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Путин и Уиткофф обсудили украинский кризис - РИА Новости Крым, 06.08.2025
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Путин и Уиткофф обсудили украинский кризис
Путин и Уиткофф обсудили украинский кризис - РИА Новости Крым, 06.08.2025
Путин и Уиткофф обсудили украинский кризис
Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф на встрече в среду обсудили украинский кризис и перспективы сотрудничества,... РИА Новости Крым, 06.08.2025
2025-08-06T15:37
2025-08-06T16:41
владимир путин (политик)
стивен уиткофф
россия
сша
переговоры
новости
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф на встрече в среду обсудили украинский кризис и перспективы сотрудничества, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.Помощник российского лидера отметил, что разговор был полезным и конструктивным."Сейчас ситуация такая, что наш президент владеет полнотой информации, то есть наши сигналы, сигналы от президента Трампа. А Трампу еще о результатах этой встречи не доложено. Поэтому я бы воздержался от более подробных комментариев. Посмотрим, когда Уиткофф сможет доложить о состоявшемся сегодня разговоре Трампу. После этого, очевидно, мы сможем мои комментарии чем-то еще дополнить более существенно", — добавил Ушаков.Ранее в среду Путин провел переговоры с Уиткоффом – беседа продолжалась около трех часов. На переговорах также присутствовали помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.Уиткофф прилетел в Москву в среду рано утром. Это его пятый визит в Россию в 2025 году. В конце апреля во время его приезда в РФ Уиткофф обсудил с российским лидером Владимиром Путиным возможность возобновления прямых переговоров между Россией и Украиной.Американский президент Дональд Трамп ранее заявлял, что спецпосланник США Стив Уиткофф может совершить визит в Россию 6 или 7 августа. В ответ на это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Кремль не исключает возможность встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника США Стива Уиткоффа на этой неделе. И добавил, что РФ всегда рада видеть его в Москве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), стивен уиткофф, россия, сша, переговоры, новости, украина
Путин и Уиткофф обсудили украинский кризис

Путин и Уиткофф обсудили украинский кризис и перспективы сотрудничества США и России

15:37 06.08.2025 (обновлено: 16:41 06.08.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф на встрече в среду обсудили украинский кризис и перспективы сотрудничества, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.
"Если назвать темы, то, прежде всего, конечно, это украинский кризис. И вторая тема – это перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между США и Россией", – сообщил Ушаков.
Помощник российского лидера отметил, что разговор был полезным и конструктивным.
"Сейчас ситуация такая, что наш президент владеет полнотой информации, то есть наши сигналы, сигналы от президента Трампа. А Трампу еще о результатах этой встречи не доложено. Поэтому я бы воздержался от более подробных комментариев. Посмотрим, когда Уиткофф сможет доложить о состоявшемся сегодня разговоре Трампу. После этого, очевидно, мы сможем мои комментарии чем-то еще дополнить более существенно", — добавил Ушаков.
Ранее в среду Путин провел переговоры с Уиткоффом – беседа продолжалась около трех часов. На переговорах также присутствовали помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Уиткофф прилетел в Москву в среду рано утром. Это его пятый визит в Россию в 2025 году. В конце апреля во время его приезда в РФ Уиткофф обсудил с российским лидером Владимиром Путиным возможность возобновления прямых переговоров между Россией и Украиной.
Американский президент Дональд Трамп ранее заявлял, что спецпосланник США Стив Уиткофф может совершить визит в Россию 6 или 7 августа. В ответ на это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Кремль не исключает возможность встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника США Стива Уиткоффа на этой неделе. И добавил, что РФ всегда рада видеть его в Москве.
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Владимир Путин (политик)Стивен УиткоффРоссияСШАПереговорыНовостиУкраина
 
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