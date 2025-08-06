https://crimea.ria.ru/20250806/rossiyskie-voennye-udarili-po-obektam-gazotransportnoy-sistemy-ukrainy-1148526731.html

Российские военные ударили по объектам газотранспортной системы Украины

Российские военные ударили по объектам газотранспортной системы Украины - РИА Новости Крым, 06.08.2025

Российские военные ударили по объектам газотранспортной системы Украины

Вооруженные силы России нанесли удары по объектам газотранспортной системы на Украине. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 06.08.2025

2025-08-06T12:49

2025-08-06T12:49

2025-08-06T12:59

новости сво

вооруженные силы россии

авиация

беспилотник (бпла, дрон)

ракетные войска

артиллерия

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли удары по объектам газотранспортной системы на Украине. Об этом сообщает Минобороны РФ.Также поражены вражеские склады беспилотников большой дальности, а также пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 142 районах, проинформировали в Минобороны РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250806/v-chernom-more-unichtozhili-bezekipazhnye-katera-1148526379.html

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, вооруженные силы россии, авиация, беспилотник (бпла, дрон), ракетные войска, артиллерия, потери всу