Насколько безопасна морская вода и песок у берегов Крыма
В Крыму Роспотребнадзор проверил качество воды и почвы в зонах отдыха туристов
© РИА Новости КрымЧерное море
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. В Крыму удельный вес проб морской воды, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, составил 4,6%, по санитарно-химическим показателям – 0,1%. Об этом сообщает Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.
"По результатам исследований удельный вес проб морской воды, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, составил 4,6 %; по санитарно-химическим показателям – 0,1 %. По паразитологическим показателям проб, не соответствующих нормативным требованиям, не выявлено", – говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, для исследования качества воды по данным трем показателям было взято суммарно более 10 тысяч проб.
С целью мониторинга состояния почвы в зонах рекреации исследовано 269 проб на микробиологические показатели, 360 проб на паразитологические показатели и 2345 проб на санитарно-химические показатели. По результатам исследований только одна проба почвы не соответствовала нормативным требованиям по микробиологическим показателям.
Главный внештатный специалист по инфекционным болезням минздрава Крыма Татьяна Одинец ранее в комментарии РИА Новости Крым рассказала о том, какие опасности могут подстерегать отдыхающих в теплой морской воде у берегов Крыма.
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