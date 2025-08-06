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Конюхов готовится установить мировой рекорд дальности полета на аэростате - РИА Новости Крым, 06.08.2025
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Конюхов готовится установить мировой рекорд дальности полета на аэростате
Конюхов готовится установить мировой рекорд дальности полета на аэростате - РИА Новости Крым, 06.08.2025
Конюхов готовится установить мировой рекорд дальности полета на аэростате
Российский путешественник, воздухоплаватель Федор Конюхов готовится установить мировой рекорд по дальности полета на аэростате, совершив безостановочный перелет РИА Новости Крым, 06.08.2025
2025-08-06T22:20
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федор конюхов
росавиация
россия
рекорды
новости
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Российский путешественник, воздухоплаватель Федор Конюхов готовится установить мировой рекорд по дальности полета на аэростате, совершив безостановочный перелет через всю Россию из Мурманской области на Чукотку. Об этом шла речь на встрече Конюхова и его коллеги Ивана Меняйло с главой Росавиации Дмитрием Ядровым, сообщает пресс-служба ведомства.Уже в этом году, в конце августа – начале сентября, в Алтайском крае команда Конюхова на тепловом аэростате "Фосагро" попытается обновить национальный рекорд высоты полета, поднявшись на высоту выше 12 км, добавили в Росавиации.В 2023 году Федор Конюхов и пилот Игорь Потапкин установили мировой рекорд высоты для экипажа паралета из двух человек. Стартовав с плато в предгорьях Эльбруса, они поднялись на высоту 4 728 метров и побили мировой рекорд, который держался 20 лет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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федор конюхов, росавиация, россия, рекорды, новости, общество
Конюхов готовится установить мировой рекорд дальности полета на аэростате

Федор Конюхов готовится пролететь на аэростате от Мурманска до Чукотки без остановок

22:20 06.08.2025
 
© Фото предоставлено пресс-службой КФУ им. В.И. ВернадскогоРоссийский путешественник, писатель, художник Федор Конюхов
Российский путешественник, писатель, художник Федор Конюхов
© Фото предоставлено пресс-службой КФУ им. В.И. Вернадского
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Российский путешественник, воздухоплаватель Федор Конюхов готовится установить мировой рекорд по дальности полета на аэростате, совершив безостановочный перелет через всю Россию из Мурманской области на Чукотку. Об этом шла речь на встрече Конюхова и его коллеги Ивана Меняйло с главой Росавиации Дмитрием Ядровым, сообщает пресс-служба ведомства.
"В 2026 году Федор Конюхов и Иван Меняйло предпримут попытку установки нового мирового рекорда дальности полета на тепловом аэростате – планируется беспосадочный перелет на несколько тысяч километров из Мурманской области на Чукотку", - говорится в сообщении.
Уже в этом году, в конце августа – начале сентября, в Алтайском крае команда Конюхова на тепловом аэростате "Фосагро" попытается обновить национальный рекорд высоты полета, поднявшись на высоту выше 12 км, добавили в Росавиации.
В 2023 году Федор Конюхов и пилот Игорь Потапкин установили мировой рекорд высоты для экипажа паралета из двух человек. Стартовав с плато в предгорьях Эльбруса, они поднялись на высоту 4 728 метров и побили мировой рекорд, который держался 20 лет.
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Федор Конюхов и Иван Меняйло установили новый мировой рекорд на воздушном шаре
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Федор КонюховРосавиацияРоссияРекордыНовостиОбщество
 
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