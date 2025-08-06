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Переговоры Путина с Уиткоффом длились три часа
Переговоры Путина с Уиткоффом длились три часа - РИА Новости Крым, 06.08.2025
Переговоры Путина с Уиткоффом длились три часа
Встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом завершилась в Кремле, сообщили в пресс-службе главы государства. РИА Новости Крым, 06.08.2025
2025-08-06T14:52
2025-08-06T14:52
2025-08-06T14:59
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом завершилась в Кремле, сообщили в пресс-службе главы государства. Беседа продолжалась около трех часов.На переговорах также присутствовали помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.Кортеж, на котором передвигается Уиткофф, уже покинул Кремль, передает корреспондент РИА Новости.Уиткофф прилетел в Москву в среду рано утром. Это его пятый визит в Россию в 2025 году. В конце апреля во время его приезда в РФ Уиткофф обсудил с российским лидером Владимиром Путиным возможность возобновления прямых переговоров между Россией и Украиной.Американский президент Дональд Трамп ранее заявлял, что спецпосланник США Стив Уиткофф может совершить визит в Россию 6 или 7 августа. В ответ на это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Кремль не исключает возможность встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника США Стива Уиткоффа на этой неделе. И добавил, что РФ всегда рада видеть его в Москве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), стивен уиткофф, новости, россия, сша, переговоры, политика
Переговоры Путина с Уиткоффом длились три часа
В Кремле завершились переговоры Путина с Уиткоффом
14:52 06.08.2025 (обновлено: 14:59 06.08.2025)