https://crimea.ria.ru/20250806/druzhba-vazhnee-deneg--pravitel-malayzii-ob-otnosheniyakh-s-rossiey-1148535375.html
Дружба важнее денег – правитель Малайзии об отношениях с Россией
Дружба важнее денег – правитель Малайзии об отношениях с Россией - РИА Новости Крым, 06.08.2025
Дружба важнее денег – правитель Малайзии об отношениях с Россией
Верховный правитель Малайзии Султан Ибрагим, прибывший в Россию с государственным визитом и встретившийся в среду с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил,... РИА Новости Крым, 06.08.2025
2025-08-06T15:55
2025-08-06T15:55
2025-08-06T15:49
владимир путин (политик)
россия
малайзия
политика
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/06/1148535235_0:0:3040:1710_1920x0_80_0_0_de08cca82d53757f1db9bc6b9b3c91c1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Верховный правитель Малайзии Султан Ибрагим, прибывший в Россию с государственным визитом и встретившийся в среду с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил, что его приезд отражает стремление укреплять отношения с Москвой.Верховный правитель Малайзии, характеризуя отношения с РФ, также отметил, что "дружба гораздо важнее денег"."Именно дух дружбы поможет нам и дальше укреплять отношения между нашими народами", - подчеркнул он.Владимир Путин выразил уверенность, что визит верховного правителя Малайзии будет плодотворным и полезным."Также хотелось бы выразить надежду, что и вам, и всем членам вашей делегации доставит удовольствие знакомство с Москвой, которая, безусловно, является одним из наиболее быстро развивающихся и ярких мегаполисов мира", - сказал президент РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
малайзия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/06/1148535235_126:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_f43b40b256b11bb0a6c62c0226120bb0.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин (политик), россия, малайзия, политика, новости
Дружба важнее денег – правитель Малайзии об отношениях с Россией
Правитель Малайзии на переговорах с Путиным заявил о стремлении укреплять отношения с РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Верховный правитель Малайзии Султан Ибрагим, прибывший в Россию с государственным визитом и встретившийся в среду с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил, что его приезд отражает стремление укреплять отношения с Москвой.
"Мы воспринимаем Россию как партнера, которому можно доверять, как важного партнера. Поэтому настоящий визит – это отражение моего искреннего желания усилить, улучшить наши отношения и наше взаимодействие", - сказал Султан Ибрагим в начале переговоров с российским лидером
Верховный правитель Малайзии, характеризуя отношения с РФ, также отметил, что "дружба гораздо важнее денег".
"Именно дух дружбы поможет нам и дальше укреплять отношения между нашими народами", - подчеркнул он.
Владимир Путин выразил уверенность, что визит верховного правителя Малайзии будет плодотворным и полезным.
"Также хотелось бы выразить надежду, что и вам, и всем членам вашей делегации доставит удовольствие знакомство с Москвой, которая, безусловно, является одним из наиболее быстро развивающихся и ярких мегаполисов мира", - сказал президент РФ.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.