит со всех ранее захваченных им позиций.В ходе немецкого штурма погибли 660 защитников крепости. Но Осовец выстоял, показав всему миру героизм, мужество и стойкость русского солдата.Хотя к концу августа удержание крепости потеряло военный смысл, и нужно было ее оставить, врагу не досталось никаких трофеев. Все орудия, вооружение, боеприпасы и продовольствие были полностью вывезены в ходе эвакуации, а остатки оборонительных сооружений русские солдаты подорвали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Алексей Гончаров
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Алексей Гончаров
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg
защитники земли русской, история, россия, память, первая мировая война
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. 110 лет назад произошло одно из самых известных сражений Первой мировой войны, вошедшее в историю под названием "Атака мертвецов". Это событие стало очередным символом беспредельной стойкости героизма, мужества и силы духа русского солдата. Менее сотни бойцов 13-й роты 226-го Землянского полка при обороне крепости Осовец под газовой атакой немцев перешли в контрнаступление и обратили в бегство почти семь тысяч солдат противника.
Спецпроект сайта РИА Новости Крым "Защитники земли русской" посвящен героическим подвигам воинов, защищавших русскую землю и ее народ на протяжении многовековой истории нашей страны. Их доблесть, отвага и смелость навсегда вписаны в летопись воинской славы России. Проект приурочен к Году защитника Отечества.
Два штурма русского форпоста
Крепость Осовец была основана в 1795 году, после третьего и окончательного раздела Речи Посполитой, в результате которого часть польских земель перешла в состав Российской империи. Расположенная в 50 километрах от Белостока, крепость была важным форпостом обороны между реками Неман и Висла – Нарев – Буг, с важнейшими стратегическими направлениями Петербург – Берлин и Петербург – Вена. Именно здесь пролегал кратчайший путь из Восточной Пруссии в Россию. Осовец закрывал железнодорожный и шоссейный пути на Белосток, то есть была преградой на пути противника к Вильнюсу, Гродно, Минску и Бресту. Фортификационные сооружения в самой крепости и вокруг нее строились на протяжении более ста лет.
С началом Первой мировой войны Осовец находился в тылу Северо-западного фронта. 1915 год был крайне тяжелым для русской армии. В ходе Великого отступления императорских войск противник занял всю русскую Польшу, часть Литвы, часть Западной Белоруссии и Западной Украины. Также оказалась потеряна почти вся завоеванная в 1914 году территория Галиции. Только пленными армия России потеряла 1,5 миллиона человек, а общие потери за 1915 год насчитывали около 3 миллионов убитых, раненых и пленных.
Первые бои за Осовец начались еще раньше – в сентябре 1914-го. Однако подступившие к крепости части 8-й германской армии, несмотря на многочисленный перевес в живой силе и мощные артиллерийские обстрелы, на смогли взять русский форпост. Немцы стремились захватить Осовец во что бы то ни стало, поскольку обойти его было невозможно – вокруг находились непроходимые болота.
Второй штурм начался уже в начале февраля 1915 года. Немцам удалось занять первый рубеж русской обороны, что дало возможность подтянуть тяжелую артиллерию и осадные орудия. В их числе знаменитые осадные орудия "Большая Берта" 420-милиммитровго калибра. Их 800-килограммовые снаряды проламывали двухметровые стальные и бетонные перекрытия.
Только за одну неделю по крепости выпустили более 200 тысяч снарядов. Один из немецких офицеров так описывал события: "Страшен был вид крепости, вся крепость была окутана дымом, сквозь который то в одном, то в другом месте вырывались огромные огненные языки от взрыва снарядов; столбы земли, воды и целые деревья летели вверх; земля дрожала, и казалось, что ничто не может выдержать такого ураганного огня".
Однако русские защитники Осовца не только продержались и не отступили, но и отбили все вражеские атаки, подбив при этом две "Берты", а также одержали победу в Праснышском сражении и отбросили немцев назад. Начались позиционные бои, и эта передышка была использована для укрепления Осовца.
Отравители под стенами крепости
На третий штурм русского форпоста немцы пошли в начале августа. Поняв, что даже с тяжелыми мортирами ее не взять, они решили применить свою новинку, запрещенную Гаагской конвенцией – отравляющие газы, в частности, хлор, который они ранее с успехом применили на Западном фронте на реке Ипр. Для атаки Сосненской позиции крепости они сосредоточили 30 газовых батарей и ждали попутного ветра, чтобы выпускаемый газ пошел на крепость, а не на собственные войска.
Этот день наступил 6 августа. Около 4 часов утра было выпущено целое облако удушливых газов – смеси хлора и брома. Поднялась газовая волна высотой 12-15 метров и шириной порядка 8 километров. Все живое на открытом воздухе на плацдарме крепости было отравлено. Вся зелень в крепости и в ближайшем районе по пути движения газов была уничтожена, листья на деревьях пожелтели, свернулись и опали, трава почернела и легла на землю, лепестки цветов облетели. Все медные предметы на плацдарме крепости – части орудий и снарядов, умывальники, баки и прочее – покрылись толстым зеленым слоем окиси хлора, а продукты, хранящиеся без герметической укупорки, оказались отравленными.
Газ в итоге проник на общую глубину до 20 километров. Эффективных средств защиты, таких как противогазы, у русских частей в Осовце не было. Имелись лишь противогазовые повязки и маски, но они оказались бесполезными.
Державший оборону 226-й Землянский полк в результате газовой атаки понес тяжелейшие потери. Оказавшиеся в низине три роты русских пехотинцев полностью погибли. Еще в одной роте остались около 40 человек, еще от трех рот, находившихся на правом фланге, – около 60 бойцов.
При этом немцы обстреляли позиции русских из артиллерии и затем пошли в атаку силами 7 тысяч солдат. В центре, где воздействие газа было наиболее сильным, враги ворвались в окопы и добивали отравленных солдат штыками и прикладами. На левом фланге оставшиеся в живых русские защитники приняли бой. Один из пулеметчиков, перед тем как погибнуть, выпустил по немцам две ленты. Однако противнику удалось занять первую линию обороны и ринуться на штурм второй.
Контратака "живых мертвецов"
Комендант крепости генерал Николай Бржозовский приказал открыть огонь по занятым немцами окопам и подходящим резервам, а гарнизону крепости готовиться к отражению штурма. Огонь крепостных орудий замедлил наступление немцев и отрезал передовые отряды от резервов. Тем временем 8-я, 13-я и 14-я роты Землянского полка перешли в контратаку, которую возглавил командующий 13-й ротой подпоручик Владимир Котлинский. Точное количество шедших в контратаку защитников Осовца неизвестно, но речь идет о не более чем сотне бойцов.
К немцам из отравленного облака газов выбежали измученные русские солдаты с лицами, обмотанными тряпками, и кашляя кровью. Криков "Ура!" не звучало – не было ни сил, ни возможностей из-за отравления газами. Но в каждом защитнике Осовца была благородная ярость и твердая решимость отомстить подлым отравителям, пусть даже при этом им придется погибнуть.
Эта "атака мертвецов" настолько поразила солдат противника, ожидавших увидеть на русских позициях лишь трупы, что они бросились бежать, бросая трофейные пулеметы. Немало отступающих немцев полегло от огня крепостной артиллерии. На других участках противник вступил в бой, но был выбит русскими солдатами.
Уже в конце русской контратаки смертельное ранение получил подпоручик Владимир Котлинский. Он передал командование подпоручику 2-й Осовецкой саперной роты Стрежеминскому.
К 8 часам утра русские бойцы отбили передовую позицию, а к 11 утра враг был полностью выбит со всех ранее захваченных им позиций.
В ходе немецкого штурма погибли 660 защитников крепости. Но Осовец выстоял, показав всему миру героизм, мужество и стойкость русского солдата.
Хотя к концу августа удержание крепости потеряло военный смысл, и нужно было ее оставить, врагу не досталось никаких трофеев. Все орудия, вооружение, боеприпасы и продовольствие были полностью вывезены в ходе эвакуации, а остатки оборонительных сооружений русские солдаты подорвали.
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