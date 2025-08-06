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Российские военные ударили по объектам газотранспортной системы Украины - РИА Новости Крым, 06.08.2025
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Российские военные ударили по объектам газотранспортной системы Украины
Российские военные ударили по объектам газотранспортной системы Украины - РИА Новости Крым, 06.08.2025
Российские военные ударили по объектам газотранспортной системы Украины
Вооруженные силы России нанесли удары по объектам газотранспортной системы на Украине. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 06.08.2025
2025-08-06T12:49
2025-08-06T12:59
новости сво
вооруженные силы россии
авиация
беспилотник (бпла, дрон)
ракетные войска
артиллерия
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли удары по объектам газотранспортной системы на Украине. Об этом сообщает Минобороны РФ.Также поражены вражеские склады беспилотников большой дальности, а также пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 142 районах, проинформировали в Минобороны РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости сво, вооруженные силы россии, авиация, беспилотник (бпла, дрон), ракетные войска, артиллерия, потери всу
Российские военные ударили по объектам газотранспортной системы Украины

Удары по объектам газотранспортной системы Украины нанесли российские войска

12:49 06.08.2025 (обновлено: 12:59 06.08.2025)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПульт запуска
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© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли удары по объектам газотранспортной системы на Украине. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам газотранспортной системы, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины", – сказано в сообщении.
Также поражены вражеские склады беспилотников большой дальности, а также пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 142 районах, проинформировали в Минобороны РФ.
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