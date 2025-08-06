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На Камчатке зафиксировали афтершок магнитудой 6,4 - РИА Новости Крым, 06.08.2025
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На Камчатке зафиксировали афтершок магнитудой 6,4
На Камчатке зафиксировали афтершок магнитудой 6,4 - РИА Новости Крым, 06.08.2025
На Камчатке зафиксировали афтершок магнитудой 6,4
Афтершок магнитудой 6,4 зафиксирован на Камчатке в 13.35 мск, он произошел на расстоянии более 200 километров от Петропавловска-Камчатского. Об этом со ссылкой... РИА Новости Крым, 06.08.2025
2025-08-06T14:25
2025-08-06T14:23
россия
камчатка
землетрясение
петропавловск-камчатский
новости
сейсмология
европейский средиземноморский сейсмологический центр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Афтершок магнитудой 6,4 зафиксирован на Камчатке в 13.35 мск, он произошел на расстоянии более 200 километров от Петропавловска-Камчатского. Об этом со ссылкой на Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН сообщает РИА Новости.По данным экспертов, очаг залегал на глубине 39 километра. По данным Европейского сейсмологического центра, подземные толчки у восточного побережья Камчатки повторились трижды за полчаса и их магнитуда колебалась от 4,9 до 5,8. Информации о пострадавших или разрушениях нет.Ранее директор Камчатского филиала ФИЦ "Единая геофизическая служба РАН" Данила Чебров сообщил, что после мощного землетрясения на Камчатке ожидаются сильные, но неразрушительные афтершоки. В МЧС же проинформировали, что за последние сутки там произошло порядка 50 ощутимых афтершоков.Утром 30 июля в Северо-Курильском районе Сахалинской области на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,8, оно вызвало четыре волны цунами. После землетрясения и цунами в Северо-Курильском районе Сахалинской области введен режим чрезвычайной ситуации. Также режим ЧС объявлен в Петропавловске-Камчатском.Землетрясение "разбудило" самый высокий действующий вулкан Евразии – Ключевской, он начал извергаться.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Землетрясение сдвинуло Камчатку почти на два метраКамчатку продолжает трясти – за сутки произошло 120 афтершоковЦунами на Курилах уничтожило все оборудование одного из заводов
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Новости
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РИА Новости Крым
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россия, камчатка, землетрясение, петропавловск-камчатский, новости, сейсмология, европейский средиземноморский сейсмологический центр
На Камчатке зафиксировали афтершок магнитудой 6,4

Афтершок магнитудой 6,4 зафиксировали на Камчатке в 200 км от Петропавловска-Камчатского

14:25 06.08.2025
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСейсмограмма
Сейсмограмма - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Афтершок магнитудой 6,4 зафиксирован на Камчатке в 13.35 мск, он произошел на расстоянии более 200 километров от Петропавловска-Камчатского. Об этом со ссылкой на Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН сообщает РИА Новости.
По данным экспертов, очаг залегал на глубине 39 километра.
"Расстояние от Петропавловска-Камчатского 213 км. Глубина - 39,3. Магнитуда: 6,4", - говорится в сообщении.
По данным Европейского сейсмологического центра, подземные толчки у восточного побережья Камчатки повторились трижды за полчаса и их магнитуда колебалась от 4,9 до 5,8.
Информации о пострадавших или разрушениях нет.
Ранее директор Камчатского филиала ФИЦ "Единая геофизическая служба РАН" Данила Чебров сообщил, что после мощного землетрясения на Камчатке ожидаются сильные, но неразрушительные афтершоки. В МЧС же проинформировали, что за последние сутки там произошло порядка 50 ощутимых афтершоков.
Утром 30 июля в Северо-Курильском районе Сахалинской области на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,8, оно вызвало четыре волны цунами. После землетрясения и цунами в Северо-Курильском районе Сахалинской области введен режим чрезвычайной ситуации. Также режим ЧС объявлен в Петропавловске-Камчатском.
Землетрясение "разбудило" самый высокий действующий вулкан Евразии – Ключевской, он начал извергаться.
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РоссияКамчаткаЗемлетрясениеПетропавловск-КамчатскийНовостиСейсмологияЕвропейский средиземноморский сейсмологический центр
 
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