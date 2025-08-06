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Очереди на Крымский мост увеличились с двух сторон - РИА Новости Крым, 06.08.2025
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Очереди на Крымский мост увеличились с двух сторон
Очереди на Крымский мост увеличились с двух сторон - РИА Новости Крым, 06.08.2025
Очереди на Крымский мост увеличились с двух сторон
Почти 500 автомобилей скопились перед пунктами досмотра у Крымского моста. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте по... РИА Новости Крым, 06.08.2025
2025-08-06T09:11
2025-08-06T09:11
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
крым
керчь
тамань
краснодарский край
очереди на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Почти 500 автомобилей скопились перед пунктами досмотра у Крымского моста. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте по состоянию на 9 утра среды.Очередь перед транспортным переходом через Керченский пролив стала собираться с семи утра со стороны Крыма.Ранее водителей предупредили, что проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.Проехать мост без пробок (или с минимальными) реально – достаточно подгадать время выезда так, чтоб оказаться на транспортном переходе с 1:00 до 7:00 – в эти часы в очереди меньше всего машин. Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16. Самые напряженные часы – с 17.00 до 23.00, дни – пятница, суббота и воскресенье.По прогнозам экспертов, самые загруженные дни для проезда по транспортному переходу через керченский пролив будут с 1 по 5 августа, а также 10, 11, 15, 16, 18 и 31 числа. Также специалисты подсчитали, что до четырех часов придется ожидать проезда по Крымскому мосту тем, кто для путешествия выберет 1 и 2, а также 12 и 13 сентября.Кроме того автотуристам напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Более 3,74 миллионов туристов посетило Крым с января по июль текущего года. Это на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В этой связи растут и очереди к транспортному переходу через Керченский пролив – сейчас по Крымскому мосту каждый день проезжают около семи тысяч автомобилей.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;&gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост: как люди ждут проезда в километровых пробкахВысокий сезон в Крыму: эксперты заявляют о рекордном турпотоке5 млн пассажиров перевезла за полгода Крымская железная дорога
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, очереди на крымском мосту
Очереди на Крымский мост увеличились с двух сторон

Крымский мост – проезда ждут почти 500 автомобилей с двух сторон транспортного перехода

09:11 06.08.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Почти 500 автомобилей скопились перед пунктами досмотра у Крымского моста. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте по состоянию на 9 утра среды.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 100 транспортных средств. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 345 транспортных средств. Время ожидания около часа", – сказано в сообщении.

Очередь перед транспортным переходом через Керченский пролив стала собираться с семи утра со стороны Крыма.
Ранее водителей предупредили, что проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.
Проехать мост без пробок (или с минимальными) реально – достаточно подгадать время выезда так, чтоб оказаться на транспортном переходе с 1:00 до 7:00 – в эти часы в очереди меньше всего машин. Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16. Самые напряженные часы – с 17.00 до 23.00, дни – пятница, суббота и воскресенье.
По прогнозам экспертов, самые загруженные дни для проезда по транспортному переходу через керченский пролив будут с 1 по 5 августа, а также 10, 11, 15, 16, 18 и 31 числа. Также специалисты подсчитали, что до четырех часов придется ожидать проезда по Крымскому мосту тем, кто для путешествия выберет 1 и 2, а также 12 и 13 сентября.
Кроме того автотуристам напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.
Более 3,74 миллионов туристов посетило Крым с января по июль текущего года. Это на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В этой связи растут и очереди к транспортному переходу через Керченский пролив – сейчас по Крымскому мосту каждый день проезжают около семи тысяч автомобилей.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
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