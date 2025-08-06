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Насколько безопасна морская вода и песок у берегов Крыма

Насколько безопасна морская вода и песок у берегов Крыма - РИА Новости Крым, 06.08.2025

Насколько безопасна морская вода и песок у берегов Крыма

В Крыму удельный вес проб морской воды, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, составил 4,6%, по санитарно-химическим... РИА Новости Крым, 06.08.2025

2025-08-06T15:48

2025-08-06T15:48

2025-08-06T15:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. В Крыму удельный вес проб морской воды, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, составил 4,6%, по санитарно-химическим показателям – 0,1%. Об этом сообщает Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.Как уточнили в ведомстве, для исследования качества воды по данным трем показателям было взято суммарно более 10 тысяч проб.С целью мониторинга состояния почвы в зонах рекреации исследовано 269 проб на микробиологические показатели, 360 проб на паразитологические показатели и 2345 проб на санитарно-химические показатели. По результатам исследований только одна проба почвы не соответствовала нормативным требованиям по микробиологическим показателям.Главный внештатный специалист по инфекционным болезням минздрава Крыма Татьяна Одинец ранее в комментарии РИА Новости Крым рассказала о том, какие опасности могут подстерегать отдыхающих в теплой морской воде у берегов Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Роспотребнадзоре Крыма назвали самые частые нарушения в детских лагеряхВсе пляжи Севастополя безопасны для купания - РазвожаевПроверка воды и пляжей на Черноморском побережье Кубани: результаты

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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