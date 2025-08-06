https://crimea.ria.ru/20250806/druzhba-vazhnee-deneg--pravitel-malayzii-ob-otnosheniyakh-s-rossiey-1148535375.html

Дружба важнее денег – правитель Малайзии об отношениях с Россией

Дружба важнее денег – правитель Малайзии об отношениях с Россией - РИА Новости Крым, 06.08.2025

Дружба важнее денег – правитель Малайзии об отношениях с Россией

Верховный правитель Малайзии Султан Ибрагим, прибывший в Россию с государственным визитом и встретившийся в среду с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил,... РИА Новости Крым, 06.08.2025

2025-08-06T15:55

2025-08-06T15:55

2025-08-06T15:49

владимир путин (политик)

россия

малайзия

политика

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Верховный правитель Малайзии Султан Ибрагим, прибывший в Россию с государственным визитом и встретившийся в среду с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил, что его приезд отражает стремление укреплять отношения с Москвой.Верховный правитель Малайзии, характеризуя отношения с РФ, также отметил, что "дружба гораздо важнее денег"."Именно дух дружбы поможет нам и дальше укреплять отношения между нашими народами", - подчеркнул он.Владимир Путин выразил уверенность, что визит верховного правителя Малайзии будет плодотворным и полезным."Также хотелось бы выразить надежду, что и вам, и всем членам вашей делегации доставит удовольствие знакомство с Москвой, которая, безусловно, является одним из наиболее быстро развивающихся и ярких мегаполисов мира", - сказал президент РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, малайзия, политика, новости