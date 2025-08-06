https://crimea.ria.ru/20250806/konyukhov-gotovitsya-ustanovit-mirovoy-rekord-dalnosti-poleta-na-aerostate-1148543781.html

Конюхов готовится установить мировой рекорд дальности полета на аэростате

Конюхов готовится установить мировой рекорд дальности полета на аэростате - РИА Новости Крым, 06.08.2025

Конюхов готовится установить мировой рекорд дальности полета на аэростате

Российский путешественник, воздухоплаватель Федор Конюхов готовится установить мировой рекорд по дальности полета на аэростате, совершив безостановочный перелет РИА Новости Крым, 06.08.2025

2025-08-06T22:20

2025-08-06T22:20

2025-08-06T22:06

федор конюхов

росавиация

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Российский путешественник, воздухоплаватель Федор Конюхов готовится установить мировой рекорд по дальности полета на аэростате, совершив безостановочный перелет через всю Россию из Мурманской области на Чукотку. Об этом шла речь на встрече Конюхова и его коллеги Ивана Меняйло с главой Росавиации Дмитрием Ядровым, сообщает пресс-служба ведомства.Уже в этом году, в конце августа – начале сентября, в Алтайском крае команда Конюхова на тепловом аэростате "Фосагро" попытается обновить национальный рекорд высоты полета, поднявшись на высоту выше 12 км, добавили в Росавиации.В 2023 году Федор Конюхов и пилот Игорь Потапкин установили мировой рекорд высоты для экипажа паралета из двух человек. Стартовав с плато в предгорьях Эльбруса, они поднялись на высоту 4 728 метров и побили мировой рекорд, который держался 20 лет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20230326/konyukhov-ustanovil-mirovoy-rekord-na-vozdushnom-share-nad-ledovitym-okeanom-1127777173.html

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федор конюхов, росавиация, россия, рекорды, новости, общество