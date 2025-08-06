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Дружба важнее денег – правитель Малайзии об отношениях с Россией - РИА Новости Крым, 06.08.2025
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Дружба важнее денег – правитель Малайзии об отношениях с Россией
Дружба важнее денег – правитель Малайзии об отношениях с Россией - РИА Новости Крым, 06.08.2025
Дружба важнее денег – правитель Малайзии об отношениях с Россией
Верховный правитель Малайзии Султан Ибрагим, прибывший в Россию с государственным визитом и встретившийся в среду с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил,... РИА Новости Крым, 06.08.2025
2025-08-06T15:55
2025-08-06T15:49
владимир путин (политик)
россия
малайзия
политика
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Верховный правитель Малайзии Султан Ибрагим, прибывший в Россию с государственным визитом и встретившийся в среду с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил, что его приезд отражает стремление укреплять отношения с Москвой.Верховный правитель Малайзии, характеризуя отношения с РФ, также отметил, что "дружба гораздо важнее денег"."Именно дух дружбы поможет нам и дальше укреплять отношения между нашими народами", - подчеркнул он.Владимир Путин выразил уверенность, что визит верховного правителя Малайзии будет плодотворным и полезным."Также хотелось бы выразить надежду, что и вам, и всем членам вашей делегации доставит удовольствие знакомство с Москвой, которая, безусловно, является одним из наиболее быстро развивающихся и ярких мегаполисов мира", - сказал президент РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), россия, малайзия, политика, новости
Дружба важнее денег – правитель Малайзии об отношениях с Россией

Правитель Малайзии на переговорах с Путиным заявил о стремлении укреплять отношения с РФ

15:55 06.08.2025
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин провел переговоры с верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом
Президент России Владимир Путин провел переговоры с верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Верховный правитель Малайзии Султан Ибрагим, прибывший в Россию с государственным визитом и встретившийся в среду с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил, что его приезд отражает стремление укреплять отношения с Москвой.
"Мы воспринимаем Россию как партнера, которому можно доверять, как важного партнера. Поэтому настоящий визит – это отражение моего искреннего желания усилить, улучшить наши отношения и наше взаимодействие", - сказал Султан Ибрагим в начале переговоров с российским лидером
Верховный правитель Малайзии, характеризуя отношения с РФ, также отметил, что "дружба гораздо важнее денег".
"Именно дух дружбы поможет нам и дальше укреплять отношения между нашими народами", - подчеркнул он.
Владимир Путин выразил уверенность, что визит верховного правителя Малайзии будет плодотворным и полезным.
"Также хотелось бы выразить надежду, что и вам, и всем членам вашей делегации доставит удовольствие знакомство с Москвой, которая, безусловно, является одним из наиболее быстро развивающихся и ярких мегаполисов мира", - сказал президент РФ.
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