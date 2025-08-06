https://crimea.ria.ru/20250806/peregovory-putina-i-uitkoffa-i-zapasy-vody-v-krymu-glavnoe-za-den-1148542737.html

Переговоры Путина и Уиткоффа и запасы воды в Крыму: главное за день

Переговоры Путина и Уиткоффа и запасы воды в Крыму: главное за день - РИА Новости Крым, 06.08.2025

Переговоры Путина и Уиткоффа и запасы воды в Крыму: главное за день

Президент России Владимир Путин провел переговоры со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Украина вычеркнула из списка на обмен тысячу своих... РИА Новости Крым, 06.08.2025

2025-08-06T22:48

2025-08-06T22:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел переговоры со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Украина вычеркнула из списка на обмен тысячу своих военнопленных солдат. На севере Крыма из-за жары испаряются химические вещества из кислотонакопителя завода "Титан". Цена бензина Аи-95 на бирже вновь обновила исторический рекорд. Запасов воды в Крыму хватит до конца года без учета пополнения водохранилищ.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Переговоры Путина и УиткоффаПрезидент РФ Владимир Путин в среду в Кремле встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. На переговорах также присутствовали помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.Встреча длилась около трех часов. Ушаков сообщил, что Путин и Уиткофф обсудили украинский кризис и перспективы сотрудничества РФ и США. Помощник российского лидера отметил, что разговор был полезным и конструктивным.Президент США Дональд Трамп заявил, что по итогам переговоров "был достигнут большой прогресс". Он добавил, что США будут работать над вопросом урегулирования на Украине "в ближайшие дни и недели".Киев вычеркнул 1000 своих солдат из списка на обменУкраинские власти исключили из списка на обмен тысячу своих военнопленных. Об этом сообщил помощник президента России Владимир Мединский и опубликовал фото бойцов ВСУ.На севере Крыма испаряются химические веществаИз-за жары содержимое кислотонакопителя завода "Титан" в Армянске сильно нагревается, и химические вещества, которые в нем находятся, интенсивно испаряются. Об этом сообщил председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк. Он подчеркнул, что ситуация находится под его личным контролем.Вечером в республиканском министерстве экологии и природных ресурсов отметили, что концентрация хлорида водорода в воздухе на севере Крыма находится в пределах допустимой нормы, а показатели диоксида серы и сероводорода – ниже предела обнаружения.Новый бензиновый рекордБиржевая стоимость бензина Аи-95 на Петербургской бирже третий день подряд бьет исторический рекорд – сегодня она превысила 78 тысяч рублей за тонну. Аи-95 подорожал по территориальному индексу Европейской части России на 1,09% – до 78 816 рублей за тонну.Цена на марку Аи-92 выросла на 0,45%, до 67 620 рублей за тонну, что выше максимальной отметки, при которой демпфер не выплачивается. Летнее дизельное топливо в среду тоже подорожало – на 0,25%, до 58 452 рублей за тонну. Мазут вырос в цене на 0,6%, до 23 139 рублей за тоннуЗапасы воды в КрымуКрым полностью обеспечен запасами питьевой воды, ее хватит как минимум до зимы, без учета потенциальных осенне-зимних осадков, заявил генеральный директор предприятия "Вода Крыма" Максим Новик.Он отметил, что осадки в осенне-зимний период полностью стабилизируют ситуацию с пополнением водохранилищ в Симферополе и на Южном берегу Крыма. Новик также заверил, что ситуация стабильная и на Керченском полуострове, в Феодосии и Судаке. Даже несмотря на отсутствие местной артезианской воды.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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https://crimea.ria.ru/20250806/krymchanin-slival-kievu-dannye-o-neftyanom-terminale-v-feodosii-1148529912.html

https://crimea.ria.ru/20250806/nazvana-prichina-pozhara-vozle-kreposti-v-sudake-1148539932.html

https://crimea.ria.ru/20250806/v-sevastopole-vydelili-400-uchastkov-dlya-boytsov-svo-i-mnogodetnykh-semey-1148538963.html

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