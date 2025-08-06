https://crimea.ria.ru/20250806/peregovory-putin-i-uitkoffa-dlilis-tri-chasa-1148530229.html

Переговоры Путина с Уиткоффом длились три часа

Переговоры Путина с Уиткоффом длились три часа - РИА Новости Крым, 06.08.2025

Переговоры Путина с Уиткоффом длились три часа

Встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом завершилась в Кремле, сообщили в пресс-службе главы государства. РИА Новости Крым, 06.08.2025

2025-08-06T14:52

2025-08-06T14:52

2025-08-06T14:59

владимир путин (политик)

стивен уиткофф

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россия

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переговоры

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом завершилась в Кремле, сообщили в пресс-службе главы государства. Беседа продолжалась около трех часов.На переговорах также присутствовали помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.Кортеж, на котором передвигается Уиткофф, уже покинул Кремль, передает корреспондент РИА Новости.Уиткофф прилетел в Москву в среду рано утром. Это его пятый визит в Россию в 2025 году. В конце апреля во время его приезда в РФ Уиткофф обсудил с российским лидером Владимиром Путиным возможность возобновления прямых переговоров между Россией и Украиной.Американский президент Дональд Трамп ранее заявлял, что спецпосланник США Стив Уиткофф может совершить визит в Россию 6 или 7 августа. В ответ на это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Кремль не исключает возможность встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника США Стива Уиткоффа на этой неделе. И добавил, что РФ всегда рада видеть его в Москве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250802/tramp-gotovit-otkhod-zachem-uitkoff-edet-v-rossiyu-1148408625.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), стивен уиткофф, новости, россия, сша, переговоры, политика