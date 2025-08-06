https://crimea.ria.ru/20250806/putin-prinyal-v-kremle-spetsposlannika-prezidenta-ssha-uitkoffa-1148524436.html

Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Уиткоффа

Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Уиткоффа - РИА Новости Крым, 06.08.2025

Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Уиткоффа

Президент РФ Владимир Путин принимает в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. РИА Новости Крым, 06.08.2025

2025-08-06T11:58

2025-08-06T11:58

2025-08-06T12:07

россия

сша

стивен уиткофф

владимир путин (политик)

переговоры

внешняя политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/04/1146946501_0:0:2666:1500_1920x0_80_0_0_62b15d231d58f72854509dc402555f9c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин принимает в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.Уиткофф прилетел в Москву в среду рано утром. Это его пятый визит в Россию в 2025 году. В конце апреля во время его приезда в РФ Уиткофф обсудил с российским лидером Владимиром Путиным возможность возобновления прямых переговоров между Россией и Украиной.Американский президент Дональд Трамп ранее заявлял, что спецпосланник США Стив Уиткофф может совершить визит в Россию 6 или 7 августа. В ответ на это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Кремль не исключает возможность встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника США Стива Уиткоффа на этой неделе. И добавил, что РФ всегда рада видеть его в Москве. Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп готовит отход: зачем Уиткофф едет в РоссиюПочему в администрации Трампа нет единства по условиям мира на УкраинеВ Белом доме сделали заявление о прямых переговорах Москвы и Киева

россия

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сша, стивен уиткофф, владимир путин (политик), переговоры, внешняя политика