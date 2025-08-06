Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост: на выезде с полуострова продолжает расти очередь - РИА Новости Крым, 06.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20250806/krymskiy-most-na-vyezde-s-poluostrova-prodolzhaet-rasti-ochered-1148526909.html
Крымский мост: на выезде с полуострова продолжает расти очередь
Крымский мост: на выезде с полуострова продолжает расти очередь - РИА Новости Крым, 06.08.2025
Крымский мост: на выезде с полуострова продолжает расти очередь
Более 500 автомобилей ждут проезда перед досмотровыми пунктами у Крымского моста на выезде с полуострова. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации РИА Новости Крым, 06.08.2025
2025-08-06T13:06
2025-08-06T13:08
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
очереди на крымском мосту
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/11/1148023963_0:328:1110:952_1920x0_80_0_0_7e1eefeca64b069ac33553c2e8cc41ea.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Более 500 автомобилей ждут проезда перед досмотровыми пунктами у Крымского моста на выезде с полуострова. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте по состоянию на 13 часов.Очередь стала собираться с семи утра со стороны Крыма, с девяти утра проезда ждали водители уже с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив.Ранее водителей предупредили, что проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.Проехать мост без пробок (или с минимальными) реально – достаточно подгадать время выезда так, чтоб оказаться на транспортном переходе с 1:00 до 7:00 – в эти часы в очереди меньше всего машин. Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16. Самые напряженные часы – с 17.00 до 23.00, дни – пятница, суббота и воскресенье.По прогнозам экспертов, самые загруженные дни для проезда по транспортному переходу через керченский пролив будут с 1 по 5 августа, а также 10, 11, 15, 16, 18 и 31 числа. Также специалисты подсчитали, что до четырех часов придется ожидать проезда по Крымскому мосту тем, кто для путешествия выберет 1 и 2, а также 12 и 13 сентября.Кроме того автотуристам напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Более 3,74 миллионов туристов посетило Крым с января по июль текущего года. Это на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В этой связи растут и очереди к транспортному переходу через Керченский пролив – сейчас по Крымскому мосту каждый день проезжают около семи тысяч автомобилей.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;&gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост: как люди ждут проезда в километровых пробкахВысокий сезон в Крыму: эксперты заявляют о рекордном турпотоке5 млн пассажиров перевезла за полгода Крымская железная дорога
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/11/1148023963_0:82:1110:915_1920x0_80_0_0_ab3ea5306ae9cf272ba178ba958809b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, очереди на крымском мосту
Крымский мост: на выезде с полуострова продолжает расти очередь

Крымский мост – проезда ждут более 500 автомобилей на выезде с полуострова

13:06 06.08.2025 (обновлено: 13:08 06.08.2025)
 
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега КаторгинаОчередь перед Крымским мостом
Очередь перед Крымским мостом
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Более 500 автомобилей ждут проезда перед досмотровыми пунктами у Крымского моста на выезде с полуострова. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте по состоянию на 13 часов.
"Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 505 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", – сказано в сообщении.
Очередь стала собираться с семи утра со стороны Крыма, с девяти утра проезда ждали водители уже с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив.
Ранее водителей предупредили, что проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.
Проехать мост без пробок (или с минимальными) реально – достаточно подгадать время выезда так, чтоб оказаться на транспортном переходе с 1:00 до 7:00 – в эти часы в очереди меньше всего машин. Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16. Самые напряженные часы – с 17.00 до 23.00, дни – пятница, суббота и воскресенье.
По прогнозам экспертов, самые загруженные дни для проезда по транспортному переходу через керченский пролив будут с 1 по 5 августа, а также 10, 11, 15, 16, 18 и 31 числа. Также специалисты подсчитали, что до четырех часов придется ожидать проезда по Крымскому мосту тем, кто для путешествия выберет 1 и 2, а также 12 и 13 сентября.
Кроме того автотуристам напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.
Более 3,74 миллионов туристов посетило Крым с января по июль текущего года. Это на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В этой связи растут и очереди к транспортному переходу через Керченский пролив – сейчас по Крымскому мосту каждый день проезжают около семи тысяч автомобилей.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крымский мост: как люди ждут проезда в километровых пробках
Высокий сезон в Крыму: эксперты заявляют о рекордном турпотоке
5 млн пассажиров перевезла за полгода Крымская железная дорога
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымКерчьТаманьКраснодарский крайОчереди на Крымском мосту
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:15Бархатный сезон в Крыму: цены на отдых и уровень бронирования
13:06Крымский мост: на выезде с полуострова продолжает расти очередь
12:49Российские военные ударили по объектам газотранспортной системы Украины
12:31В Черном море уничтожили безэкипажные катера
12:22Таксист пытался провезти в Крым с Кубани крупную партию наркотиков
12:05Международный фестиваль оперы и балета "Херсонес" стартовал в Севастополе
11:58Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Уиткоффа
11:50В Евпатории весь день будут проходить военные учения
11:23Крым на пиковой мощности потребления электроэнергии – есть ли дефицит
11:08В Севастополе трое застройщиков обманули вкладчиков на 90 млн рублей
10:47На Евпаторийской трассе в Симферополе горит автобус
10:42Аномальная жара в Крыму: что происходит с кислотонакопителем в Армянске
10:34Кубанец призывал к нападению на руководство страны
10:16Русский дух и немецкий газ: "Атака мертвецов" у крепости Осовец
09:57Четыре поселка под Ялтой обесточены
09:43Больше 700 крымчан оштрафовали за нарушение противопожарного режима
09:28"Виноград стрессанул": каким будет урожай в Крыму после сюрпризов погоды
09:11Очереди на Крымский мост увеличились с двух сторон
08:44В Крыму резко выросло бронирование отелей
08:11Один в космосе: к 64-й годовщине полета Германа Титова
Лента новостейМолния