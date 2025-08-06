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Армия России активно ломает оборону и уничтожает технику ВСУ

Армия России активно ломает оборону и уничтожает технику ВСУ - РИА Новости Крым, 06.08.2025

Армия России активно ломает оборону и уничтожает технику ВСУ

Армия России за сутки продвинулась по переднему краю и закрепилась на отдельных участках фронта. В результате наступательных действий российские военные... РИА Новости Крым, 06.08.2025

2025-08-06T13:35

2025-08-06T13:35

2025-08-06T13:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Армия России за сутки продвинулась по переднему краю и закрепилась на отдельных участках фронта. В результате наступательных действий российские военные ликвидировали 1155 боевиков вооруженных формирований Украины. Такие данные опубликовали в Минобороны РФ в среду.Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Корчаковка, Новая Сечь, Песчаное, Рыжевка, Храповщина и Ястребиное Сумской области. На Харьковском направлении ударили по противнику в районах населенных пунктов Амбарное, Волчанск, Гатище, Хатнее и Чугуновка. ВСУ потеряли 185 военнослужащих.Группировка войск "Запад" улучшила положение по переднему краю в Донецкой Народной Республике и Харьковской области. Потери противника составили до 230 военнослужащих. Уничтожены три орудия полевой артиллерии, шесть складов боеприпасов и восемь станций РЭБ.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение и ударили по вооруженным формированиям киевского режима в районах населенных пунктов Голубовка, Звановка, Иванополье, Ильиновка, Константиновка и Северск ДНР. Противник потерял 105 военнослужащих.Бойцы группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции в районах населенных пунктов Артемовка, Димитров, Красноармейск, Рубежное, Удачное, Ялта ДНР, Новопавловка и Филия Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили более 360 военнослужащих.Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника в районах населенных пунктов Новоивановка, Новониколаевка, Ольговское, Полтавка, Темировка Запорожской области, Великомихайловка Днепропетровской области, Александроград и Искра ДНР. На этом направлении ВСУ потеряли более 210 военнослужащих.Группировка войск "Днепр" нанесла поражение формированиям бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Дарьевка, Львово Херсонской области и Степногорск Запорожской области. Уничтожено до 65 военнослужащих, РЛС контрбатарейной борьбы, пять станций РЭБ, четыре склада боеприпасов и военно-технического имущества.Вооруженные сил РФ нанесли поражение объектам газотранспортной системы, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, складам беспилотных летательных аппаратов большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 142 районах.Средствами ПВО сбиты семь авиабомб и 244 БПЛА самолетного типа. Силами Черноморского флота в юго-западной части Черного моря уничтожены два безэкипажных катера противника.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:12 беспилотников сбили над Крымом Армия России отрезала ВСУ от свободной логистики в КрасноармейскеАрмия РФ освободила еще один населенный пункт в Днепропетровской области

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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, армия и флот, потери всу , украина, россия, новости, инфографика