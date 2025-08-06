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Переговоры Путина и Уиткоффа и запасы воды в Крыму: главное за день - РИА Новости Крым, 06.08.2025
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Переговоры Путина и Уиткоффа и запасы воды в Крыму: главное за день
Переговоры Путина и Уиткоффа и запасы воды в Крыму: главное за день - РИА Новости Крым, 06.08.2025
Переговоры Путина и Уиткоффа и запасы воды в Крыму: главное за день
Президент России Владимир Путин провел переговоры со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Украина вычеркнула из списка на обмен тысячу своих... РИА Новости Крым, 06.08.2025
2025-08-06T22:48
2025-08-06T21:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел переговоры со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Украина вычеркнула из списка на обмен тысячу своих военнопленных солдат. На севере Крыма из-за жары испаряются химические вещества из кислотонакопителя завода "Титан". Цена бензина Аи-95 на бирже вновь обновила исторический рекорд. Запасов воды в Крыму хватит до конца года без учета пополнения водохранилищ.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Переговоры Путина и УиткоффаПрезидент РФ Владимир Путин в среду в Кремле встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. На переговорах также присутствовали помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.Встреча длилась около трех часов. Ушаков сообщил, что Путин и Уиткофф обсудили украинский кризис и перспективы сотрудничества РФ и США. Помощник российского лидера отметил, что разговор был полезным и конструктивным.Президент США Дональд Трамп заявил, что по итогам переговоров "был достигнут большой прогресс". Он добавил, что США будут работать над вопросом урегулирования на Украине "в ближайшие дни и недели".Киев вычеркнул 1000 своих солдат из списка на обменУкраинские власти исключили из списка на обмен тысячу своих военнопленных. Об этом сообщил помощник президента России Владимир Мединский и опубликовал фото бойцов ВСУ.На севере Крыма испаряются химические веществаИз-за жары содержимое кислотонакопителя завода "Титан" в Армянске сильно нагревается, и химические вещества, которые в нем находятся, интенсивно испаряются. Об этом сообщил председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк. Он подчеркнул, что ситуация находится под его личным контролем.Вечером в республиканском министерстве экологии и природных ресурсов отметили, что концентрация хлорида водорода в воздухе на севере Крыма находится в пределах допустимой нормы, а показатели диоксида серы и сероводорода – ниже предела обнаружения.Новый бензиновый рекордБиржевая стоимость бензина Аи-95 на Петербургской бирже третий день подряд бьет исторический рекорд – сегодня она превысила 78 тысяч рублей за тонну. Аи-95 подорожал по территориальному индексу Европейской части России на 1,09% – до 78 816 рублей за тонну.Цена на марку Аи-92 выросла на 0,45%, до 67 620 рублей за тонну, что выше максимальной отметки, при которой демпфер не выплачивается. Летнее дизельное топливо в среду тоже подорожало – на 0,25%, до 58 452 рублей за тонну. Мазут вырос в цене на 0,6%, до 23 139 рублей за тоннуЗапасы воды в КрымуКрым полностью обеспечен запасами питьевой воды, ее хватит как минимум до зимы, без учета потенциальных осенне-зимних осадков, заявил генеральный директор предприятия "Вода Крыма" Максим Новик.Он отметил, что осадки в осенне-зимний период полностью стабилизируют ситуацию с пополнением водохранилищ в Симферополе и на Южном берегу Крыма. Новик также заверил, что ситуация стабильная и на Керченском полуострове, в Феодосии и Судаке. Даже несмотря на отсутствие местной артезианской воды.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Переговоры Путина и Уиткоффа и запасы воды в Крыму: главное за день

Переговоры Путина и Уиткоффа и запасы воды в Крыму – главное за день

22:48 06.08.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВодохранилище озерного типа Юбилейное
Водохранилище озерного типа Юбилейное - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел переговоры со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Украина вычеркнула из списка на обмен тысячу своих военнопленных солдат. На севере Крыма из-за жары испаряются химические вещества из кислотонакопителя завода "Титан". Цена бензина Аи-95 на бирже вновь обновила исторический рекорд. Запасов воды в Крыму хватит до конца года без учета пополнения водохранилищ.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Переговоры Путина и Уиткоффа

Президент РФ Владимир Путин в среду в Кремле встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. На переговорах также присутствовали помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Встреча длилась около трех часов. Ушаков сообщил, что Путин и Уиткофф обсудили украинский кризис и перспективы сотрудничества РФ и США. Помощник российского лидера отметил, что разговор был полезным и конструктивным.
Президент США Дональд Трамп заявил, что по итогам переговоров "был достигнут большой прогресс". Он добавил, что США будут работать над вопросом урегулирования на Украине "в ближайшие дни и недели".
Президент России Владимир Путин провел переговоры с верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом
Вчера, 15:55
Дружба важнее денег – правитель Малайзии об отношениях с Россией

Киев вычеркнул 1000 своих солдат из списка на обмен

Украинские власти исключили из списка на обмен тысячу своих военнопленных. Об этом сообщил помощник президента России Владимир Мединский и опубликовал фото бойцов ВСУ.
"1000 пленных солдат ВСУ, от которых отказывается Киев. Из-за этого второй обмен шел так тяжело, а третий до сих пор не начался", - сообщил он.
Симферопольца приговорили к 18 годам колонии за госизмену
Вчера, 14:36
Крымчанин сливал Киеву данные о нефтяном терминале в Феодосии

На севере Крыма испаряются химические вещества

Из-за жары содержимое кислотонакопителя завода "Титан" в Армянске сильно нагревается, и химические вещества, которые в нем находятся, интенсивно испаряются. Об этом сообщил председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк. Он подчеркнул, что ситуация находится под его личным контролем.
Вечером в республиканском министерстве экологии и природных ресурсов отметили, что концентрация хлорида водорода в воздухе на севере Крыма находится в пределах допустимой нормы, а показатели диоксида серы и сероводорода – ниже предела обнаружения.
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Вчера, 17:53
Названа причина пожара возле крепости в Судаке

Новый бензиновый рекорд

Биржевая стоимость бензина Аи-95 на Петербургской бирже третий день подряд бьет исторический рекорд – сегодня она превысила 78 тысяч рублей за тонну. Аи-95 подорожал по территориальному индексу Европейской части России на 1,09% – до 78 816 рублей за тонну.
Цена на марку Аи-92 выросла на 0,45%, до 67 620 рублей за тонну, что выше максимальной отметки, при которой демпфер не выплачивается. Летнее дизельное топливо в среду тоже подорожало – на 0,25%, до 58 452 рублей за тонну. Мазут вырос в цене на 0,6%, до 23 139 рублей за тонну
В Севастополе выделили 400 участков для бойцов СВО и многодетных семей
Вчера, 17:25
В Севастополе выделили 400 участков для бойцов СВО и многодетных семей

Запасы воды в Крыму

Крым полностью обеспечен запасами питьевой воды, ее хватит как минимум до зимы, без учета потенциальных осенне-зимних осадков, заявил генеральный директор предприятия "Вода Крыма" Максим Новик.
Он отметил, что осадки в осенне-зимний период полностью стабилизируют ситуацию с пополнением водохранилищ в Симферополе и на Южном берегу Крыма. Новик также заверил, что ситуация стабильная и на Керченском полуострове, в Феодосии и Судаке. Даже несмотря на отсутствие местной артезианской воды.
Виноград - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
Вчера, 09:28Радио "Спутник в Крыму"
"Виноград стрессанул": каким будет урожай в Крыму после сюрпризов погоды
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Заголовок открываемого материала
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 7 августа
22:48Переговоры Путина и Уиткоффа и запасы воды в Крыму: главное за день
22:20Конюхов готовится установить мировой рекорд дальности полета на аэростате
22:03Какие виды спорта популярны в Крыму
21:41Зеленский заявил о разговоре с Трампом после визита Уиткоффа в Россию
21:22Четыре подростка ранены при детонации дрона в Белгородской области
21:11В Индии ответили на новые пошлины Трампа
20:49Симферополь и Брянск связал новый автобусный маршрут
20:30Мединский официально подтвердил отказ Киева от 1000 военнопленных ВСУ
20:17"Большой прогресс": Трамп оценил итоги переговоров Путина и Уиткоффа
19:55В Алуште установили емкости с технической водой для населения
19:30В России построят более 100 млн "квадратов" жилья в этом году – Хуснуллин
19:19Более половины региональных дорог приведены к нормативу – Путин
19:11Испарения кислотонакопителя в Армянске – свежие данные по чистоте воздуха
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18:24В Севастополе остановили морской транспорт
18:19На сколько хватит запасов воды в Крыму
18:04Крымчанин ответит за взятку и мошенничество с соцвыплатами
17:53Названа причина пожара возле крепости в Судаке
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