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Музею обороны Севастополя 65 лет – инфографика
Музею обороны Севастополя 65 лет – инфографика - РИА Новости Крым, 06.08.2025
Музею обороны Севастополя 65 лет – инфографика
6 августа отмечается одна из знаковых дат в истории Севастополя – музею обороны города исполняется 65 лет. РИА Новости Крым, 06.08.2025
2025-08-06T06:38
2025-08-06T06:38
2025-08-06T06:14
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севастополь
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музеи крыма
память
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. 6 августа отмечается одна из знаковых дат в истории Севастополя – музею обороны города исполняется 65 лет.Музей-заповедник героической обороны и освобождения Севастополя является самым крупным в городе-герое и изучает его историю от основания в 1783 году до настоящего времени.Он был образован на основании объединения Панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 годов" и Диорамы "Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года".В период с 1963-го по 1973-й годы в его состав вошли также оборонительная башня Малахова кургана, Дом-музей севастопольского подполья, собор святого Равноапостольного князя Владимира – усыпальница выдающихся флотоводцев-адмиралов. А 30 сентября 2015 года в ведение музея передали здание кинотеатра "Украина", которое было построено в 1955 году.На сегодняшний день музей является особо ценным объектом культурного наследия народов Российской Федерации.Об истории музея обороны Севастополя – в инфографике РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Панораме "Оборона Севастополя" исполняется 120 летВ Севастополе пройдет масштабная выставка картин Александра ДейнекиКрымские музеи посетили свыше 2 миллионов человек
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севастополь, история, музеи крыма, память, инфографика
Музею обороны Севастополя 65 лет – инфографика
Музею обороны Севастополя исполняется 65 лет – инфографика РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. 6 августа отмечается одна из знаковых дат в истории Севастополя – музею обороны города исполняется 65 лет.
Музей-заповедник героической обороны и освобождения Севастополя является самым крупным в городе-герое и изучает его историю от основания в 1783 году до настоящего времени.
Он был образован на основании объединения Панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 годов" и Диорамы "Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года".
В период с 1963-го по 1973-й годы в его состав вошли также оборонительная башня Малахова кургана, Дом-музей севастопольского подполья, собор святого Равноапостольного князя Владимира – усыпальница выдающихся флотоводцев-адмиралов. А 30 сентября 2015 года в ведение музея передали здание кинотеатра "Украина", которое было построено в 1955 году.
На сегодняшний день музей является особо ценным объектом культурного наследия народов Российской Федерации.
Об истории музея обороны Севастополя – в инфографике РИА Новости Крым
.
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