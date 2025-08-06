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Международный фестиваль оперы и балета "Херсонес" стартовал в Севастополе - РИА Новости Крым, 06.08.2025
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Международный фестиваль оперы и балета "Херсонес" стартовал в Севастополе
Международный фестиваль оперы и балета "Херсонес" стартовал в Севастополе - РИА Новости Крым, 06.08.2025
Международный фестиваль оперы и балета "Херсонес" стартовал в Севастополе
В Севастополе открылся IX Международный фестиваль оперы и балета "Херсонес". В этом году мероприятие проходит на традиционном месте – в музее-заповеднике... РИА Новости Крым, 06.08.2025
2025-08-06T12:05
2025-08-06T12:11
севастополь
историко-археологический парк "херсонес таврический"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе открылся IX Международный фестиваль оперы и балета "Херсонес". В этом году мероприятие проходит на традиционном месте – в музее-заповеднике "Херсонес Таврический". Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.В этом году фестиваль начался с яркого выступления артистов Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева и их легендарной программы "Танцы народов мира".Он напомнил, что в этом году фестиваль вернулся на традиционное место проведения – в музей-заповедник "Херсонес Таврический". Впереди еще три выступления Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева: 6, 7 и 8 августа.Кроме того, Развожаев уточнил, что фестиваль продолжится программой Севастопольского театра оперы и балета под руководством Ильдара Абдразакова.В Севастополе на время проведения Международного фестиваля оперы и балета "Херсонес" для гостей мероприятия организуют бесплатный проезд до музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Здания уже парят над землей": как возводят музей и театр в СевастополеИльдар Абдразаков стал руководителем театра оперы и балета в СевастополеКакой будет Российская галерея искусств в Севастополе
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севастополь, историко-археологический парк "херсонес таврический", культура, искусство , новости севастополя, михаил развожаев, новости крыма, крым
Международный фестиваль оперы и балета "Херсонес" стартовал в Севастополе

В Севастополе стартовал IX Международный фестиваль оперы и балета "Херсонес"

12:05 06.08.2025 (обновлено: 12:11 06.08.2025)
 
© Канал директора музея-заповедника "Херсонес Таврический"Международный фестиваль оперы и балета "Херсонес"
Международный фестиваль оперы и балета Херсонес
© Канал директора музея-заповедника "Херсонес Таврический"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе открылся IX Международный фестиваль оперы и балета "Херсонес". В этом году мероприятие проходит на традиционном месте – в музее-заповеднике "Херсонес Таврический". Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
В этом году фестиваль начался с яркого выступления артистов Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева и их легендарной программы "Танцы народов мира".

"За 88 лет ансамбль сохранил все традиции – от хореографии до костюмов, которые создавались под руководством Моисеева. К нам приехали 67 артистов, организаторы привезли три тонны костюмов. Выступление прошло на высочайшем уровне", – рассказал губернатор Севастополя.

Он напомнил, что в этом году фестиваль вернулся на традиционное место проведения – в музей-заповедник "Херсонес Таврический". Впереди еще три выступления Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева: 6, 7 и 8 августа.
Кроме того, Развожаев уточнил, что фестиваль продолжится программой Севастопольского театра оперы и балета под руководством Ильдара Абдразакова.

"12 и 13 августа на фестивале состоится премьера драматического балета "Поликушка" по повести Льва Николаевича Толстого. 15 и 16 августа – премьера оперы "Алеко", где Ильдар Амирович не только исполнит заглавную партию, но и выступит в качестве режиссера", – рассказал глава региона.

В Севастополе на время проведения Международного фестиваля оперы и балета "Херсонес" для гостей мероприятия организуют бесплатный проезд до музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес".
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СевастопольИсторико-археологический парк "Херсонес Таврический"КультураИскусствоНовости СевастополяМихаил РазвожаевНовости КрымаКрым
 
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