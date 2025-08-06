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Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Уиткоффа - РИА Новости Крым, 06.08.2025
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Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Уиткоффа
Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Уиткоффа - РИА Новости Крым, 06.08.2025
Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Уиткоффа
Президент РФ Владимир Путин принимает в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. РИА Новости Крым, 06.08.2025
2025-08-06T11:58
2025-08-06T12:07
россия
сша
стивен уиткофф
владимир путин (политик)
переговоры
внешняя политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин принимает в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.Уиткофф прилетел в Москву в среду рано утром. Это его пятый визит в Россию в 2025 году. В конце апреля во время его приезда в РФ Уиткофф обсудил с российским лидером Владимиром Путиным возможность возобновления прямых переговоров между Россией и Украиной.Американский президент Дональд Трамп ранее заявлял, что спецпосланник США Стив Уиткофф может совершить визит в Россию 6 или 7 августа. В ответ на это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Кремль не исключает возможность встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника США Стива Уиткоффа на этой неделе. И добавил, что РФ всегда рада видеть его в Москве. Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп готовит отход: зачем Уиткофф едет в РоссиюПочему в администрации Трампа нет единства по условиям мира на УкраинеВ Белом доме сделали заявление о прямых переговорах Москвы и Киева
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россия, сша, стивен уиткофф, владимир путин (политик), переговоры, внешняя политика
Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Уиткоффа

Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Уиткоффа

11:58 06.08.2025 (обновлено: 12:07 06.08.2025)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин провел совещание с членами правительства РФ
Президент Владимир Путин провел совещание с членами правительства РФ
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин принимает в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.
Уиткофф прилетел в Москву в среду рано утром. Это его пятый визит в Россию в 2025 году. В конце апреля во время его приезда в РФ Уиткофф обсудил с российским лидером Владимиром Путиным возможность возобновления прямых переговоров между Россией и Украиной.
Американский президент Дональд Трамп ранее заявлял, что спецпосланник США Стив Уиткофф может совершить визит в Россию 6 или 7 августа. В ответ на это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Кремль не исключает возможность встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника США Стива Уиткоффа на этой неделе. И добавил, что РФ всегда рада видеть его в Москве.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РоссияСШАСтивен УиткоффВладимир Путин (политик)ПереговорыВнешняя политика
 
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