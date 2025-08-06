https://crimea.ria.ru/20250806/na-kamchatke-zafiksirovali-aftershok-magnitudoy-64-1148529166.html

На Камчатке зафиксировали афтершок магнитудой 6,4

На Камчатке зафиксировали афтершок магнитудой 6,4 - РИА Новости Крым, 06.08.2025

На Камчатке зафиксировали афтершок магнитудой 6,4

Афтершок магнитудой 6,4 зафиксирован на Камчатке в 13.35 мск, он произошел на расстоянии более 200 километров от Петропавловска-Камчатского. Об этом со ссылкой... РИА Новости Крым, 06.08.2025

2025-08-06T14:25

2025-08-06T14:25

2025-08-06T14:23

россия

камчатка

землетрясение

петропавловск-камчатский

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сейсмология

европейский средиземноморский сейсмологический центр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Афтершок магнитудой 6,4 зафиксирован на Камчатке в 13.35 мск, он произошел на расстоянии более 200 километров от Петропавловска-Камчатского. Об этом со ссылкой на Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН сообщает РИА Новости.По данным экспертов, очаг залегал на глубине 39 километра. По данным Европейского сейсмологического центра, подземные толчки у восточного побережья Камчатки повторились трижды за полчаса и их магнитуда колебалась от 4,9 до 5,8. Информации о пострадавших или разрушениях нет.Ранее директор Камчатского филиала ФИЦ "Единая геофизическая служба РАН" Данила Чебров сообщил, что после мощного землетрясения на Камчатке ожидаются сильные, но неразрушительные афтершоки. В МЧС же проинформировали, что за последние сутки там произошло порядка 50 ощутимых афтершоков.Утром 30 июля в Северо-Курильском районе Сахалинской области на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,8, оно вызвало четыре волны цунами. После землетрясения и цунами в Северо-Курильском районе Сахалинской области введен режим чрезвычайной ситуации. Также режим ЧС объявлен в Петропавловске-Камчатском.Землетрясение "разбудило" самый высокий действующий вулкан Евразии – Ключевской, он начал извергаться.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Землетрясение сдвинуло Камчатку почти на два метраКамчатку продолжает трясти – за сутки произошло 120 афтершоковЦунами на Курилах уничтожило все оборудование одного из заводов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, камчатка, землетрясение, петропавловск-камчатский, новости, сейсмология, европейский средиземноморский сейсмологический центр