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Международный фестиваль оперы и балета "Херсонес" стартовал в Севастополе

Международный фестиваль оперы и балета "Херсонес" стартовал в Севастополе - РИА Новости Крым, 06.08.2025

Международный фестиваль оперы и балета "Херсонес" стартовал в Севастополе

В Севастополе открылся IX Международный фестиваль оперы и балета "Херсонес". В этом году мероприятие проходит на традиционном месте – в музее-заповеднике... РИА Новости Крым, 06.08.2025

2025-08-06T12:05

2025-08-06T12:05

2025-08-06T12:11

севастополь

историко-археологический парк "херсонес таврический"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе открылся IX Международный фестиваль оперы и балета "Херсонес". В этом году мероприятие проходит на традиционном месте – в музее-заповеднике "Херсонес Таврический". Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.В этом году фестиваль начался с яркого выступления артистов Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева и их легендарной программы "Танцы народов мира".Он напомнил, что в этом году фестиваль вернулся на традиционное место проведения – в музей-заповедник "Херсонес Таврический". Впереди еще три выступления Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева: 6, 7 и 8 августа.Кроме того, Развожаев уточнил, что фестиваль продолжится программой Севастопольского театра оперы и балета под руководством Ильдара Абдразакова.В Севастополе на время проведения Международного фестиваля оперы и балета "Херсонес" для гостей мероприятия организуют бесплатный проезд до музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Здания уже парят над землей": как возводят музей и театр в СевастополеИльдар Абдразаков стал руководителем театра оперы и балета в СевастополеКакой будет Российская галерея искусств в Севастополе

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