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Более половины региональных дорог приведены к нормативу – Путин - РИА Новости Крым, 06.08.2025
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Более половины региональных дорог приведены к нормативу – Путин
Более половины региональных дорог приведены к нормативу – Путин - РИА Новости Крым, 06.08.2025
Более половины региональных дорог приведены к нормативу – Путин
В России более 55% региональных дорог и 85% трасс крупнейших агломераций приведены к нормативному состоянию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе... РИА Новости Крым, 06.08.2025
2025-08-06T19:19
2025-08-06T19:47
владимир путин (политик)
россия
ремонт дорог
новости
новые регионы россии
события в донбассе
запорожская область
херсонская область
донецкая народная республика (днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. В России более 55% региональных дорог и 85% трасс крупнейших агломераций приведены к нормативному состоянию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии открытия инфраструктурных объектов в регионах в режиме видеоконференции.Также президент указал на объемы строительства жилья в стране. По его словам, в общей сложности с 2019 года введено порядка 630 миллионов квадрантных метров. В результате свыше 25 миллионов семей смогли улучить свои жилищные условия.Путин также особо отметил самоотверженную работу строителей по восстановлению исторических территорий Донбасса и Новороссии.Ранее пресс-служба республиканского Госсовета сообщила, что 25 дорог отремонтируют в Крыму до конца года, большое дорожное строительство запланировано в районе Евпатории, Коктебеля и Судака.15 июля сообщалось о продлении сроков реализации госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя" до 2030 года. В рамках госпрограммы планируется привести в нормативное состояние более 1,2 тысячи километров дорог, а также завершить обустройство части съездов с трассы "Таврида", сообщало правительство РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Севастополе завершат запланированный на 2025 год ремонт дорогДорожные работы в Симферополе - что сделано в этом годуНе ремонтировался годами: когда починят мост на трассе Бахчисарай – Ялта
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), россия, ремонт дорог, новости, новые регионы россии, события в донбассе, запорожская область, херсонская область, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), жилье
Более половины региональных дорог приведены к нормативу – Путин

Более 55% региональных дорог в России приведены к нормативному состоянию – Путин

19:19 06.08.2025 (обновлено: 19:47 06.08.2025)
 
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата ХуснуллинаРемонт и строительство дорог
Ремонт и строительство дорог
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата Хуснуллина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. В России более 55% региональных дорог и 85% трасс крупнейших агломераций приведены к нормативному состоянию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии открытия инфраструктурных объектов в регионах в режиме видеоконференции.
"Хорошие темпы набраны в дорожном строительстве. По итогам прошлого года к нормативному состоянию приведены более 55% региональных дорог. Доля дорог крупнейших агломераций, отвечающих нормативным требованиям, составила 85%. Построены сотни мостов и путепроводов, которые обеспечили более удобное и безопасное дорожное движение", - сказал глава государства.
Также президент указал на объемы строительства жилья в стране. По его словам, в общей сложности с 2019 года введено порядка 630 миллионов квадрантных метров. В результате свыше 25 миллионов семей смогли улучить свои жилищные условия.
Путин также особо отметил самоотверженную работу строителей по восстановлению исторических территорий Донбасса и Новороссии.
"Несмотря на сложную обстановку, здесь строится и ремонтируется жилье, производственные мощности, транспортная и коммунальная инфраструктура", - сказал он.
Ранее пресс-служба республиканского Госсовета сообщила, что 25 дорог отремонтируют в Крыму до конца года, большое дорожное строительство запланировано в районе Евпатории, Коктебеля и Судака.
15 июля сообщалось о продлении сроков реализации госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя" до 2030 года. В рамках госпрограммы планируется привести в нормативное состояние более 1,2 тысячи километров дорог, а также завершить обустройство части съездов с трассы "Таврида", сообщало правительство РФ.
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Владимир Путин (политик)РоссияРемонт дорогНовостиНовые регионы РоссииСобытия в ДонбассеЗапорожская областьХерсонская областьДонецкая Народная Республика (ДНР)Луганская Народная Республика (ЛНР)Жилье
 
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