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Один в космосе: к 64-й годовщине полета Германа Титова в космос - РИА Новости Крым, 06.08.2025
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Один в космосе: к 64-й годовщине полета Германа Титова в космос
Один в космосе: к 64-й годовщине полета Германа Титова в космос - РИА Новости Крым, 06.08.2025
Один в космосе: к 64-й годовщине полета Германа Титова в космос
64 года назад, 6 августа 1961 года, на орбиту стартовал корабль "Восток-2". Второму космонавту планеты предстояло 17 раз облететь вокруг Земли и доказать, что в РИА Новости Крым, 06.08.2025
2025-08-06T08:11
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видео
космос
история
герман титов
ссср
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64 года назад, 6 августа 1961 года, на орбиту стартовал корабль "Восток-2". Второму космонавту планеты предстояло 17 раз облететь вокруг Земли и доказать, что в невесомости можно жить и работать. И это сделал космонавт Герман Титов. Он был дублером Юрия Гагарина. И, несмотря на то, что не он стал первооткрывателем космоса, Титов вошел в историю. Именно он совершил суточный полет в космическом пространстве и сделал первые снимки Земли из космоса.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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96
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видео, космос, история, герман титов, ссср, видео
Один в космосе: к 64-й годовщине полета Германа Титова в космос

Семнадцать витков вокруг Земли – к 64-й годовщине полета Германа Титова в космос

08:11 06.08.2025
 
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64 года назад, 6 августа 1961 года, на орбиту стартовал корабль "Восток-2". Второму космонавту планеты предстояло 17 раз облететь вокруг Земли и доказать, что в невесомости можно жить и работать. И это сделал космонавт Герман Титов. Он был дублером Юрия Гагарина. И, несмотря на то, что не он стал первооткрывателем космоса, Титов вошел в историю. Именно он совершил суточный полет в космическом пространстве и сделал первые снимки Земли из космоса.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ВидеокосмосИсторияГерман ТитовСССР
 
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Заголовок открываемого материала
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