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Более половины региональных дорог приведены к нормативу – Путин

Более половины региональных дорог приведены к нормативу – Путин - РИА Новости Крым, 06.08.2025

Более половины региональных дорог приведены к нормативу – Путин

В России более 55% региональных дорог и 85% трасс крупнейших агломераций приведены к нормативному состоянию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе... РИА Новости Крым, 06.08.2025

2025-08-06T19:19

2025-08-06T19:19

2025-08-06T19:47

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. В России более 55% региональных дорог и 85% трасс крупнейших агломераций приведены к нормативному состоянию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии открытия инфраструктурных объектов в регионах в режиме видеоконференции.Также президент указал на объемы строительства жилья в стране. По его словам, в общей сложности с 2019 года введено порядка 630 миллионов квадрантных метров. В результате свыше 25 миллионов семей смогли улучить свои жилищные условия.Путин также особо отметил самоотверженную работу строителей по восстановлению исторических территорий Донбасса и Новороссии.Ранее пресс-служба республиканского Госсовета сообщила, что 25 дорог отремонтируют в Крыму до конца года, большое дорожное строительство запланировано в районе Евпатории, Коктебеля и Судака.15 июля сообщалось о продлении сроков реализации госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя" до 2030 года. В рамках госпрограммы планируется привести в нормативное состояние более 1,2 тысячи километров дорог, а также завершить обустройство части съездов с трассы "Таврида", сообщало правительство РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Севастополе завершат запланированный на 2025 год ремонт дорогДорожные работы в Симферополе - что сделано в этом годуНе ремонтировался годами: когда починят мост на трассе Бахчисарай – Ялта

россия

новые регионы россии

запорожская область

херсонская область

донецкая народная республика (днр)

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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