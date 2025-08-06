https://crimea.ria.ru/20250806/putin-i-uitkoff-obsudili-ukrainskiy-krizis-1148534302.html

Путин и Уиткофф обсудили украинский кризис

Путин и Уиткофф обсудили украинский кризис - РИА Новости Крым, 06.08.2025

Путин и Уиткофф обсудили украинский кризис

Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф на встрече в среду обсудили украинский кризис и перспективы сотрудничества,... РИА Новости Крым, 06.08.2025

2025-08-06T15:37

2025-08-06T15:37

2025-08-06T16:41

владимир путин (политик)

стивен уиткофф

россия

сша

переговоры

новости

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф на встрече в среду обсудили украинский кризис и перспективы сотрудничества, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.Помощник российского лидера отметил, что разговор был полезным и конструктивным."Сейчас ситуация такая, что наш президент владеет полнотой информации, то есть наши сигналы, сигналы от президента Трампа. А Трампу еще о результатах этой встречи не доложено. Поэтому я бы воздержался от более подробных комментариев. Посмотрим, когда Уиткофф сможет доложить о состоявшемся сегодня разговоре Трампу. После этого, очевидно, мы сможем мои комментарии чем-то еще дополнить более существенно", — добавил Ушаков.Ранее в среду Путин провел переговоры с Уиткоффом – беседа продолжалась около трех часов. На переговорах также присутствовали помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.Уиткофф прилетел в Москву в среду рано утром. Это его пятый визит в Россию в 2025 году. В конце апреля во время его приезда в РФ Уиткофф обсудил с российским лидером Владимиром Путиным возможность возобновления прямых переговоров между Россией и Украиной.Американский президент Дональд Трамп ранее заявлял, что спецпосланник США Стив Уиткофф может совершить визит в Россию 6 или 7 августа. В ответ на это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Кремль не исключает возможность встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника США Стива Уиткоффа на этой неделе. И добавил, что РФ всегда рада видеть его в Москве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250802/tramp-gotovit-otkhod-zachem-uitkoff-edet-v-rossiyu-1148408625.html

россия

сша

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), стивен уиткофф, россия, сша, переговоры, новости, украина