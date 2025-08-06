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"Большой прогресс": Трамп оценил итоги переговоров Путина и Уиткоффа - РИА Новости Крым, 06.08.2025
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"Большой прогресс": Трамп оценил итоги переговоров Путина и Уиткоффа
"Большой прогресс": Трамп оценил итоги переговоров Путина и Уиткоффа - РИА Новости Крым, 06.08.2025
"Большой прогресс": Трамп оценил итоги переговоров Путина и Уиткоффа
Президент США Дональд Трамп заявил, что на переговорах президента России Владимира Путина со спецпредставителем американского лидера Стивом Уиткоффом был... РИА Новости Крым, 06.08.2025
2025-08-06T20:17
2025-08-06T20:18
дональд трамп
сша
россия
стивен уиткофф
переговоры
в мире
политика
внешняя политика
украина
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что на переговорах президента России Владимира Путина со спецпредставителем американского лидера Стивом Уиткоффом был достигнут "большой прогресс" по вопросу украинского урегулирования. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.По словам американского лидера, он проинформировал об итогах состоявшихся в Москве переговоров "некоторых европейских союзников" США."Все согласны с тем, что эта война должна закончиться, и мы будем работать над этим в ближайшие дни и недели", - добавил он.Президент РФ Владимир Путин в среду в Кремле встретился со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. На переговорах также присутствовали помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.Встреча длилась около трех часов. Ушаков сообщил, что Путин и Уиткофф обсудили украинский кризис и перспективы сотрудничества РФ и США. Помощник российского лидера отметил, что разговор был полезным и конструктивным.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какую цель преследует Трамп ультиматумами в отношении РоссииТрамп готовит отход: зачем Уиткофф едет в Россию"Расслоение сознания": Лавров дал совет заботящимся о мире на Украине
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дональд трамп, сша, россия, стивен уиткофф, переговоры, в мире, политика, внешняя политика, украина, новости
"Большой прогресс": Трамп оценил итоги переговоров Путина и Уиткоффа

Трамп заявил о достижении "большого прогресса" на переговорах Путина и Уиткоффа

20:17 06.08.2025 (обновлено: 20:18 06.08.2025)
 
© AP Photo Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© AP Photo Alex Brandon
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что на переговорах президента России Владимира Путина со спецпредставителем американского лидера Стивом Уиткоффом был достигнут "большой прогресс" по вопросу украинского урегулирования. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

"Мой специальный представитель Стив Уиткофф провел очень продуктивную встречу с президентом России Владимиром Путиным. Был достигнут большой прогресс!" - сообщил Трамп.

По словам американского лидера, он проинформировал об итогах состоявшихся в Москве переговоров "некоторых европейских союзников" США.
"Все согласны с тем, что эта война должна закончиться, и мы будем работать над этим в ближайшие дни и недели", - добавил он.
Президент РФ Владимир Путин в среду в Кремле встретился со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. На переговорах также присутствовали помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Встреча длилась около трех часов. Ушаков сообщил, что Путин и Уиткофф обсудили украинский кризис и перспективы сотрудничества РФ и США. Помощник российского лидера отметил, что разговор был полезным и конструктивным.
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Дональд ТрампСШАРоссияСтивен УиткоффПереговорыВ миреПолитикаВнешняя политикаУкраинаНовости
 
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