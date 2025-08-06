Более половины региональных дорог приведены к нормативу – Путин
Более 55% региональных дорог в России приведены к нормативному состоянию – Путин
19:19 06.08.2025 (обновлено: 19:47 06.08.2025)
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата ХуснуллинаРемонт и строительство дорог
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата Хуснуллина
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. В России более 55% региональных дорог и 85% трасс крупнейших агломераций приведены к нормативному состоянию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии открытия инфраструктурных объектов в регионах в режиме видеоконференции.
"Хорошие темпы набраны в дорожном строительстве. По итогам прошлого года к нормативному состоянию приведены более 55% региональных дорог. Доля дорог крупнейших агломераций, отвечающих нормативным требованиям, составила 85%. Построены сотни мостов и путепроводов, которые обеспечили более удобное и безопасное дорожное движение", - сказал глава государства.
Также президент указал на объемы строительства жилья в стране. По его словам, в общей сложности с 2019 года введено порядка 630 миллионов квадрантных метров. В результате свыше 25 миллионов семей смогли улучить свои жилищные условия.
Путин также особо отметил самоотверженную работу строителей по восстановлению исторических территорий Донбасса и Новороссии.
"Несмотря на сложную обстановку, здесь строится и ремонтируется жилье, производственные мощности, транспортная и коммунальная инфраструктура", - сказал он.
Ранее пресс-служба республиканского Госсовета сообщила, что 25 дорог отремонтируют в Крыму до конца года, большое дорожное строительство запланировано в районе Евпатории, Коктебеля и Судака.
15 июля сообщалось о продлении сроков реализации госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя" до 2030 года. В рамках госпрограммы планируется привести в нормативное состояние более 1,2 тысячи километров дорог, а также завершить обустройство части съездов с трассы "Таврида", сообщало правительство РФ.
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